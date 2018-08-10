Круче Камасутры: как ведут себя знаки зодиака в постели

Овен
Вам не очень повезло, если вы любите чувственную прелюдию и медленный секс. Ведь представители этого знака ни за что не согласятся на романтическое действо – им подавай адреналин, активное действо и возможность доминировать. Ну а если вы привыкли полностью отдаваться в руки партнера, тогда вас ждет нечто фееричное, уж поверьте.
Телец
Данному знаку зодиака подавай эксперименты, щедро приправленные натуральными феромонами. Они не прочь пошалить, но слишком порядочны, чтобы предложить вам нечто эдакое уже на первом свидании. Поэтому вам придется взять быка за рога в прямом смысле этого слова.
Близнецы
Ох, уж, эти близнецы! Данному двойственному знаку одинаково успешно удается быть как основной скрипкой в оркестре, так и дополнительным инструментом. Они славятся креативным подходом к делу, поэтому не удивляйтесь, если вам сразу же предложат подключить к процессу сексуальные игрушки и другие стимулирующие гаджеты.
Рак
Всю жизнь грезили о сцене и мечтали примерить на себя роль сексуальной соблазнительницы? Тогда вам сюда! Представители данного знака обожают ролевые игры и без труда находят все ваши эрогенные роли. Правда, будьте готовы к тому, что они часто все делают технично, не вкладывая душу в сам процесс.
Лев
Мечтали попробовать себя в роли великого режиссера и искали для своего дебютного фильма звезду? Тогда вам несказанно повезло! Львы любят блистать, поэтому и объективы кинокамер лишь подзадорят их и потешат их самолюбие. Они готовы повторять дубли снова и снова, лишь бы доказать вам, кто на самом деле здесь настоящий superstar!
Дева
Некоторые наивно полагают, что сдержанные в жизни, Девы точно так же прохладно ведут себя и в постели. Однако именно в спальне представители данного знака сбрасывают маску и позволяют себе по-настоящему расслабиться. Не забывают они и о партнере, стараясь доставить ему как можно больше удовольствия.
Весы
Представители данного знака настоящие ценители долгих прелюдий и утонченных ласк. Они могут воплотить с вами любую изысканную фантазию, но акцентироваться станут лишь на собственных желаниях и чувствах. Поэтому не ждите, что все внимание будет приковано именно к вам.
Скорпион
Вы видели табличку «Осторожно, высокое напряжение»? Так вот, на представителях данного знака она смотрелась бы вполне органично. Если вы окажетесь в постели со Скорпионом, то просто забудьте о своей стеснительности и готовьтесь получать удовольствие. Они мастерски трактуют язык тела, поэтому будут угадывать и воплощать любое ваше желание.
Стрелец
Представителям данного знака намного интереснее процесс ухаживаний, а как только объект желания сдастся, то Стрелец тут же теряет интерес и находит себе новую музу. В конфетно-букетном периоде им нет равных, вот только в постели амплуа соблазнителя почему-то не срабатывает, они просто не хотят вкладывать эмоции в сам процесс.
Козерог
Представители данного знака возбуждаются за считанные минуты и отличаются особой выносливостью. Поэтому, если вас привлекают длинные дистанции и игры с применением некого доминирования, то вы смело можете выбрать в партнеры именно Козерога.
Водолей
Данный знак зодиака представляет себя в роли ученого, стоящего на пороге грандиозного открытия. Они любят экспериментировать и в качестве подручных средств используют различные материалы, разнообразные структуры, перепады температур и продукты, являющиеся афродизиаками. Хотите стать частью этого сексуально-гастрономического действа? Тогда дайте понять своему Водолею, что всегда мечтали попробовать себя в роли подопытного.
Рыбы
Представители данного знака просто не могут обидеть своего партнера отказом, поэтому легко соглашаются на все ваши эксперименты. Рыбы невероятно чувственны, поэтому стараются доставить своему избраннику как можно больше удовольствия.
Текст: Юлия Кальницкая
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