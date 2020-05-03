Хватит тянуть резину: как выбрать правильные презервативы (и не прогадать)

Не «с рук», а в проверенном месте

Даже если вам срочно понадобилось приобрести резиновое изделие, постарайтесь не делать это в каком-нибудь киоске или прочих местах, не предназначенных для подобной торговли. Эксперты рекомендуют покупать презервативы в аптеках и не забудьте обратить внимание на срок годности (у качественных изделий он должен быть 2-3 года).

Латекс, полиуретан или полиизопрен?

Материал, из которого изготовлены презервативы, тоже имеет большое значение. Многие производители выпускают изделия из латекса, однако для тех людей, у которых наблюдается аллергия на данный материал (или они, скажем, просто хотят внести разнообразие в свою интимную жизнь), есть варианты из полиуретана и полиизопрена. Чем же они отличаются? Изделия из полиуретана являются весьма достойной заменой латекса – этот материал намного тоньше и обладает лучшей теплопроводимостью. Ну, вы поняли, как это можно использовать. Что касается изделий из полиизопрена, то они больше подходят аллергикам (потому как в этом материале отсутствуют химические вещества, способные вызывать аллергические реакции), они немного толще латекса, но мягче на ощупь, отлично растягиваются и дают больше возможностей для маневров.

А как насчет «ребристых» или «с пупырышками»?

Некоторые полагают, что дополнительные функции резиновых изделий помогут им разнообразить интимную жизнь и вернуть страсть в отношения. Для любителей «чего-нибудь такого» производители предлагают «ребристые» варианты (эдакие ребрышки вокруг презерватива) и «пупырчатые» (или шероховатыми). Особо искушенные могут выбрать комбинированный вариант, когда в районе головки наблюдается ребристость, а у основания – шероховатость. И тут вы должны ориентироваться на собственные предпочтения, ведь если одни готовы на подобные эксперименты, то другим подавай только классику и ничего больше. Поэтому выбирайте те, которые идеально подойдут вам и вашему партнеру.

На вкус и цвет товарищей нет?

Что касается запахов или разнообразных оттенков резиновых изделий, то они не влияют на сам процесс (если, конечно, производитель не переборщил с ароматом, и он стал слишком ярковыраженным и в какой-то мере даже агрессивным). Клубничные, шоколадные и прочие варианты направлены лишь на увеличение покупательской способности и не больше. Но иногда бывает так, что вроде бы классическая модель издает слишком выраженный запах «резины», хотя срок годности у изделия в норме. Эксперты утверждают, что даже у одного и того же производителя могут попадаться экземпляры с разным запахом и наибольший срок годности не может на 100% уберечь вас от нежелательных ароматов. Поэтому можете взять несколько разных упаковок, чтобы, в случае чего, оперативно поменять презерватив и продолжить наслаждаться процессом.