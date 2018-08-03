Конец любви: 5 очевидных признаков того, что ваш брак обречен

Супруги решили вступить в брак после 35 лет
Вот, вроде бы, возраст наоборот должен быть залогом крепких отношений и счастливого брака – будущие супруги уже нагулялись, сделали блестящую карьеру, реализовали большинство своих планов и осознанно приняли решение о создании семьи. Однако специалисты уверяют, что это ошибочное мнение и не факт, что чем старше вы становитесь, тем лучше вы организуете свой быт и свои отношения. Ведь к 32-35 годам у человека уже сформировались определенные привычки, он уже знает, что и как ему нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому ему намного сложнее вписать в свой размеренный уклад жизни кого-то другого, у которого также же за плечом свой жизненный опыт и свое видение мира. Поэтому такие взрослые партнеры обычно сначала стараются дать друг другу шанс и в ближайший год-два пытаются наладить совместную жизнь, а затем спокойно расходятся, не устраивая сцен и не чиня друг другу препятствия.
Супруги слишком долго жили до этого в гражданском браке
К сожалению, мало кто из влюбленных решается на ответственный шаг, прожив до того несколько лет в гражданском браке. При этом женщина в таких отношениях старается себя убедить, что она и так «замужем», а вот мужчина при этом чувствует себя вполне фривольно и не спешит расставаться со своей свободой. Обычно такие пары или расстаются, так и не дойдя до ЗАГСа, либо разбегаются практически сразу же после заключения официального союза. Есть, конечно, счастливые исключения, но их очень мало.
Супруги слишком влюблены друг в друга
Казалось бы, что именно сильная любовь заставляет сердца биться быстрее и скрепляет крепче любой печати в паспорте. Но, не все так просто! Согласно статистике, те молодожены, которые постоянно проявляли свои чувства на публике и не могли оторваться друг от друга не только в самом начале отношений, но и во время свадебного торжества, расставались в первые семь лет брака. А вот те партнеры, которые «включали голову» и проявляли рассудительность, могли похвастаться более впечатляющими результатами и выглядели счастливо даже после 10-15 лет брака.
Супруги либо замалчивают проблемы, либо чересчур бурно выясняют отношения
Казалось бы, все логично – пока вы не выскажите своему избраннику, что именно вас не устраивает, он будет считать, что все в порядке и не станет ничего менять. Но, эксперты напоминают, что не стоит впадать из крайности в крайность и обиженно уходить от проблемы так же глупо, как и бурно выяснять отношения. Ведь битьем посуды, скандалом и даже рукоприкладством вы вряд ли скрепите семейный союз, а вот довести друг друга до белого каления (и до развода) можете очень быстро. Так, например, одна пара сцепилась во время проведения церемонии, да так серьезно, что гостям пришлось разнимать разбушевавшихся молодоженов. В итоге церемония превратилась в самые настоящие бои без правил, а супруги после этого решили закончить свои отношения.
Супруги не считаются с интересами друг друга
Эксперты уверяют, что пренебрежительное отношение к потребностям своего партнера – основной признак того, что новоиспеченные супруги в ближайшее время решат оформить развод. И за примером далеко ходить не нужно. Организаторы свадеб вспоминают историю, когда, например, оформлением торжества полностью занимался жених и все сделал по своему усмотрению, не считаясь с интересами своей невесты. И даже выбрал и заказал те блюда, которые, по его мнению, идеально впишутся в концепцию мероприятия, а заодно и подчеркнут его статус и благополучие. Все бы ничего, вот только будущая жена, да и добрая половина гостей, категорически не ели мясо и рыбу, предпочитая исключительно вегетарианское меню. Стоит ли говорить, что самый счастливый день в жизни невесты был безнадежно испорчен и в то время, пока одна половина гостей с удовольствием уплетала мясные деликатесы, вторая сидела голодная и обиженная. К слову, интуиция экспертов не подвела и буквально через пару месяцев еще вчерашние молодожены активно занимались бракоразводным процессом.
Текст: Юлия Кальницкая
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