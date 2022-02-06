Любовь онлайн: особенности и принципы отношений на расстоянии
Очевидно, что продолжительность «связи на связи» зависит только от партнеров, а именно от того, насколько сильны их чувства и желание быть вместе. Хотя иногда, как бы влюбленные ни старались, отношения зависят и от различных второстепенных факторов. Например, длительность знакомства, уровень близости, взгляды на жизнь и срок, на который происходит расставание. А перечисленные аспекты, в свою очередь, определяют типичные сценарии возникновения такого контакта. Впрочем, коронавирус — не единственная вынужденная причина разъезда. Для людей также свойственно менять место жительства и в связи с выгодным предложением по работе, командировкой, обучением в университете и прочее. Это касается уже состоявшихся пар. Следующую категорию формируют те, кто только завел роман и был вынужден расстаться. Обычно к ним относятся связи на отдыхе и опять же в командировке. Но, конечно же, под влиянием стремительно развивающихся информационных технологий у некоторых людей личная жизнь перешла в режим онлайн и они предпочитают знакомиться в Интернете.
Положительное влияние расстояния
Радость встречи
Для пар, томящихся в ожидании, встречи становятся, мало сказать, долгожданными. Разлука волей-неволей заставляет нас ценить совместно проведенное время, что позволит взглянуть на отношения под другим углом.
Пылающая страсть
Если партнеры ценят верность, они наверняка испытывают дикое желание. Тогда во время встреч не будет места ссорам и прочим негативным эмоциям. Влюбленные будут лишь наслаждаться обществом друг друга и, возможно, неповторимым сексом.
Для состоявшихся пар:
Свободное время
В таком случае вы полноценно уделяете время себе, появляется больше ресурсов для развития. Ведь, когда дома ждет любимый человек, мы постоянно спешим к нему и откладываем дела «на потом».
Пробуждение чувств
У людей, долгие годы проживающих под одной крышей, быт притемняет яркость чувств. А расстояние заставляет скучать и тем самым освежать ваше отношение. Часто в такие моменты приходит понимание, насколько дорог и важен любимый человек.
Разговоры
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С приходом обыденности в жизнь пары нередко появляется неприятная проблема: возникает ощущение, будто все темы для разговоров иссякли. Вроде как любые начавшиеся беседы идут о пустом и вовсе не имеют смысла. Но достаточно только разъехаться, как возникает множество поводов для обсуждения.
Для новых отношений:
Нет рутины
Вас не связывают какие-либо проблемы. Общение всегда строится на легкой ноте, чем и привлекает. Поэтому вы ассоциируетесь друг у друга исключительно с позитивом, что способствует развитию отношений.
Романтика
С вмешательством бытовых и прочих проблем в жизнь пары обычно заканчивается так называемый конфетно-букетный период. Потому в начале отношений общение онлайн пойдет только на руку, так как продлит это трепетное время.
Что может привести к разрыву?
Интим
Секс — основополагающий фактор счастливых и крепких отношений. А посредством общения в Сети он оказывается не доступен, если не прибегать к различным альтернативам. Однако ничто не заменит реальных прикосновений, поцелуев, не позволит слышать запах его кожи и ощущать тепло тела. В результате возрастает вероятность измен и усиливается чувство ревности.
Одиночество
Иногда люди, которые долго находились вместе, могут пересмотреть свои взгляды на совместную жизнь. Бывает, человек отмечает удобство и комфорт, когда находится в доме один, и больше не желает впускать нарушителей порядка.
Свобода
В этом случае особенно рискуют молодые пары. Все-таки любовь онлайн дает определенную свободу действий. У человека, наладившего связь таким образом, со временем может не возникнуть желания что-то менять и начинать проживание под одной крышей.
Как сохранить отношения
- Регулярно находитесь на связи, однако злоупотреблять и докучать не стоит.
- Вместо жизни на проводе постарайтесь по возможности чаще встречаться. Причем видеться лучше на нейтральной территории.
- Уделите свободное время себе: развивайтесь и будете интереснее, занимайтесь спортом и станете привлекательнее.
- Поддерживайте сексуальный интерес. Благодаря современным технологиям способов много: от сообщений с бурными фантазиями до увлечений по видеосвязи.
- Делитесь мыслями, чувствами, эмоциями, взглядами на жизнь и стройте планы на совместное будущее.
- Воздержитесь от тотального контроля и надоедания постоянными звонками. Именно доверие лежит в основе здоровых и крепких отношений.
В связи со всем вышесказанным зачастую смысл в удаленных отношениях есть. Главное — стараться не затягивать такой формат. Когда продолжительность «отпуска» друг от друга невелика, не стоит превращать ситуацию в трагедию, вместо того надо принять ее как испытание, которое вы безоговорочно должны пройти. А во время длительной разлуки придется постараться, особенно тем, кто недавно вместе. Но и сразу отказывать избраннику не стоит, вдруг он вам идеально подходит.
Фото: freepik.com