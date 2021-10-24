Наставил рога: топ проверенных способов уличить супруга в измене

Следуя на поводу у ревности, многие женщины стараются уличить своего супруга в измене и найти тому доказательства. Но перед этим стоит спросить себя, действительно ли хотите узнать правду, вероятно она окажется горькой. Если последовал ответ «да», обратите внимание на признаки, которые могут указывать на неверность мужчины.

Когда мужчина ведет двойную жизнь

Внезапно преобразился

Ваш партнер обычно не особенно следил за своим внешним видом, а прилично выглядел лишь потому, что вы с вчера подбирали ему одежду и гладили костюм. Но теперь он начал активно ухаживать за собой и даже ходить в спортзал.

Не выпускает телефон из рук

Насторожить должно и то, что супруг стал постоянно держать телефон при себе, подчищать историю звонков и сообщений, а также возможно сменил пароль, хотя раньше у вас всегда был доступ к его мобильному.

Не смотрит в глаза

Не зря же говорят: «глаза — зеркало души», так, неверный супруг будет неосознанно пытаться отводить взгляд в сторону во время разговора. Особенно это станет заметно в момент обсуждения темы измен, когда он гарантированно начнет избегать прямого зрительного контакта, виноват же.

Постоянно занят

Банальная история, когда мужчина стал задерживаться «на работе», якобы начальник поставил множество задач и их придется выполнять до ночи. Дела возможно и появились, но явно не в виде деловых бумаг.

Отказывается от интимной близости

У мужчины резко пропал интерес к сексу, а видимых причин, вроде проблем с физическим или психологическим здоровьем, для этого нет, может означать лишь одно: кто-то другой удовлетворяет его потребности.

Способы разоблачить неверного мужа