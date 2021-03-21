От «Дневника памяти» до «Аритмии»: чувственные сцены в кино на радость скучающим парам
Секс — это история про чувственность, говорят умудренные опытом любовники. И пока те, кто помоложе, изучают некие модные техники секса (те, кто когда-либо листал «Камасутру», согласятся, что большинство поз из трактата о любви не годятся для жизни), пользователи возрастной категории 30+ предпочтут посмотреть зарекомендовавший себя фильм, в котором всего одна сцена любви способна настроить на интимный лад. И это будет точно лучше, нежели пресловутый ужин при свечах с демонстрацией нового белья. Хотя и то и другое можно оставить!
А как же фильмы для взрослых, которые часто советуют скучающим парам? Как рассказывал Passion.ru врач-сексолог Евгений Кульгавчук, «постоянный просмотр подобных фильмов в перспективе может больше навредить, чем помочь. Помимо комплексов может возникнуть зависимость на внешних атрибутах, обстановке, как в фильме, или же пресыщенность, и ничего уже не возбуждает. Ни на экране, ни тем более в жизни. Заставляйте воображение работать, предвкушать, представлять!». И сделать последнее можно в том числе с помощью нашей подборки.
«Искупление»
Этот фильм с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем называют одним из первых, когда просишь вспомнить картины с наиболее чувственными любовными сценами. Последняя разворачивается между главными героями в библиотеке. На героине Найтли шелковое платье изумрудного цвета, на нем — смокинг. Оба волнуются, смущаются — градус напряжения передается через экран. Когда герой Макэвоя делает первый шаг, герои сливаются в поцелуе — скорее нежном, чем страстном. Атмосфера библиотеки с кожанами переплетами книг и мерцанием свеч добавляют сцене глубины. Как известно, Кира Найтли негативно относится к необходимости постельных сцен в кино — после рождения детей и вовсе от них отказывается. Успех описанного эпизода в фильме «Искупление» актриса объясняет грамотной режиссурой. Зрители же уверены, что все дело в той самой химии между актерами.
Фото: kinopoisk.ru
«Матч поинт»
Вуди Аллен, кажется, никогда не слыл мастером постельных сцен, его больше интересуют поиски себя и смысла в жизни. Тем не менее нельзя не вспомнить сцену из фильма «Матч поинт», сюжет которого переплетается с любимым романом режиссера «Преступление и наказание».
Одна из драматичных сцен фильма о сомневающейся в себе актрисе и инструкторе по теннису разворачивается в поле, где созревает пшеница. С неба льет как из ведра, но герои Скарлетт Йоханссон и Джонатана Риз Майерса настолько разгорячены, что дождя не замечают — он их страсть не охладит. Романтические сцены под дождем — излюбленный прием на экране. На актерах мокрая облегающая тело одежда, все выглядит весьма драматично и при этом не пошло. Только не пытайтесь заняться любовь в поле в дождливый день — замерзнете, промокните и проклянете кинематографистов. А вот пересмотреть один из самых удачных фильмов Вуди Аллена — точно хорошая идея.
Фото: kinopoisk.ru
«Грязные танцы»
Сейчас сцена между героями Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей кажется весьма целомудренной. Но в конце 1980-х подростки засматривали ее до дыр. И тут дело в сексуальности исполнителя главной роли: владеющий танцем и телом, в идеальной форме, Суэйзи быстро стал секс-символом, хотя в жизни являлся совсем другим.
Сцену легко повторить: музыка в такт, дождливый день и напряжение между героями, которое выльется в жаркую сцену. Кстати, сексологи дают совет: воздержание хорошо может работать на усиление желания друг к другу. За время разлуки каждый из партнеров накапливает сексуальную энергию. Чем ее больше, тем более страстная ночь вас ожидает. Главное — не переборщить с воздержанием! Ведь когда чего-то совсем долго нет, желание пропадает естественным образом.
Фото: kinopoisk.ru
«Дневник памяти»
Все-таки вода имеет какое-то магическое действие, так как «Матч поинт» далеко не единственный фильм, где актеры достоверно разыгрывают любовь под дождем. Фанаты «Дневника памяти» не простят, если мы не упомянет известную сцену из этой картины. Чувства между героями Рейчел Макадамс и Райана Гослинга берут верх во время проливного летнего дождя, но продолжаются уже в доме, где тепло и сухо. Повторить несложно, главное, чтобы в наличии был искренний сексуальный интерес.
«С широко закрытыми глазами»
В этом фильме собственную сексуальность изучали на тот момент супруги в жизни Том Круз и Николь Кидман. В картине Стэнли Кубрика хватает эротичных сцен, градус повышает таинственная атмосфера разворачивающихся действий. Тайное общество масонов, вечеринки для избранных, измена жены, загадочное убийство девушки... Супруги в фильме переживают кризис — сцена любви между ними покажется знакомой многим семейным парам. Вместо травки, чтобы расслабиться по примеру героев, лучше использовать вино. Есть все шансы хорошо провести вечер, особенно если пересмотреть фильм до этого.
Фото: kinopoisk.ru
«Аритмия»
А есть ли в отечественном кино фильмы, сцены из которых можно советовать как примеры чувственности и страсти? Да, есть, хоть и немного, все-таки в нашем кино постельные сцены снимаются реже и сдержанней. Да что говорить, русские в принципе считаются довольно холодной нацией, когда речь заходит о сексе.
Но фильм посоветовать можем: эта сцена любви на кухне между героями фильма Бориса Хлебникова «Аритмия». Снята так откровенно (при этом без лишней натуралистичности!), что становится неловко: будто зритель присутствует на той самой кухне. Все с максимальной нежностью и положенным по сценарию градусом сексуальности. При том, что главным героям вообще-то не до секса: они замученные работой и проблемами внутри семьи супруги-врачи. Но не угаснувшие чувства и подходящий момент делают свое дело.
Фото: kinopoisk.ru
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