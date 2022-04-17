«Меньше знает — крепче спит»: 8 ситуаций, когда лучше соврать любимому

Безусловно, залогом крепких и счастливых отношений считается доверие, которое трудно заслужить и легко потерять. Поэтому ложь может привести к проблемам в отношениях. Однако риск печальных последствий также велик и при абсолютной честности. Несмотря на то что склонность к обману принято считать отрицательным качеством человека, в некоторых случаях именно это свойство убережет от неприятностей. Не зря существует понятие «ложь во спасение».

Иногда мы вынуждены сказать неправду. Например, это происходит, когда не хочется волновать, расстраивать, обижать человека, задевать его чувства или устраивать скандал. В связи с этим даже в самых правильных отношениях возникают ситуации, когда лучше обмануть любимого.

Прошлое

Отношения с бывшими, их количество и прочие аналогичные темы — табу для обсуждения с нынешним возлюбленным. Даже если мужчина сам задает вопросы о прошлом, на самом деле он не хочет слышать подробности. Ему важно только убедиться, что он самый лучший.

Да, врать нехорошо — этому всех нас учили с детства. Все же истории про предыдущие отношения оставьте в прошлом ради сохранения настоящего и, соответственно, обеспечения счастливого будущего. Поэтому шутите, переводите тему и всячески избегайте ответа на вопросы о других мужчинах.