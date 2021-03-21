От «Дневника памяти» до «Аритмии»: чувственные сцены в кино на радость скучающим парам

Секс — это история про чувственность, говорят умудренные опытом любовники. И пока те, кто помоложе, изучают некие модные техники секса (те, кто когда-либо листал «Камасутру», согласятся, что большинство поз из трактата о любви не годятся для жизни), пользователи возрастной категории 30+ предпочтут посмотреть зарекомендовавший себя фильм, в котором всего одна сцена любви способна настроить на интимный лад. И это будет точно лучше, нежели пресловутый ужин при свечах с демонстрацией нового белья. Хотя и то и другое можно оставить!

А как же фильмы для взрослых, которые часто советуют скучающим парам? Как рассказывал Passion.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук, «постоянный просмотр подобных фильмов в перспективе может больше навредить, чем помочь. Помимо комплексов может возникнуть зависимость на внешних атрибутах, обстановке, как в фильме, или же пресыщенность, и ничего уже не возбуждает. Ни на экране, ни тем более в жизни. Заставляйте воображение работать, предвкушать, представлять!». И сделать последнее можно в том числе с помощью нашей подборки.

«Искупление»

Этот фильм с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем называют одним из первых, когда просишь вспомнить картины с наиболее чувственными любовными сценами. Последняя разворачивается между главными героями в библиотеке. На героине Найтли шелковое платье изумрудного цвета, на нем — смокинг. Оба волнуются, смущаются — градус напряжения передается через экран. Когда герой Макэвоя делает первый шаг, герои сливаются в поцелуе — скорее нежном, чем страстном. Атмосфера библиотеки с кожанами переплетами книг и мерцанием свеч добавляют сцене глубины. Как известно, Кира Найтли негативно относится к необходимости постельных сцен в кино — после рождения детей и вовсе от них отказывается. Успех описанного эпизода в фильме «Искупление» актриса объясняет грамотной режиссурой. Зрители же уверены, что все дело в той самой химии между актерами.