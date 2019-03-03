Как правильно выстроить отношения подруг со своим избранником, чтобы потом не пожалеть

Когда в вашей жизни появляется мужчина, начинается красивый роман, вы не только словно парите от счастья, но и готовы делиться им со всеми окружающими. Особенно с близкими подругами. И если одни искренне за вас рады, то за доброй улыбой других не всегда понятно, что они думают на самом деле. Что происходит, когда вы прибавляете к своим отношениям третьего человека — свою подругу? Идете к вершине или роете яму? В кино и литературе много примеров и того, и другого. Вспомните слова Людмилы Прокофьевны, героини фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова, в минуту откровенности: «Я изолировала всех подруг». И произошло это после предательства близкой подруги и ухода к ней любимого человека. В фильме «P.S. Я люблю тебя» Ричарда Лагравенезе по роману Сесилии Ахерн ситуация с точностью до наоборот — подруги помогают Холли вернуть себя после смерти мужа и найти новую любовь.
Конечно, заведомо настраивать себя на обман и подозревать всех и вся не нужно. Так вы только сделаете хуже себе, а в результате могут пострадать ваши взаимоотношения с близкими и дорогими вам людьми. Чтобы этого избежать, а впоследствии быть счастливой с мужчиной и сохранить дружбу с подругой, надо соблюдать определенные правила, которые можно отнести к кодексу дружбы.
Правило №1: без лишней информации
Вам хочется поделиться счастьем с подругами, а своему любимому рассказать о том, как давно вы дружите и сколько вместе пережили? Забудьте про это. Подругам не нужны подробности вашей интимной жизни, особенно одиноким. Вы хотите, чтобы они вам завидовали или искренне порадовались за вас? Им достаточно того, что в вашей жизни появился мужчина.
Хвалиться и все время рассказывать о подругах своему избраннику тоже не надо. Постоянно говоря о ком–то из приятельниц, вы можете вызвать у мужчины раздражение, чем сведете на нет отношения, или же приведете к тому, что ими он начнет интересоваться больше, чем вами. Помните: ему нужны вы, а не ваши подруги, а темы для разговора можно найти и интересней. Для вашего мужчины важны ваши отношения, а не лишняя информация.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Правило № 2: разговоры по телефону только когда никого нет рядом
Не демонстрируйте свои чувства и привязанность в телефонном разговоре с мужчиной при подругах и наоборот. Отложите все разговоры, просто наслаждайтесь общением с подругами или любимым мужчиной, не пытаясь совмещать, обделяя вниманием того, кто с вами, в пользу телефонного разговора. В первую очередь это неэтично, а кроме того вы показываете находящемуся рядом с вами человеку, что телефонный разговор для вас важнее, чем его общество.
Правило № 3: отложите знакомство с подругами на потом
Возможно, вы дружите с первого класса, а ваша дружба проверена десятилетиями, но не надо через неделю знакомства с мужчиной представлять его своим подругам. Ваши отношения еще не так крепки для этого, мужчина будет чувствовать себя как «невеста на выданье», ведь задаваться ему могут очень некорректные вопросы. А по ответам и внешнему виду ваши подруги вынесут вердикт, который не всегда может оказаться в пользу вашего мужчины. Познакомить можно только когда ваши отношения уже перестали быть конфетно–букетными, а приобрели серьезную направленность. И для этого не надо устраивать смотрины, достаточно короткой встречи без лишних вопросов.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Правило № 4: «нет» двойным свиданиям и прогулкам втроем
Если у вас есть одинокая подруга, а вы чувствуете себя виноватой за собственное счастье, не пытайтесь устраивать ее судьбу через своего мужчину. Варианты «давай возьмем ее с собой в кино» или «может, познакомишь ее с другом?» должны быть полностью исключены. Во–первых, вы оказываете медвежью услугу подруге — она будет чувствовать себя некомфортно рядом с вами, будет понимать, что она лишняя. Устраивая двойные свидания и пытаясь устроить судьбу подруги, вы можете не заметить, как ваши отношения дадут трещину, ведь на себя у вас времени не останется.
Правило № 5: не пытайтесь сдружить своего избранника и подругу
Запомните: у вас есть любимый мужчина и есть подруга, но не надо добиваться их дружбы между собой, «чтобы всем было хорошо». Пытаясь их сблизить и сдружить, вы можете сами привести к тому, что они заинтересуются друг другом больше, чем вы рассчитываете. В результате счастливы будут они, а в стороне останетесь вы. Подруге нужна мужская помощь по дому, больше не к кому обратиться, а ваш мужчина может помочь? Прекрасно! Но не принимайте решение за него, и придите к подруге вместе.
В настоящей женской дружбе существует еще одно негласное правило: мужчина подруги — табу. И нарушено оно может быть, только если вы сами этому поспособствовали. Соблюдайте правила общения с подругами и любимым мужчиной, они в равной степени дороги для вас, но объединять их в один круг не нужно, чтобы сохранить и дружбу, и любовь.
Текст: Ольга Романив
Фото: Vostock Photo
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