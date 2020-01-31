Как сделать предложение мужчине, чтобы не выглядеть слишком навязчивой (и надо ли)
Помните, как в фильме «Предложение» главная героиня – руководитель в крупном издательстве - пытается избежать депортации из страны любым способом, пусть даже через фиктивный брак со своим подчиненным, предварительно пообещав ему повышение по службе. Она уверена, что молодой человек не посмеет отказаться от столь заманчивого предложения и все пройдет гладко. Однако в последний момент сделка оказывается под угрозой и молодой женщине дается ровно 24 часа, чтобы самостоятельно покинуть страну. В итоге все заканчивается хорошо, но понервничать зрителям все же приходится. Особенно тогда, когда успешная дама, встав на колени посреди мостовой, протягивает кандидату на роль мужа кольцо. А вы бы решились на подобную авантюру, если бы знали, что ваш кавалер так и не созреет до женитьбы? Или вы бы предпочли ожидать до последнего, пока мужчина сам не соизволит произнести заветные слова? Разбираемся, стоит ли торопить события и делать предложение своему избраннику.
Фото: kinopoisk.ru
Если формальности и условности не для вас, и вы во что бы то ни стало решили «окольцевать» своего избранника, то можем вас приободрить. Многие звездные красавицы, в числе которых Пинк, Анджелина Джоли, Мэрайя Кери, Гвен Стефани и сама английская королева Виктория, не побоялись выставить себя в неприглядном свете, прямо заявив кавалерам, что хотят отправиться с ними к алтарю, и точка. Мужчины, конечно, опешили от такой инициативы, но предложение приняли. Чем обернулось это для женщин всем известно, мы же в свою очередь хотели предостеречь вас от распространенных ошибок, из-за которых ваше романтическая идея может обернуться полным крахом надежд и даже разрывом отношений.
Вопросы, которые вам стоит обсудить с партнером до того, как вы протянете ему заветную коробочку с колечком. Кстати, психологи рекомендуют подготовить несколько вариантов развития событий, и действовать по обстоятельствам (допустим он сказал «да», он отшутился и пообещал подумать, он оскорбился и ушел, громко хлопнув дверью). Так вы хотя бы сможете сориентироваться и понять, как вам быть дальше.
«Что для тебя важнее: свободные отношения или штамп в паспорте?»
Для начала узнайте, как ваш избранник относится к браку. Возможно его все устраивает и он не видит смысла ставить штамп в паспорте (а зачем, если у вас в принципе все хорошо на данный момент). Или, например, он обмолвится, что пока еще не встретил ту самую, на которой ему бы хотелось жениться прямо сейчас. Не бойтесь услышать правду, вам в любом случае необходимо обсудить этот вопрос, чтобы понимать, на что вы сможете рассчитывать.
«Ты бы хотел в перспективе создать семью?»
Если ваш мужчина начнет лепетать нечто невразумительное, уходить от ответа или менять тему разговора, то, скорее всего, он просто не готов брать на себя ответственность и официально оформлять с вами отношения. В этом случае узнайте о дальнейших перспективах (рассматривает ли он в будущем возможность создания семьи или ему вообще это не нужно).
«Что ты думаешь по поводу женской инициативы в вопросах брака?»
Обязательно уточните, как он относится к тому, что в последнее время женщины берут инициативу в свои руки и самостоятельно решают многие вопросы (в том числе делают предложение, берут на себя всю организацию свадьбы и в дальнейшем - семейный бюджет).
«Тебя бы задело если бы дама сделала тебе предложение?»
В шутку уточните, как бы он отреагировал на то, если бы вы пришли к нему с кольцом и предложением стать вашим мужем. Будьте готовы принять любой ответ - так вы по крайней мере будете понимать, стоит ли вам до конца доводить задуманное или ваш кавалер в принципе пока не готов перевести ваши отношения на новый уровень. И тогда стоит выдержать паузу, чтобы мужчина еще раз все обдумал и понял, есть ли у вас совместное будущее или нет.
«Ты мог бы серьезно подумать о том, чтобы жениться на мне?»
Вам нужно убедиться, что мужчина рассматривает вас в качестве своей жены, иначе, если его привлекают лишь легкие необременительные отношения, вам придется забыть о своей затее и посмотреть по сторонам, в поисках более подходящего кандидата.
Фото: vostock-photo
Переходим к главному
На самом деле абсолютно не важно, где и как вы сделаете предложение своему мужчине (тем более, если вы уже прощупали почву и получили от него ответы на свои провокационные вопросы). Главное, что вы для себя поняли, - ваш кавалер, что называется, практически созрел и вам останется лишь подтолкнуть его к принятию столь важного решения. Если вы поняли, что ваш избранник не прочь отправиться с вами в ЗАГС, то совершенно не важно, кто именно из вас первым произнесет заветные слова, главное, чтобы они были искренними и подтверждали ваше желание идти по жизни дальше вместе.
А чтобы сразить его наповал своей оригинальностью (и смелостью), заранее продумайте каждую мелочь и постарайтесь учесть интересы и темперамент вашего мужчины (ведь то, что может подойти одному, другому совершенно не понравится, например). Также постарайтесь избегать публичных выступлений, ведь ваш кавалер может отреагировать не так, как вы ожидали и также публично закатит вам сцену или вовсе решит, что вы специально все придумали, чтобы его прилюдно унизить (были и такие случаи). При всей вашей решимости, постарайтесь все же обойтись без обручального кольца. А в заветную коробочку можно положить какую-нибудь мелочь, которая бы ассоциировалась с вашей парой (например, вашу совместную фотографию, вырезанную в форме сердечка, почему бы нет). Удостоверьтесь, что ваш избранник находится в прекрасном расположении духа и готов адекватно воспринять ваши слова (в противном случае он растворится в толпе раньше, чем вы успеете закончить предложение). Дайте ему понять, что примите от него любой ответ, но до последнего будете верить в то, что он ответит вам согласием.
Фото: vostock-photo, kinopoisk.ru
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