Круче Камасутры: как ведут себя знаки зодиака в постели

Овен

Вам не очень повезло, если вы любите чувственную прелюдию и медленный секс. Ведь представители этого знака ни за что не согласятся на романтическое действо – им подавай адреналин, активное действо и возможность доминировать. Ну а если вы привыкли полностью отдаваться в руки партнера, тогда вас ждет нечто фееричное, уж поверьте.

Телец

Данному знаку зодиака подавай эксперименты, щедро приправленные натуральными феромонами. Они не прочь пошалить, но слишком порядочны, чтобы предложить вам нечто эдакое уже на первом свидании. Поэтому вам придется взять быка за рога в прямом смысле этого слова.

Близнецы

Ох, уж, эти близнецы! Данному двойственному знаку одинаково успешно удается быть как основной скрипкой в оркестре, так и дополнительным инструментом. Они славятся креативным подходом к делу, поэтому не удивляйтесь, если вам сразу же предложат подключить к процессу сексуальные игрушки и другие стимулирующие гаджеты.

Рак

Всю жизнь грезили о сцене и мечтали примерить на себя роль сексуальной соблазнительницы? Тогда вам сюда! Представители данного знака обожают ролевые игры и без труда находят все ваши эрогенные роли. Правда, будьте готовы к тому, что они часто все делают технично, не вкладывая душу в сам процесс.