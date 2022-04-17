«Меньше знает — крепче спит»: 8 ситуаций, когда лучше соврать любимому
Безусловно, залогом крепких и счастливых отношений считается доверие, которое трудно заслужить и легко потерять. Поэтому ложь может привести к проблемам в отношениях. Однако риск печальных последствий также велик и при абсолютной честности. Несмотря на то что склонность к обману принято считать отрицательным качеством человека, в некоторых случаях именно это свойство убережет от неприятностей. Не зря существует понятие «ложь во спасение».
Иногда мы вынуждены сказать неправду. Например, это происходит, когда не хочется волновать, расстраивать, обижать человека, задевать его чувства или устраивать скандал. В связи с этим даже в самых правильных отношениях возникают ситуации, когда лучше обмануть любимого.
Прошлое
Отношения с бывшими, их количество и прочие аналогичные темы — табу для обсуждения с нынешним возлюбленным. Даже если мужчина сам задает вопросы о прошлом, на самом деле он не хочет слышать подробности. Ему важно только убедиться, что он самый лучший.
Да, врать нехорошо — этому всех нас учили с детства. Все же истории про предыдущие отношения оставьте в прошлом ради сохранения настоящего и, соответственно, обеспечения счастливого будущего. Поэтому шутите, переводите тему и всячески избегайте ответа на вопросы о других мужчинах.
Ухажеры
Если у вас есть поклонник и пусть вы не отвечаете ему взаимностью, любимому об этом тоже лучше не знать. Таким образом избежите приступов ревности, чрезмерного контроля над вашей жизнью и необоснованных скандалов, которые он будет устраивать из-за своих подозрений. В том числе нельзя показывать, что кто-то на стороне привлекателен для вас.
Подарки
Когда мужчина подготовил подарок, а он вам не понравился, не подавайте виду. В любом случае он старался и хотел сделать приятно своей даме сердца. Потому слезы из-за телефона не той модели или цвета неуместны. Такое поведение только разочарует мужчину и отобьет всякое желание стараться ради вас.
Секс
Конечно, конструктивная критика — это способ улучшить интимную жизнь пары. Однако регулярные замечания или подшучивания гарантированно ударят по самолюбию мужчины. Все, что касается секса, для представителей сильного пола является щепетильной темой. Чтобы партнер не перестал стараться или вовсе не начал избегать секса, не выговаривайте все свое недовольство. Дайте ему почувствовать себя мачо и обрести уверенность. Тогда будете приятно удивлены.
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Сюрприз
Не скажется негативно на отношениях и ложь во время подготовки сюрприза. Таинственность и скрытность только раззадорят партнера и заставят его волноваться. Зато потом он получит больше положительных эмоций.
Траты
Мужчина копил на новый спиннинг и лодку, а вы не удержались и купили себе новые сапожки? Лучше сохранить это в тайне, по крайней мере, до тех пор, пока он сам не заметит пропажу. Как говорится, меньше знает — крепче спит. Но есть совет: как можно скорее верните все на свои места.
Чужие секреты
Порой вольно или невольно мы оказываемся втянутыми в чужую жизнь, поскольку узнаем какой-то секрет. В этом случае как минимум неприлично и некрасиво распространяться даже любимому. Ведь именно вы стали доверенным лицом, которому человек раскрыл душу. Он наверняка рассчитывал, что это останется между вами.
Внешность
По поводу внешнего вида в некоторых случаях тоже не говорите правду. Это не навредит отношениям, любимому и так далее. И пусть вам не нравится его стиль или режет глаз сочетание цветов в одежде, делиться своим мнением — явно не лучшая затея, ведь о вкусах не спорят. Главное, чтобы человек чувствовал себя уверенно и уютно, а не следовал современным тенденциям.
Фото: freepik.com