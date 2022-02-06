Любовь онлайн: особенности и принципы отношений на расстоянии

Очевидно, что продолжительность «связи на связи» зависит только от партнеров, а именно от того, насколько сильны их чувства и желание быть вместе. Хотя иногда, как бы влюбленные ни старались, отношения зависят и от различных второстепенных факторов. Например, длительность знакомства, уровень близости, взгляды на жизнь и срок, на который происходит расставание. А перечисленные аспекты, в свою очередь, определяют типичные сценарии возникновения такого контакта. Впрочем, коронавирус — не единственная вынужденная причина разъезда. Для людей также свойственно менять место жительства и в связи с выгодным предложением по работе, командировкой, обучением в университете и прочее. Это касается уже состоявшихся пар. Следующую категорию формируют те, кто только завел роман и был вынужден расстаться. Обычно к ним относятся связи на отдыхе и опять же в командировке. Но, конечно же, под влиянием стремительно развивающихся информационных технологий у некоторых людей личная жизнь перешла в режим онлайн и они предпочитают знакомиться в Интернете.

Положительное влияние расстояния

Радость встречи

Для пар, томящихся в ожидании, встречи становятся, мало сказать, долгожданными. Разлука волей-неволей заставляет нас ценить совместно проведенное время, что позволит взглянуть на отношения под другим углом.

Пылающая страсть

Если партнеры ценят верность, они наверняка испытывают дикое желание. Тогда во время встреч не будет места ссорам и прочим негативным эмоциям. Влюбленные будут лишь наслаждаться обществом друг друга и, возможно, неповторимым сексом.

Для состоявшихся пар:

Свободное время

В таком случае вы полноценно уделяете время себе, появляется больше ресурсов для развития. Ведь, когда дома ждет любимый человек, мы постоянно спешим к нему и откладываем дела «на потом».

Пробуждение чувств

У людей, долгие годы проживающих под одной крышей, быт притемняет яркость чувств. А расстояние заставляет скучать и тем самым освежать ваше отношение. Часто в такие моменты приходит понимание, насколько дорог и важен любимый человек.

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