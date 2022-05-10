Не судьба: топ-12 признаков, что рядом с вами не тот мужчина
Иногда приходится пройти не одни отношения прежде, чем встретить подходящего человека. Несмотря на то, что таким образом человек набирается опыта и учится разбираться в людях, потраченное время никто не вернет. Чтобы не связывать свою жизнь с тем, кто никогда не сможет стать вашей второй половинкой, и не вступать в заранее обреченные отношения, следует обращать внимание на определенные признаки. Они укажут, что мужчина — не ваш.
Маски
В паре постепенно формируется доверие. Со временем мужчина становится единственным человеком, которому мы готовы полностью раскрыться. Важно иметь возможность показывать свое истинное лицо, делиться мыслями, чувствами. А непринятие партнера таким, какой он есть, не имеет ничего общего с любовью. Тем более недопустимы упреки и обвинения, поскольку они вынуждают скрывать настоящие чувства.
Трудности в общении
Совершенно не обязательно разделять интересы и взгляды друг друга. У каждого они свои и с ними необходимо считаться. Но важно найти общие темы. Общение с человеком, с которым вы намереваетесь провести всю жизнь, должно быть свободным, легким, а не вызывать тяжесть и дискомфорт.
Нет интереса
Женщины гораздо чувствительнее и эмоциональнее мужчин. Мы нуждаемся в постоянной отдаче и так ощущаем себя желанными, а противоположный пол устроен немного иначе. Завоевали понравившуюся даму и успокоились, забыли про все ухаживания и прочие проявления, свойственные конфетно-букетному периоду.
Скрытность
С каждым днем мы ближе знакомимся с партнерами и узнаем больше информации о них. Но, если вы заметили, что даже после нескольких месяцев общения знаете о мужчине ничтожно мало и не знакомы ни с кем из его окружения, надо задуматься. Либо он не рассматривает вас для серьезных отношений или что-то скрывает.
Несовместимость в сексе
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Интим является одним из главных слагаемых счастливой совместной жизни. Если в этом плане проблемы, сложно достичь гармонии в паре. Из-за неудовлетворенности возникает дисбаланс и атмосфера в отношениях оставляет желать лучшего. Появляется раздражительность, вспыльчивость, ссоры, скандалы.
Негатив
Сложно стать счастливой встречаясь с пессимистом. Постоянные недовольства, возмущения, критика, озлобленность поражают как паразиты. Под влиянием таких людей невольно начинаешь видеть мир серых тонах. Мужчины-скряги по натуре никогда не изменятся. Время в этом случае только усугубит проблему, их характер станет тяжелее. Тогда под раздачу рискуют попасть близкие.
Нет поддержки
Отношения — это история про двоих. Партнеры должны думать не только о себе, но и о нуждах, потребностях, желаниях друг друга. При чем принято считать и вовсе, что обеспечение комфортной жизни женщины ложится на плечи ее избранника. Поэтому отсутствие поддержки, интересов к происходящему в жизни пары, помощи в решении проблем и отстранение — плохие черты для будущего мужа.
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Раздражение
Если возлюбленный вызывает у вас раздражение, это явный тревожный звоночек. Сосредоточьтесь, есть ли черты, привычки и взгляды у партнера, которые кажутся вам неприемлемыми? Дело в том, что данные противоречия в дальнейшем могут вызывать неприязнь и стать причинами ссор.
Неправильные приоритеты
Влюбленный мужчина каждую свободную минуту стремится провести со своей женщиной. Он всегда найдет время ответить на смс, звонок и не станет задерживаться на работе, прогулке с друзьями, в спортзале без весомых причин. В противном случае вы всегда будете на втором плане.
Не видите будущего
Обычно уже в начале отношений мы фантазируем о том, какой будет свадьба и сколько родим любимому детей. Но не всегда наши представления разделяют мужчины. Тогда возникают проблемы. Надо с самого начала узнать о взглядах, планах на жизнь и целях возлюбленного. Совпадают ли они с вашими?
Склоняет пренебречь принципами
Ради любимых мы готовы жертвовать многим. Однако в этот список не должны входить принципы — им изменять нельзя. Допустимы изменения поведения, привычек, и то не для того, чтобы угодить партнеру, а чтобы совершенствоваться. Вас должны принимать такими, какие вы есть. Если требуют пересмотреть фундаментальные установки, то есть взгляды на жизнь, это не любовь.
Не хотите замуж
Самый явный признак того, что вместе вам больше делать нечего — это нежелание выходить замуж. Исключаем случаи, когда это принципиальная позиция, распространяющаяся на всех. Здесь актуально отсутствие желания идти в ЗАГС с конкретным человеком.
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