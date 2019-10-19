Полотенце, мобильный телефон и еще 6 предметов, с помощью которых можно получить сексуальное удовольствие
Польза для здоровья и сна
Все больше исследований подтверждают взаимосвязь между мастурбацией и хорошим самочувствием. Мастурбация уже сама по себе, даже без достижения оргазма, способна существенно поднять настроение. Это объясняется тем, что стимулируя свои половые органы, мы усиливаем кровообращение, в результате чего в организме высвобождаются эндорфины - гормоны радости.
Оргазм же, помимо удовольствия, несет в себе дополнительные бонусы. Во время и после достижения пика сексуального наслаждения, в организме человека высвобождается целый коктейль гормонов. К эндорфинам, добавляются допамин и окситоцин - гормоны счастья и любви, которые не только повышают настроение, но и эффективно борются со стрессом и бессонницей.
Кроме того, мастурбация существенно улучшает качество жизни женщины в период менопаузы. Дело в том, что во время климакса снижение уровня эстрогена приводит к недостаточной выработке естественной смазки, что негативно сказывается на эластичности влагалища, делая половой акт болезненным, полным дискомфорта и стресса , а иногда и невозможным.
Мастурбация, особенно с помощью лубриканта на водной основе, помогает улучшить приток крови к половым органам, облегчить симптомы сухости влагалища и повысить либидо.
Фото: Vostock-photo
Качественная сексуальная жизнь и здоровая самооценка
В 2015 году американские ученые попытались выявить взаимосвязь между женской мастурбацией и последующим сексуальным удовлетворением во время занятий сексом с партнером. Исследователи проанализировали опыт двух групп замужних дам. Женщины одной группы регулярно занимались мастурбацией, тогда как вторая группа отказывала себе в самоудовлетворении.
Результаты исследования показали, что женщины, которые регулярно мастурбировали, чаще испытывали оргазм во время секса с партнером. Кроме того, самооценка у этих женщин была гораздо выше, чем у тех, кто не привык мастурбировать.
Экспериментируя со своими ощущениями и слыша отклики тела на те или иные прикосновения, мы даем себе возможность испытать сексуальное удовольствие принципиально нового уровня.
Мастурбация хорошо помогает осознать свои сексуальные желания и лучше узнать свое тело, что в дальнейшем позволяет чувствовать себя более уверенно и расковано в сексуальных отношениях с партнером.
Фото: Vostock-photo
Великолепная восьмерка
Исследование проведенное еще в 2009 году при участии 4 тысяч женщин показало, что больше половины из них мастурбировали с помощью вибраторов. Эти девайсы разных форм, цветов, текстуры и размеров являются надежными друзьями женщин, привыкшим самостоятельно доставлять себе наслаждение.
Однако, как быть в том случае, когда вибратором вы еще не обзавелись, а ловкость рук уже успела наскучить? Известный американский секс-блогер и коуч, Наташа Иванович, поделилась своими любимыми подручными предметами для мастурбации, которые найдутся в каждом доме.
Душ
Душ, пожалуй, является самым популярным средством для стимуляции клитора после вибратора. Современные душевые насадки предлагают разные режимы потока и напора воды, не оставляя шанса пропустить оргазм.
Водопроводный кран
Несмотря на то, что душ определенно более практичный и функциональный способ самоудовлетворения, струя воды из под крана в вашей ванне также способна доставить немало удовольствия. Включите воду комфортной температуры, улягтесь в ванну на спину и устройтесь поудобнее таким образом, чтобы струя воды попадала на клитор. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
Фото: Vostock-photo
Мобильный телефон
Ваш телефон может больше, чем вы думаете. Он не только держит вас на связи с внешним миром, но и способен взять на себя роль секс-игрушки. Так, с современными мобильными приложениями вы можете превратить телефон в кастомизированный вибратор, который будет выполнять свою работу на заданной вами частоте и с выбранной по вашему желанию интенсивностью. А в случае неудовлетворенности продуктом, вы всегда сможете пожаловаться разработчику.
Массажер для спины и шеи
За эту идею надо благодарить Саманту из “Секса в большом городе”, которая в одном из эпизодов сериала пришла в магазин товаров для здоровья, чтобы вернуть поломанный “вибратор”, который оказался массажером для шеи. И правда, почему бы после использования массажера по назначению, не пойти дальше и не доставить себе немного сексуального удовольствия.
Прелесть массажера заключается в его меню настроек. Если вам хочется растянуть удовольствие, включите медленный режим разминания. А для оргазма “здесь и сейчас” подойдет режим интенсивного вращения.
Стиральная машинка
В кино секс на стиральной машинке стал уже классикой жанра. Однако, не всем придет в голову использовать ее в качестве вспомогательного средства для мастурбации, и очень напрасно. Сидя на стиралке, вы можете использовать руки, секс-игрушки и все, что придет в голову, чтобы доставить себе удовольствие. Поставьте машинку на режим отжима и усядьтесь поудобнее, ну а дальше она все сделает за вас.
Фото: Vostock-photo
Полотенце
Полотенце хорошо подойдет для взаимной мастурбации с партнером. Намочите полотенце в теплой воде, выжмите и сложите таким образом, чтобы во время мастурбации оно имитировало женское влагалище. Конечно, полотенце не идет ни в какое сравнение с вашей йони, однако оно дарит новые ощущения и может доставить мужчине немало удовольствия.
Банановая кожура
Еще одно средство для любителей взаимной мастурбации. Поговаривают, что банановая кожура для мужчин творит настоящие чудеса. Ее можно использовать как более экономичную версию секс-игрушки “фонарик”. Отрежьте кончик банана, сделайте небольшой надрез, извлеките мякоть, а далее используйте конструкцию по принципу “фонарика”
Кубили льда
Кубики льда - одно из самых универсальных средств для интимных игр. Использование их при мастурбации, как совместной, так и соло, не только подарит ощущение приятного пощипывания, но и хорошо взбодрит.
Фото: Vostock-photo
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