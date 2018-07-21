Как стать самой желанной: 8 секретных приемов роковых женщин

Научиться скрывать свои слабые стороны

Даже если эти дамы чего-то боятся или стесняются, они не признаются вам в этом ни при каких обстоятельствах. Эти женщины умело маскируют свои недостатки, свои слабости превращают в достоинства, а о комплексах просто забывают. Поэтому у вас вряд ли получится задеть их за живое или сыграть на чувствах – они мастерски оберегают их от окружающих и позволяют видеть лишь то, что сами считают нужным вам продемонстрировать.

Быть уверенной в своей неотразимости

Даже если эти соблазнительницы далеки от общепризнанных стандартов красоты, они будут твердо убеждены в своей неотразимости и в конце концов сумеют внушить это и остальным. Психологи подтверждают, что уверенность в собственной сексуальности делает женщину привлекательной и желанной в глазах мужчин. Поэтому, попробуйте поверить в себя или, если не получается самостоятельно, запишитесь на специальные курсы, которые помогают дамам раскрыть секреты привлекательности.

Не бояться отпускать людей

Зачем мириться с кем-то неугодным лишь из-за страха остаться одной? Роковые дамы считают, что, напротив, лучше коротать свои дни в одиночестве, чем быть несчастной рядом с человеком, который тебя не ценит и не понимает. Возможно, если бы все следовали этому простому правилу, в мире было бы намного меньше несчастливых пар и, соответственно, разводов.

Следить не только за внешней красотой, но и за внутренней

Внешняя красота, к сожалению, быстро увядает и если кроме симпатичного личика вам больше нечего представить мужчине, то он пойдет искать это «что-то» на стороне. Это факт. Поэтому роковые женщины делают ставку на образ жизни и чувство стиля в том числе. Они считают, что душевное равновесие также важно, как и уход за собой, поэтому никогда не будут доводить себя до стресса, нервного срыва или истощения. Зачем? Они лучше найдут свой идеальный баланс и будут ему следовать.