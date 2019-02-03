«Не грубить», «Не жаловаться» и другие правила идеальной жены по «Домострою», неприемлемые сейчас

Что категорически неприемлемо?

Наверное, самые сложные для восприятия современного человека — главы, касающиеся отношений между мужем и женой, воспитания детей, детско-родительских отношений.

«Жене быть тихою и молчаливою» — это, конечно же прекрасный наказ, но мало выполнимый в партнерских отношениях.

«Да всякий бы день у мужа жена спрашивала да советовалась обо всем хозяйстве» — женщина не имела право самостоятельно принимать решения ни по хозяйству, ни по кругу общения.

«А в гости ходить и к себе приглашать только с кем разрешит муж. А коли гости зайдут, или сама где будет, сесть за столом — лучшее платье одеть, да всегда беречься жене хмельного: пьяный муж — дурно, а жена пьяна и в миру не пригожа».

Ну, и конечно же, самый страшный страх «Домостроя» — это когда женщины собирались группами и пили крепкие напитки. А если они при этом «волховали», то есть гадали или «речи нечистые вели» — ну, тогда и поколотить такую жену не грех.

Воспитание детей априори подразумевало телесные наказания. «Любить и хранить детей, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить. Наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости твоей», — предписывал «Домострой».

Думаю, и так понятно, почему это неприемлемо в современном мире.

«Чада должны почитать отца и мать» — выполнимо только в том случае, если детям повезло родиться в любящей семье.