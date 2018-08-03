Конец любви: 5 очевидных признаков того, что ваш брак обречен

Супруги решили вступить в брак после 35 лет

Вот, вроде бы, возраст наоборот должен быть залогом крепких отношений и счастливого брака – будущие супруги уже нагулялись, сделали блестящую карьеру, реализовали большинство своих планов и осознанно приняли решение о создании семьи. Однако специалисты уверяют, что это ошибочное мнение и не факт, что чем старше вы становитесь, тем лучше вы организуете свой быт и свои отношения. Ведь к 32-35 годам у человека уже сформировались определенные привычки, он уже знает, что и как ему нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно, поэтому ему намного сложнее вписать в свой размеренный уклад жизни кого-то другого, у которого также же за плечом свой жизненный опыт и свое видение мира. Поэтому такие взрослые партнеры обычно сначала стараются дать друг другу шанс и в ближайший год-два пытаются наладить совместную жизнь, а затем спокойно расходятся, не устраивая сцен и не чиня друг другу препятствия.

Супруги слишком долго жили до этого в гражданском браке

К сожалению, мало кто из влюбленных решается на ответственный шаг, прожив до того несколько лет в гражданском браке. При этом женщина в таких отношениях старается себя убедить, что она и так «замужем», а вот мужчина при этом чувствует себя вполне фривольно и не спешит расставаться со своей свободой. Обычно такие пары или расстаются, так и не дойдя до ЗАГСа, либо разбегаются практически сразу же после заключения официального союза. Есть, конечно, счастливые исключения, но их очень мало.

Супруги слишком влюблены друг в друга

Казалось бы, что именно сильная любовь заставляет сердца биться быстрее и скрепляет крепче любой печати в паспорте. Но, не все так просто! Согласно статистике, те молодожены, которые постоянно проявляли свои чувства на публике и не могли оторваться друг от друга не только в самом начале отношений, но и во время свадебного торжества, расставались в первые семь лет брака. А вот те партнеры, которые «включали голову» и проявляли рассудительность, могли похвастаться более впечатляющими результатами и выглядели счастливо даже после 10-15 лет брака.

Супруги либо замалчивают проблемы, либо чересчур бурно выясняют отношения