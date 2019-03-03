Как правильно выстроить отношения подруг со своим избранником, чтобы потом не пожалеть

Когда в вашей жизни появляется мужчина, начинается красивый роман, вы не только словно парите от счастья, но и готовы делиться им со всеми окружающими. Особенно с близкими подругами. И если одни искренне за вас рады, то за доброй улыбой других не всегда понятно, что они думают на самом деле. Что происходит, когда вы прибавляете к своим отношениям третьего человека — свою подругу? Идете к вершине или роете яму? В кино и литературе много примеров и того, и другого. Вспомните слова Людмилы Прокофьевны, героини фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова, в минуту откровенности: «Я изолировала всех подруг». И произошло это после предательства близкой подруги и ухода к ней любимого человека. В фильме «P.S. Я люблю тебя» Ричарда Лагравенезе по роману Сесилии Ахерн ситуация с точностью до наоборот — подруги помогают Холли вернуть себя после смерти мужа и найти новую любовь.

Конечно, заведомо настраивать себя на обман и подозревать всех и вся не нужно. Так вы только сделаете хуже себе, а в результате могут пострадать ваши взаимоотношения с близкими и дорогими вам людьми. Чтобы этого избежать, а впоследствии быть счастливой с мужчиной и сохранить дружбу с подругой, надо соблюдать определенные правила, которые можно отнести к кодексу дружбы.

Правило №1: без лишней информации

Вам хочется поделиться счастьем с подругами, а своему любимому рассказать о том, как давно вы дружите и сколько вместе пережили? Забудьте про это. Подругам не нужны подробности вашей интимной жизни, особенно одиноким. Вы хотите, чтобы они вам завидовали или искренне порадовались за вас? Им достаточно того, что в вашей жизни появился мужчина.

Хвалиться и все время рассказывать о подругах своему избраннику тоже не надо. Постоянно говоря о ком–то из приятельниц, вы можете вызвать у мужчины раздражение, чем сведете на нет отношения, или же приведете к тому, что ими он начнет интересоваться больше, чем вами. Помните: ему нужны вы, а не ваши подруги, а темы для разговора можно найти и интересней. Для вашего мужчины важны ваши отношения, а не лишняя информация.