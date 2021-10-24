Наставил рога: топ проверенных способов уличить супруга в измене
Следуя на поводу у ревности, многие женщины стараются уличить своего супруга в измене и найти тому доказательства. Но перед этим стоит спросить себя, действительно ли хотите узнать правду, вероятно она окажется горькой. Если последовал ответ «да», обратите внимание на признаки, которые могут указывать на неверность мужчины.
Когда мужчина ведет двойную жизнь
Внезапно преобразился
Ваш партнер обычно не особенно следил за своим внешним видом, а прилично выглядел лишь потому, что вы с вчера подбирали ему одежду и гладили костюм. Но теперь он начал активно ухаживать за собой и даже ходить в спортзал.
Не выпускает телефон из рук
Насторожить должно и то, что супруг стал постоянно держать телефон при себе, подчищать историю звонков и сообщений, а также возможно сменил пароль, хотя раньше у вас всегда был доступ к его мобильному.
Не смотрит в глаза
Не зря же говорят: «глаза — зеркало души», так, неверный супруг будет неосознанно пытаться отводить взгляд в сторону во время разговора. Особенно это станет заметно в момент обсуждения темы измен, когда он гарантированно начнет избегать прямого зрительного контакта, виноват же.
Постоянно занят
Банальная история, когда мужчина стал задерживаться «на работе», якобы начальник поставил множество задач и их придется выполнять до ночи. Дела возможно и появились, но явно не в виде деловых бумаг.
Отказывается от интимной близости
У мужчины резко пропал интерес к сексу, а видимых причин, вроде проблем с физическим или психологическим здоровьем, для этого нет, может означать лишь одно: кто-то другой удовлетворяет его потребности.
Способы разоблачить неверного мужа
Фото: freepik.com
Прежде, чем предъявлять обвинения, важно убедиться в достоверности своих подозрений. Если вы практически на 100% уверены, что супруг замешан в «грязных делишках», можно прибегнуть к следующим способам разоблачения изменника:
- Обратите внимание на его одежду, возможно на ней остался след чужих духов или волос, проверьте карманы и сумку мужа вдруг найдете там что-то интересное. Однако этот способ рискованный, если супруг заметит вас, капающуюся в его вещах, скандала не избежать, и ему вовсе не стоит знать о вашем новом амплуа — шпионе.
Кстати, если мужчина по возращению домой бросает вещи в стирку или даже запускает стиральную машину, хотя раньше так не делал, он явно скрывает улики. То же касается и случаев, когда, переступив порог дома, он первым делом бежит в душ, тем самым желая смыть с себя следы греха.
- Элементарно проверьте телефон супруга, но пока он не видит. Наверняка вы делали это неоднократно, потому действуйте по стандартной схеме: просмотрите историю звонков, наличие новых контактов, сообщения и прочее. А выяснить, кому действительно принадлежит тот или иной номер можно с помощью различных приложений, например Getcontact.
Также, раз телефон уже в руках, можно проверить историю поиска в интернете и промониторить социальные сети.
Осмотрите автомобиль. Надо тщательно проверить содержимое всех кармашков, так ли установлена спинка вашего кресла, посмотреть под ковриками. При особой внимательности узнать о нахождении женщины в автомобиле реально даже с помощью бутылки воды, если обратить внимание на ее горлышко и обнаружить след от помады.
Проконтролируйте расходы мужа. Легче всего людям, у которых общий бюджет, или хотя бы был таковым до недавнего времени, поскольку так проще определить сколько средств «проходит» мимо дома. Данный способ быстро выведет обманщика на чистоту, ведь любовница всегда требует затрат: от цветов до аренды любовного гнездышка.
И напоследок, если вы не нашли никаких доказательств с помощью вышеперечисленных способов, но абсолютно уверенны в предательстве мужчины воспользуйтесь более тяжелой артиллерией. Например, установите приложение, определяющее геолокацию на телефоне, подбросьте GPS датчик в машину или вовсе наймите частного детектива, который даст однозначный ответ.
Фото: freepik.com