Как выйти из положения, если у вас с партнером не совпадают темпераменты в сексе

В обиходе любые несовпадения сексуальных ритмов и желаний часто списывают на популярное «не сошлись темпераментами». Однако в реальности причины подобных проблем намного разнообразнее и нередко связаны отнюдь не с врожденными сексуальными потребностями.

Темперамент

Темперамент, или врожденный уровень сексуальности, определяет наши природные потребности в сексе. У человека могут меняться установки, партнеры и любые другие жизненные условия, но необходимая ему частота половых контактов остается константой. Именно поэтому наиболее устойчивыми союзами считаются те, в которых темперамент партнеров изначально совпадает. Конечно, если расхождения невелики, а в паре здоровые отношения, вполне можно найти компромисс. Но если вам достаточно одного раза в месяц, а любимый хочет как минимум четыре раза в неделю, то вряд ли стоит ждать, что вас устроит подобная ритмика или он перейдет на постоянное самообслуживание. Можно ли определить еще в начале отношений, насколько совпадают ваши темпераменты? Конечно. Достаточно откровенно поговорить о своих потребностях и желаниях.

Скоростной режим

Быстрый, спонтанный секс — норма для большинства мужчин и испытание для многих женщин. Все дело в том, что женский цикл сексуальной реакции изначально гораздо длиннее, поэтому «быстро» нередко заканчивается разрядкой мужчины и в лучшем случае неудовлетворенностью девушки. Подобная проблема встречается в парах повсеместно, но в отличие от реальной разницы темпераментов, успешно решается. Например, вы можете просить партнера уделять больше времени прелюдии, либо доводить вас до оргазма другими способами. А в идеале не перекладывать всю ответственность на плечи избранника, развивая и свою сексуальность.