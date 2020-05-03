Хватит тянуть резину: как выбрать правильные презервативы (и не прогадать)
Размер имеет значение
Это тот случай, когда это действительно так. Ведь, если вы возьмете слишком большой или, наоборот, слишком маленький, то он может соскользнуть, либо порваться во время процесса. И тогда момент будет испорчен и романтический настрой сойдет на нет. К тому же, неправильный размер может натирать или вызвать покраснение мужского органа и тут уж, как вы понимаете, будет не до оргазма –, ваш избранник поспешит закончить процесс, так его толком и не начав. Поэтому если вы хотите получить приятный и безопасный секс, то обязательно выбирайте презерватив подходящего размера.
В нашей стране в далеком 1983 году приняли ГОСТ 4645-81, согласно которому размеры презервативов должны были соответствовать таким показателям, как: длина (18 см), ширина 54 мм, масса 1,4 г. Некоторые отечественные производители до сих пор стараются придерживаться этих стандартов, в то время как зарубежные производители берут за основу совершенно другую систему обозначений: S (small), M (medium), L (large), XXL (extra large). На данный момент, например, согласно стандарту Европейского Союза, ширина изделия должна быть 44-56 мм, поэтому в европейских странах можно встретить следующие размеры: 49, 52 и 56 мм.
Если же у вас нет подходящего партнера, но вы заботитесь о своем здоровье и безопасности (и хотите быть готовой, если вдруг вас внезапно накроет страсть с каким-нибудь сексуальным красавцем), то позаботьтесь о том, чтобы у вас в сумочке было несколько разных размеров, так вы точно не промахнетесь в нужный момент.
Фото: Pixabay.com
Не «с рук», а в проверенном месте
Даже если вам срочно понадобилось приобрести резиновое изделие, постарайтесь не делать это в каком-нибудь киоске или прочих местах, не предназначенных для подобной торговли. Эксперты рекомендуют покупать презервативы в аптеках и не забудьте обратить внимание на срок годности (у качественных изделий он должен быть 2-3 года).
Латекс, полиуретан или полиизопрен?
Материал, из которого изготовлены презервативы, тоже имеет большое значение. Многие производители выпускают изделия из латекса, однако для тех людей, у которых наблюдается аллергия на данный материал (или они, скажем, просто хотят внести разнообразие в свою интимную жизнь), есть варианты из полиуретана и полиизопрена. Чем же они отличаются? Изделия из полиуретана являются весьма достойной заменой латекса – этот материал намного тоньше и обладает лучшей теплопроводимостью. Ну, вы поняли, как это можно использовать. Что касается изделий из полиизопрена, то они больше подходят аллергикам (потому как в этом материале отсутствуют химические вещества, способные вызывать аллергические реакции), они немного толще латекса, но мягче на ощупь, отлично растягиваются и дают больше возможностей для маневров.
А как насчет «ребристых» или «с пупырышками»?
Некоторые полагают, что дополнительные функции резиновых изделий помогут им разнообразить интимную жизнь и вернуть страсть в отношения. Для любителей «чего-нибудь такого» производители предлагают «ребристые» варианты (эдакие ребрышки вокруг презерватива) и «пупырчатые» (или шероховатыми). Особо искушенные могут выбрать комбинированный вариант, когда в районе головки наблюдается ребристость, а у основания – шероховатость. И тут вы должны ориентироваться на собственные предпочтения, ведь если одни готовы на подобные эксперименты, то другим подавай только классику и ничего больше. Поэтому выбирайте те, которые идеально подойдут вам и вашему партнеру.
На вкус и цвет товарищей нет?
Что касается запахов или разнообразных оттенков резиновых изделий, то они не влияют на сам процесс (если, конечно, производитель не переборщил с ароматом, и он стал слишком ярковыраженным и в какой-то мере даже агрессивным). Клубничные, шоколадные и прочие варианты направлены лишь на увеличение покупательской способности и не больше. Но иногда бывает так, что вроде бы классическая модель издает слишком выраженный запах «резины», хотя срок годности у изделия в норме. Эксперты утверждают, что даже у одного и того же производителя могут попадаться экземпляры с разным запахом и наибольший срок годности не может на 100% уберечь вас от нежелательных ароматов. Поэтому можете взять несколько разных упаковок, чтобы, в случае чего, оперативно поменять презерватив и продолжить наслаждаться процессом.
Фото: Pixabay.com
Есть ли «женские» варианты?
На самом деле есть и защищают от нежелательной беременности и ЗППП ничуть не хуже «мужских» вариантов. Женские презервативы, или фемидомы, изготавливаются из латекса и имеют обильную силиконовую смазку. Обычно они имеют длину 18 см и ширину 8 см и подходят большинству дам. Из плюсов стоит отметить: гипоаллергенность и надежность, а из минусов – сложность в использовании (при неправильном размещении может вызывать зуд и боль). К тому же, психологически некоторым женщинам сложно расслабиться, предполагая, что партнер случайно повредит презерватив или «затолкает» его слишком глубоко (и потом его будет проблематично извлечь). Эксперты утверждают, что при правильном использовании подобное исключено, но если психологически вам не комфортно, тогда остановитесь на привычном «мужском» экземпляре.
Фото: Pixabay.com
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