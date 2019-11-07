О-ля-ля: как флиртуют французы, испанцы, латиноамериканцы и другие «горячие» иностранцы

Англичане

Если вы всегда считали, что мужчины, проживающие в Великобритании, отличаются холодностью и скупостью эмоций, то вы ошибаетесь. Возможно, благодаря классической английской литературе у вас сложился образ эдакого романтичного денди, способного на красивые жесты, но ничего не знающего о страсти и пылкости, то современные британцы вдребезги разбивают стереотип чопорного мужчины, интересующегося исключительно погодой и футболом. Напротив, они весьма охотно флиртуют с иностранками и считают юмор (шутку) отличным поводом для знакомства. Они предпочитают эрудированных женщин, у которых в запасе найдется немало забавных жизненных историй, над которым можно вдоволь посмеяться. Они обожают все яркое и оригинальное, поэтому не удивляйтесь, если вас пригласят на первое свидание в место, на первый взгляд мало подходящего для этого.

Канадцы

Канадские мужчины хотя и не удивят вас романтичностью и чувственностью, но точно впечатлят тем, с каким уважением они относятся к симпатичной девушке. С ними можно почувствовать себя в полной безопасности и не ожидать подвоха, сальных шуточек, недвусмысленных намеков или распускания рук. Они ни за что не перейдут на другой уровень общения, пока не поймут, что вам это действительно нужно. Но если ваши чувства взаимны, тогда вы можете взять все в свои руки и спокойно «рулить» процессом. Ваш заморский кавалер это точно оценит, поверьте.

Кубинцы

Эти горячие мужчины, кажется, овладели всеми навыками по соблазнению дам. И действительно, они могут так посмотреть на понравившуюся девушку, засыпать ее такими комплиментами и так закружить в танце, что у той точно уйдет земля из-под ног и появится уверенность в том, что она действительно самая-самая на всем белом свете. А танцуют кубинцы, как известно, действительно впечатляюще, и при том так искренне стараются помочь, если вдруг вы не можете выдать ничего, кроме простых па, что запросто очаровывают и располагают к себе абсолютно любую особу.