logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как стать самой желанной: 8 секретных приемов роковых женщин

Мужчины мечтательно провожают их взглядом, а женщины лишь завистливо вздыхают. Как им удается одним лишь поворотом головы, легким жестом и дурманящим запахом духов свести с ума самых перспективных представителей сильного пола? Что делает их такими привлекательными и желанными? Разбираемся вместе.

Научиться скрывать свои слабые стороны

Даже если эти дамы чего-то боятся или стесняются, они не признаются вам в этом ни при каких обстоятельствах. Эти женщины умело маскируют свои недостатки, свои слабости превращают в достоинства, а о комплексах просто забывают. Поэтому у вас вряд ли получится задеть их за живое или сыграть на чувствах – они мастерски оберегают их от окружающих и позволяют видеть лишь то, что сами считают нужным вам продемонстрировать.

Быть уверенной в своей неотразимости

Даже если эти соблазнительницы далеки от общепризнанных стандартов красоты, они будут твердо убеждены в своей неотразимости и в конце концов сумеют внушить это и остальным. Психологи подтверждают, что уверенность в собственной сексуальности делает женщину привлекательной и желанной в глазах мужчин. Поэтому, попробуйте поверить в себя или, если не получается самостоятельно, запишитесь на специальные курсы, которые помогают дамам раскрыть секреты привлекательности.

Не бояться отпускать людей

Зачем мириться с кем-то неугодным лишь из-за страха остаться одной? Роковые дамы считают, что, напротив, лучше коротать свои дни в одиночестве, чем быть несчастной рядом с человеком, который тебя не ценит и не понимает. Возможно, если бы все следовали этому простому правилу, в мире было бы намного меньше несчастливых пар и, соответственно, разводов.

Следить не только за внешней красотой, но и за внутренней

Внешняя красота, к сожалению, быстро увядает и если кроме симпатичного личика вам больше нечего представить мужчине, то он пойдет искать это «что-то» на стороне. Это факт. Поэтому роковые женщины делают ставку на образ жизни и чувство стиля в том числе. Они считают, что душевное равновесие также важно, как и уход за собой, поэтому никогда не будут доводить себя до стресса, нервного срыва или истощения. Зачем? Они лучше найдут свой идеальный баланс и будут ему следовать.

Помнить, что встречают по одежке

Роковая женщина никогда не появится на публике растрепанная или в грязной неопрятной одежде. Помните, люди формируют свое мнение о вас именно по первому впечатлению, другого шанса может просто и не быть. Поэтому, их движения плавные и изящные, голос – сексуальный и спокойный, манеры – безупречны. Они стараются следить за здоровьем, правильно питаются и не забывают о регулярных физических нагрузках. Именно поэтому их великолепные формы заставляют трепетать мужчин и зеленеть от зависти других женщин.

Четко следовать намеченной цели

Даже если окружающие осуждают их за какие-то поступки, они не отступают от своей цели. Идти по четко выстроенному пути и никуда не сворачивать – вот их девиз. У них высокая самооценка и им совершенно все равно, что о них думают другие люди. Это не значит, что они эгоистично идут по головам ради достижения своих целей, это лишь означает, что у них есть своя жизненная позиция, которой они следуют.

Не забывать учиться на своих и чужих ошибках

Все мы учимся на ошибках и это факт. Однако умные дамы предпочитают использовать в качестве пособия не собственные, а чужие промахи. И даже если за головокружительным взлетом вдруг произошло внезапное падение, они извлекут из этого урок и с достоинством выйдут из любой ситуации.

Понимать, что все самое лучшее ждет вас впереди

Роковые женщины не живут прошлым и не проводят свои вечера в сожалениях, что все самое прекрасное уже случилось с ними раньше. Они начинают свой день с ощущения того, что с ними произойдет что-то особенное, а самое непредсказуемое и запоминающееся непременно ждет их впереди. Именно такая жизненная позиция, по мнению психологов, и помогают добиваться успехов и покорять новые высоты.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке