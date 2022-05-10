Не судьба: топ-12 признаков, что рядом с вами не тот мужчина

В паре постепенно формируется доверие. Со временем мужчина становится единственным человеком, которому мы готовы полностью раскрыться. Важно иметь возможность показывать свое истинное лицо, делиться мыслями, чувствами. А непринятие партнера таким, какой он есть, не имеет ничего общего с любовью. Тем более недопустимы упреки и обвинения, поскольку они вынуждают скрывать настоящие чувства.

Трудности в общении

Совершенно не обязательно разделять интересы и взгляды друг друга. У каждого они свои и с ними необходимо считаться. Но важно найти общие темы. Общение с человеком, с которым вы намереваетесь провести всю жизнь, должно быть свободным, легким, а не вызывать тяжесть и дискомфорт.

Нет интереса

Женщины гораздо чувствительнее и эмоциональнее мужчин. Мы нуждаемся в постоянной отдаче и так ощущаем себя желанными, а противоположный пол устроен немного иначе. Завоевали понравившуюся даму и успокоились, забыли про все ухаживания и прочие проявления, свойственные конфетно-букетному периоду.

Скрытность

С каждым днем мы ближе знакомимся с партнерами и узнаем больше информации о них. Но, если вы заметили, что даже после нескольких месяцев общения знаете о мужчине ничтожно мало и не знакомы ни с кем из его окружения, надо задуматься. Либо он не рассматривает вас для серьезных отношений или что-то скрывает.

Несовместимость в сексе