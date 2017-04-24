Это может случиться с вами или с вашим ребенком — и мы не будем анализировать обстоятельства, которые привели к изнасилованию. Главное сейчас — минимизировать последствия для жертвы и добиться возмездия для насильника.

Максим Крупышев Юрист

Что и как делать сразу после

Не так важно сейчас, был ли преступник маньяком с улицы или вашим хорошим знакомым. Если вы не хотели секса, а вас заставили — значит, речь идет об изнасиловании.

Первое, что хочется сделать после этого — смыть с себя грязь. И это главная ошибка. Сейчас это не грязь, это улики. Поэтому правильная последовательность действий будет выглядеть вот как:

Свяжитесь с человеком, которому вы доверяете, и попросите приехать к вам. Вместе с этим человеком отправляйтесь в полицию. Вам нужен сопровождающий: в том эмоциональном состоянии, в котором находится жертва, очень трудно контролировать правильность всех этапов. Подать заявление на имя начальника полицейского отделения или прокурора района. Составить бумаги нужно в двух экземплярах — один из них остается у жертвы насилия, его необходимо сохранить. Завизировать заявление. Это значит, что на экземпляре, который остался у вас, должна быть проставлена дата подачи, входящий номер и подпись сотрудника правоохранительных органов, принявшего заявление, с расшифровкой фамилии. Получить у следователя направление на судмедэкспертизу. Пройти судмедэкспертизу.

Возможные варианты

Если после совершения преступления имеется угроза физическому или психическому здоровью жертвы, в первую очередь необходимо обратиться в медицинское учреждение за помощью. А уже сотрудники больницы обязаны сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

В России нет крайнего срока подачи заявления об изнасиловании, это можно сделать и через неделю после случившегося. Но отсрочка существенно затруднит освидетельствование и сбор улик.

Обратиться можно в полицию либо непосредственно в Следственный комитет — работники именно этой инстанции проводят предварительное следствие по уголовным делам данной категории.

Если в полиции вас пытаются отговаривать от подачи заявления, можно обратиться с жалобой в Прокуратуру РФ или в Управление собственной безопасности.

Почему не все идут в полицию

По данным Генеральной прокуратуры, в 2015 году зафиксировано 3936 фактов изнасилований и покушений на изнасилование. По неофициальной же статистике, насилию подверглись порядка 10 000 женщин. То есть втрое больше.

Многие жертвы думают, что у них нет оснований обращаться в полицию, если их не били, не держали, не связывали… Это глубокое заблуждение! Изнасилование трактуется законом как «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей» (УК Российской Федерации, ст. 131).

То есть если женщина согласилась на секс, потому что ей угрожали (или даже не ей, а ее родным), это все равно изнасилование.

В Уголовном кодексе 5 статей, регулирующих этот вопрос:

Ст. 131 «Изнасилование»

Ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера»

Ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера»

Ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»

Ст. 135 «Развратные действия»

Если вы не испугаетесь и обратитесь в правоохранительные органы, насильник может быть приговорен к лишению свободы сроком от трех лет до пожизненного. Возможно, это спасет многих женщин, так как зачастую изнасилования носят серийный характер.

Главное, что вам нужно понять: с момента подачи заявления вы становитесь не беззащитной жертвой, а истцом, по факту обращения которого преступник будет наказан. Однако надо быть морально готовой не просто вспомнить все произошедшее, но и максимально подробно рассказать о случившемся следователю (назвать время, место, описать весь процесс, назвать приметы преступника); пройти судебно-медицинское обследование.

Кто еще вам поможет

Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». (499) 901-02-01

Экстренная медико-психологическая помощь (495) 205-05-50

Центр социально-правовой и психологической поддержки женщин «Надежда» (495) 492-46-89

Бесплатная правовая консультация 8-800-777-32-63

Фото: istockphoto.com

Читайте также:

5 отличий эгоизма от здоровой любви к себе

Контрол-фрик: 5 способов справиться с собой