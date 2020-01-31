Как сделать предложение мужчине, чтобы не выглядеть слишком навязчивой (и надо ли)

Если формальности и условности не для вас, и вы во что бы то ни стало решили «окольцевать» своего избранника, то можем вас приободрить. Многие звездные красавицы, в числе которых Пинк, Анджелина Джоли, Мэрайя Кери, Гвен Стефани и сама английская королева Виктория, не побоялись выставить себя в неприглядном свете, прямо заявив кавалерам, что хотят отправиться с ними к алтарю, и точка. Мужчины, конечно, опешили от такой инициативы, но предложение приняли. Чем обернулось это для женщин всем известно, мы же в свою очередь хотели предостеречь вас от распространенных ошибок, из-за которых ваше романтическая идея может обернуться полным крахом надежд и даже разрывом отношений.

Вопросы, которые вам стоит обсудить с партнером до того, как вы протянете ему заветную коробочку с колечком. Кстати, психологи рекомендуют подготовить несколько вариантов развития событий, и действовать по обстоятельствам (допустим он сказал «да», он отшутился и пообещал подумать, он оскорбился и ушел, громко хлопнув дверью). Так вы хотя бы сможете сориентироваться и понять, как вам быть дальше.

«Что для тебя важнее: свободные отношения или штамп в паспорте?»

Для начала узнайте, как ваш избранник относится к браку. Возможно его все устраивает и он не видит смысла ставить штамп в паспорте (а зачем, если у вас в принципе все хорошо на данный момент). Или, например, он обмолвится, что пока еще не встретил ту самую, на которой ему бы хотелось жениться прямо сейчас. Не бойтесь услышать правду, вам в любом случае необходимо обсудить этот вопрос, чтобы понимать, на что вы сможете рассчитывать.

«Ты бы хотел в перспективе создать семью?»

Если ваш мужчина начнет лепетать нечто невразумительное, уходить от ответа или менять тему разговора, то, скорее всего, он просто не готов брать на себя ответственность и официально оформлять с вами отношения. В этом случае узнайте о дальнейших перспективах (рассматривает ли он в будущем возможность создания семьи или ему вообще это не нужно).

«Что ты думаешь по поводу женской инициативы в вопросах брака?»

Обязательно уточните, как он относится к тому, что в последнее время женщины берут инициативу в свои руки и самостоятельно решают многие вопросы (в том числе делают предложение, берут на себя всю организацию свадьбы и в дальнейшем - семейный бюджет).

«Тебя бы задело если бы дама сделала тебе предложение?»

В шутку уточните, как бы он отреагировал на то, если бы вы пришли к нему с кольцом и предложением стать вашим мужем. Будьте готовы принять любой ответ - так вы по крайней мере будете понимать, стоит ли вам до конца доводить задуманное или ваш кавалер в принципе пока не готов перевести ваши отношения на новый уровень. И тогда стоит выдержать паузу, чтобы мужчина еще раз все обдумал и понял, есть ли у вас совместное будущее или нет.

«Ты мог бы серьезно подумать о том, чтобы жениться на мне?»

Вам нужно убедиться, что мужчина рассматривает вас в качестве своей жены, иначе, если его привлекают лишь легкие необременительные отношения, вам придется забыть о своей затее и посмотреть по сторонам, в поисках более подходящего кандидата.