Пикантные сексуальные традиции викторианской эпохи, о которых вы, возможно, не знали

Абсолютная безупречность и отсутствие мезальянсов

Леди и джентльмены того времени должны были являть собой настоящий идеал или пример абсолютной безупречности. В высшем свете сформировались определенные нормы и правила поведения, которые ни в коем случае нельзя было нарушать. Так, например, в немилость попало человеческое тело – людям рекомендовалось забыть о чувственности и о том, что у них есть потребности или желания. Женщинам и мужчинам в доме разрешалось открывать лишь лицо и кисти рук, а на улице надлежало появиться непременно с высоким стоячим воротником и галстуком (джентльмен), а также в перчатках (леди), в противном случае люди считались практически голыми и подвергались критике.

Кроме того, особо ценилась чистота крови. Аристократия ревностно охраняла традиции и следила за тем, чтобы в их круг не проникли иностранцы. Поэтому и мезальянсы (неравные или неугодные браки) не допускались, иначе им пришлось бы столкнуться с непониманием касты. Отчасти поэтому в то время было так много незамужних особ и холостяков – мужчины и женщины просто не могли найти себе пару в своем окружении.

Культ лицемерия и чопорности

Люди того времени были весьма горды собой, поэтому викторианская эпоха была, бесспорно, периодом безграничного высокомерия и тщеславия. В обществе царил культ ханжества и чопорности. Так, например, незамужние девушки ни в коем случае не должны были оставаться один на один с мужчиной, иначе бы их репутация была загублена навсегда. Если мужчина внезапно овдовел, то ему срочно нужно было разъехаться со взрослой незамужней дочерью или пригласить в дом компаньонку, в противном случае их могли бы обвинить в кровосмешении и прочих непристойностях. Признаваться в своей симпатии так же не разрешалось. И даже если девушка просто спросила бы у незнакомца на улице, как ей пройти в какое-то конкретное место, то ее тут же могли причислить к распутным девкам и обращаться с ней соответствующим образом.