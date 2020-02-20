### Неравный бракУ каждой звездной пары есть как поклонники, так и хейтеры. Последние обожают посудачить на тему отношений в подобных семьях. Если избранницей публичного немолодого мужчины становится девушка на несколько десятков лет моложе, то в ее адрес тут же летят камни, мол ею движет исключительно корыстный интерес. Например, подобные обвинения в свой адрес не один год слышала Юлия Высоцкая (46 лет). Ее супругу Андрею Кончаловскому 82 года — пара живет в браке больше двадцати лет, а в прошлом году они обвенчались. У них двое детей, совместные проекты, быт — пересуды они не комментируют. Пар с большой разницей в возрасте немало в отечественном шоу-бизнесе. Старше другого может быть как мужчина, так и женщина. Примеры тому Алла Пугачева (70 лет) и Максим Галкин (43), Евгений Петросян (74) и Татьяна Брухунова (30), Надежда Бабкина (69) и Евгений Гор (39), Александр Градский (70) и Марина Коташенко (37) и многие другие. Как любит повторять Надежда Бабкина на вопрос о разнице в возрасте, «с какой стати я должна оглядываться на других? Это моя жизнь!».И все же некоторым сложно поверить в искренние отношения в парах с большой разницей в возрасте, мол, а может ли быть у них секс? Другие парируют: а так ли важен интим, ведь есть ряд других моментов, которые дарят друг другу супруги. Например, нежность, уважение, преданность, заботу, поддержку, умение вместе помолчать и посмеяться, схожий взгляд на жизнь. ### А это возможно?«Что касается сохранения половой функции в феноменах влечения, эрекции и эякуляции, то здесь дело обстоит следующим образом. Конечно, люди, ведущие активную половую жизнь после 80 лет есть, но их все же очень мало. У меня за всю 20-летнюю практику был лишь один пациент, у которого только в 83 года стали появляться «осечки». У него была сильная половая конституция, он вел активный образ жизни, не имел лишнего веса и вредных привычек. Но таких единицы. Ведь многие вообще не доживают до 80. К вопросу недополучения тоже все не так однозначно. Например, женщина со слабой половой конституцией, или же психотравмой в интимной области, или же после климакса «списавшая себя» со счетов, может стараться избегать близости, а ее 80-летний кавалер, решившийся раз в месяц на половой контакт, может считаться «недополучившим». Но, конечно, чаще в жизни все же бывает ситуация, что более молодая половина «недополучает», причём не столько секса, сколько энергии, силы, напора. А когда пожилой человек, например, с трудом поднимается на второй этаж, от него не совсем правильно ожидать бурной ночи. Но так или иначе, «в каждой избушке свои погремушки», и, конечно, бывают пары, которые вполне счастливы и с большой разницей в возрасте. Но, скорее, это исключение из правил». ### Что может быть заменой сексу?«Заменой может стать творчество. И в сексе тоже. Сейчас секс-индустрия предлагает огромное количество «помощников» в виде вибраторов, фаллоимитаторов. И если есть напор, фантазия и энергия, можно найти компромисс и здесь. Кроме этого, не советовал бы списывать себя со счетов раньше времени. Прежде чем идти в интим-магазин, советую обратиться к врачу-сексологу, так как часто можно улучшить форму и без всего этого, тем самым продлив себе жизнь. Может помочь курс укрепляющей физиотерапии, медикаментозная коррекция. И не будем списывать со счетов задушевные беседы, доверительные отношения — это дорогого стоит. И, на мой взгляд, все это должно быть в любых отношениях, с сексом или без него». ### В каком возрасте мы наиболее активны в постели?«Все очень индивидуально. Тем не менее есть примерная цифра - 30 лет. В этом возрасте как раз мужчины и женщины постепенно часто начинают меняться местами. У мужчин идёт плавный гормональный спад, а у женщин, наоборот, расцвет, они начинают входить "во вкус". У мужчин самый пик — это период юношеской гиперсексуальности, но в это время секс для многих еще недоступен. У женщин же пики могут наступать в зависимости от цикла, у кого-то это может быть середина цикла, а у кого-то дни непосредственно перед менструацией. У некоторых всплески приходятся на время беременности.У обоих полов могут быть пики, обусловленные не только соматической составляющей, но и социальной, психологической. Например, взлёт популярности, высокие заработки, повышение социального статуса. На сексуальность влияет множество факторов». По мнению нашего эксперта, секс в парах с большой разницей в возрасте может как быть, так и не быть – это личное дело каждой из них. Не спешите судить: у всех своя жизнь, представления о счастье и собственный путь. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!