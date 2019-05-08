Почему так важна женская энергия и можно ли ее развить самостоятельно

Что такое женская энергия и зачем она нужна
Само слово «женщина» – производное от «желать», мужчина – «мощь», «могущество». Женская энергия – это радость и вдохновение, желания и наполнение, легкость, то, как мы проявляемся в этом мире в виде творчества.
Это энергия покоя и созидания, которой женщина наполняется не через активные действия, а через вдохновение. К примеру, представительница прекрасного пола может заниматься тяжелым физическим трудом, но не через «надо», а через «нравится». В таком случае она наполняется энергией. Или другой пример: одна женщина не пытается наносить на себя толстый слой «штукатурки» и мучиться весь день на высоких каблуках, чтобы нравиться мужчинам вокруг, она получает комплименты и мужское внимание просто так, другая ради этого проводит перед зеркалом несколько часов перед выходом из дома, но при этом все равно обделена мужским вниманием. И речь идет не про внешние данные, а про внутреннюю силу, энергию. Женщина, которая нравится самой себе, нравится и окружающим: от нее идет такая энергетика любви, которую улавливают и другие. А женщина, которая не уверена в себе, не умеет любить себя, оказывается пустая внутри – это видно даже по глазам.
Пожалуй, самое емкое определение женственности – источник. Источник чувств, жизни и изобилия, и это – ответственность каждой представительница прекрасного пола: быть этим источником, отвечать за свои чувства, как питание всего, что ее окружает. Но почему это так важно? Женщина рождена, чтобы быть наполненной (через покой), способной вдохновить мужчину на действия, активизировать его, не совершая при этом движений.
Фото: vostock-photo/shutterstock
При этом важно уметь выражать свои чувства: без обвинений и упреков. Часто бывает, что женщина формулирует у себя в голове понятие «правильной», начитавшись книг: якобы, мужчины любят таких-то, и я буду мужу такой хорошей женой. Итог: она не умеет и боится высказать свои негативные чувства, чтобы не разрушить сложившуюся картину «правильной жены», предает себя этим, она зарывается в своих обидах, погружается во внутреннюю скорлупу, строит из себя мудрую женщину. Но в какой-то момент все накопленные чувства вырываются наружу с такой силой, что женщина взрывается, как скороварка, разнесся при этом полквартиры. И мужчина пребывает в состоянии шока, говорит, что жена «испортилась» с годами, раньше была женственная и живая, а сейчас – сварливая дура. Поэтому не скрывайте свои негативные чувства, примите их, но не обвиняйте и не упрекайте в этом ни себя, ни близких вам людей.
Женщина – это еще и та, кто определилась с выбором своего мужчины. А это значит, что приняла тот факт, что он ее опора, он глава, она доверяет ему себя и уважает его. Не зря есть выражение «Муж – голова, а жена – шея»: куда повернет шея, туда и голова. Поэтому обстановка в семье во многом зависит именно от прекрасного пола: женщина может как вдохновить своего мужчину и зарядить положительными эмоциями, так и наоборот, спровоцировать в отношениях конфликты, напряженную атмосферу. И поскольку женщины – основа всего (они рожают и воспитывают новое поколение, наследие), то они и передают свою энергию другим: если счастлива мама, счастливы все вокруг.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Как понять, что у вас не хватает женской энергии
Выпишите на бумаге списком, что вам досталось в жизни легко, без особых усилий, а за что пришлось трудиться и бороться. Если результатом станет перевес в сторону «все сама» (например, сама купила себе машину, сделала ремонт в квартире, сама приобрела путевку в Европу), значит, в вас преобладает мужская энергия, поскольку женственность – это когда в жизни все приходит легко, и вы каждый день за что-то благодарны.
Как можно восполнить недостаток женской энергии
Восполнить в себе женскую энергию можно путем развития состояния счастья и благодарности: больше хвалите себя и своего мужчину (или отца).
Выполняйте практическое упражнение, выписывая ежедневно 8 благодарностей этому миру: например, сегодня я благодарна мужу за то, что он вернулся пораньше с работы, чтобы больше времени провести со мной и ребенком.
Еще одно упражнение на раскрытие женственности заключается в том, чтобы выписать на бумаге список всех своих радостей и постоянно его пересматривать. Но в данном случае радость – это не шоппинг и еда (это, скорее, ее замена, как чувство в кредит). К этим вещам мы быстро привыкаем, с каждым разом нам требуется этого все больше и больше, как результат – мы переедаем и покупаем лишнее. Настоящая радость – это все, что вы делаете с удовольствием, когда не замечаете времени, и от этого появляется хорошее настроение: кулинария, спорт, прогулки в парке и другое.
Задавайте себе каждый день вопрос: чем сегодня я себя порадовала и наполнила? Важно знать, что вас вдохновляет и радует, и дарить себе это ежедневно. Только наполненная изнутри женщина способна делиться с миром своей энергетикой и дать что-то своим детям, мужу, близким людям.
Текст: Александра Спренченат
Фото: Vostock Photo
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