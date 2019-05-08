Почему так важна женская энергия и можно ли ее развить самостоятельно

Что такое женская энергия и зачем она нужна

Само слово «женщина» – производное от «желать», мужчина – «мощь», «могущество». Женская энергия – это радость и вдохновение, желания и наполнение, легкость, то, как мы проявляемся в этом мире в виде творчества.

Это энергия покоя и созидания, которой женщина наполняется не через активные действия, а через вдохновение. К примеру, представительница прекрасного пола может заниматься тяжелым физическим трудом, но не через «надо», а через «нравится». В таком случае она наполняется энергией. Или другой пример: одна женщина не пытается наносить на себя толстый слой «штукатурки» и мучиться весь день на высоких каблуках, чтобы нравиться мужчинам вокруг, она получает комплименты и мужское внимание просто так, другая ради этого проводит перед зеркалом несколько часов перед выходом из дома, но при этом все равно обделена мужским вниманием. И речь идет не про внешние данные, а про внутреннюю силу, энергию. Женщина, которая нравится самой себе, нравится и окружающим: от нее идет такая энергетика любви, которую улавливают и другие. А женщина, которая не уверена в себе, не умеет любить себя, оказывается пустая внутри – это видно даже по глазам.

Пожалуй, самое емкое определение женственности – источник. Источник чувств, жизни и изобилия, и это – ответственность каждой представительница прекрасного пола: быть этим источником, отвечать за свои чувства, как питание всего, что ее окружает. Но почему это так важно? Женщина рождена, чтобы быть наполненной (через покой), способной вдохновить мужчину на действия, активизировать его, не совершая при этом движений.