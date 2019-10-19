Полотенце, мобильный телефон и еще 6 предметов, с помощью которых можно получить сексуальное удовольствие

Польза для здоровья и сна

Все больше исследований подтверждают взаимосвязь между мастурбацией и хорошим самочувствием. Мастурбация уже сама по себе, даже без достижения оргазма, способна существенно поднять настроение. Это объясняется тем, что стимулируя свои половые органы, мы усиливаем кровообращение, в результате чего в организме высвобождаются эндорфины - гормоны радости.

Оргазм же, помимо удовольствия, несет в себе дополнительные бонусы. Во время и после достижения пика сексуального наслаждения, в организме человека высвобождается целый коктейль гормонов. К эндорфинам, добавляются допамин и окситоцин - гормоны счастья и любви, которые не только повышают настроение, но и эффективно борются со стрессом и бессонницей.

Кроме того, мастурбация существенно улучшает качество жизни женщины в период менопаузы. Дело в том, что во время климакса снижение уровня эстрогена приводит к недостаточной выработке естественной смазки, что негативно сказывается на эластичности влагалища, делая половой акт болезненным, полным дискомфорта и стресса , а иногда и невозможным.

Мастурбация, особенно с помощью лубриканта на водной основе, помогает улучшить приток крови к половым органам, облегчить симптомы сухости влагалища и повысить либидо.