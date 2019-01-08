Любовная зависимость — основные признаки и способы избавления от недуга

1. Эмоционально холодные родители

Робин Норвуд, автор нашумевшей книги «Женщины, которые любят слишком сильно», описывает детство своих героинь как несчастливое из-за эмоциональной холодности одного или обоих родителей или людей, их заменяющих. Причин эмоциональной холодности может быть несколько: чаще всего – прямая зависимости от алкоголя, наркотиков или игры. Правда, в своей практике нередко встречаюсь с тем, что в родительской семье не было явных химических зависимостей, но могли быть социально одобряемые, например, трудоголизм отца. Или зависимостей не было, но были тяжелые заболевания одного из родителей. В таких семьях дети нередко «удочеряют» или «усыновляют» родителей, заботятся о них и эмоционально поддерживают, хотя сами очень нуждаются в заботе и принятии.

2. Жизнь в треугольнике Карпмана

Одним из самых ярких проявлений любовной зависимости становится бег по замкнутому треугольнику деструктивных отношений. Этот треугольник прекрасно описал Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди», но сам треугольник носит имя другого исследователя – Стивена Карпмана. В вершинах треугольника лежат роли Тирана, Жертвы и Спасателя, а отличительная черта треугольника – взаимозаменяемость ролей. Например, вечером отец пришел домой пьяным, он выступает в роли Тирана, мама в очередной раз переживает «опять напился, скотина» и примеряет на себя роль Жертвы, а ребенок в этот момент либо спасает отца – идет укладывать его спать либо сочувствует матери из роли Спасателя. Наутро ситуация кардинально меняется – папа с похмелья, он испытывает вину и вот он уже наклеивает на себя ярлычок Жертвы. А мама стоит в позе сахарницы, руки в боки, и отчитывает несчастного из роли Тирана или наоборот, выступает из роли Спасателя, наливая приносящие облегчения сто грамм. Ребенок в этот момент может быть, как спасателем папы, так и присоединиться к маме. Понятно, что это схема очень упрощенная, но к сожалению, она – узнаваемый эпизод многих клиентских историй.