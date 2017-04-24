Что и как делать сразу после
Не так важно сейчас, был ли преступник маньяком с улицы или вашим хорошим знакомым. Если вы не хотели секса, а вас заставили — значит, речь идет об изнасиловании.
Первое, что хочется сделать после этого — смыть с себя грязь. И это главная ошибка. Сейчас это не грязь, это улики. Поэтому правильная последовательность действий будет выглядеть вот как:
- Свяжитесь с человеком, которому вы доверяете, и попросите приехать к вам.
- Вместе с этим человеком отправляйтесь в полицию. Вам нужен сопровождающий: в том эмоциональном состоянии, в котором находится жертва, очень трудно контролировать правильность всех этапов.
- Подать заявление на имя начальника полицейского отделения или прокурора района. Составить бумаги нужно в двух экземплярах — один из них остается у жертвы насилия, его необходимо сохранить.
- Завизировать заявление. Это значит, что на экземпляре, который остался у вас, должна быть проставлена дата подачи, входящий номер и подпись сотрудника правоохранительных органов, принявшего заявление, с расшифровкой фамилии.
- Получить у следователя направление на судмедэкспертизу.
- Пройти судмедэкспертизу.
Возможные варианты
- Если после совершения преступления имеется угроза физическому или психическому здоровью жертвы, в первую очередь необходимо обратиться в медицинское учреждение за помощью. А уже сотрудники больницы обязаны сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.
- В России нет крайнего срока подачи заявления об изнасиловании, это можно сделать и через неделю после случившегося. Но отсрочка существенно затруднит освидетельствование и сбор улик.
- Обратиться можно в полицию либо непосредственно в Следственный комитет — работники именно этой инстанции проводят предварительное следствие по уголовным делам данной категории.
- Если в полиции вас пытаются отговаривать от подачи заявления, можно обратиться с жалобой в Прокуратуру РФ или в Управление собственной безопасности.
Почему не все идут в полицию
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По данным Генеральной прокуратуры, в 2015 году зафиксировано 3936 фактов изнасилований и покушений на изнасилование. По неофициальной же статистике, насилию подверглись порядка 10 000 женщин. То есть втрое больше.
Многие жертвы думают, что у них нет оснований обращаться в полицию, если их не били, не держали, не связывали… Это глубокое заблуждение! Изнасилование трактуется законом как «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей» (УК Российской Федерации, ст. 131).
То есть если женщина согласилась на секс, потому что ей угрожали (или даже не ей, а ее родным), это все равно изнасилование.
В Уголовном кодексе 5 статей, регулирующих этот вопрос:
- Ст. 131 «Изнасилование»
- Ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера»
- Ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера»
- Ст. 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»
- Ст. 135 «Развратные действия»
Если вы не испугаетесь и обратитесь в правоохранительные органы, насильник может быть приговорен к лишению свободы сроком от трех лет до пожизненного. Возможно, это спасет многих женщин, так как зачастую изнасилования носят серийный характер.
Главное, что вам нужно понять: с момента подачи заявления вы становитесь не беззащитной жертвой, а истцом, по факту обращения которого преступник будет наказан. Однако надо быть морально готовой не просто вспомнить все произошедшее, но и максимально подробно рассказать о случившемся следователю (назвать время, место, описать весь процесс, назвать приметы преступника); пройти судебно-медицинское обследование.
Кто еще вам поможет
- Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры». (499) 901-02-01
- Экстренная медико-психологическая помощь (495) 205-05-50
- Центр социально-правовой и психологической поддержки женщин «Надежда» (495) 492-46-89
- Бесплатная правовая консультация 8-800-777-32-63
Фото: istockphoto.com
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