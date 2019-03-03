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Как правильно выстроить отношения подруг со своим избранником, чтобы потом не пожалеть

Говорят, чтобы проверить чувства мужчины, надо познакомить его со своей подругой. Особенно незамужней. Но так ли верно это утверждение, и стоит ли ради такой проверки рисковать развивающимися отношениями? Какие ошибки можно допустить, познакомив своего избранника с подругой? На эти вопросы отвечают Passion.ru и основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», семейный психолог и писатель Ольга Романив.
Ольга Романив,
основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», семейный психолог и писатель

Когда в вашей жизни появляется мужчина, начинается красивый роман, вы не только словно парите от счастья, но и готовы делиться им со всеми окружающими. Особенно с близкими подругами. И если одни искренне за вас рады, то за доброй улыбой других не всегда понятно, что они думают на самом деле. Что происходит, когда вы прибавляете к своим отношениям третьего человека — свою подругу? Идете к вершине или роете яму? В кино и литературе много примеров и того, и другого. Вспомните слова Людмилы Прокофьевны, героини фильма «Служебный роман» Эльдара Рязанова, в минуту откровенности: «Я изолировала всех подруг». И произошло это после предательства близкой подруги и ухода к ней любимого человека. В фильме «P.S. Я люблю тебя» Ричарда Лагравенезе по роману Сесилии Ахерн ситуация с точностью до наоборот — подруги помогают Холли вернуть себя после смерти мужа и найти новую любовь.

Конечно, заведомо настраивать себя на обман и подозревать всех и вся не нужно. Так вы только сделаете хуже себе, а в результате могут пострадать ваши взаимоотношения с близкими и дорогими вам людьми. Чтобы этого избежать, а впоследствии быть счастливой с мужчиной и сохранить дружбу с подругой, надо соблюдать определенные правила, которые можно отнести к кодексу дружбы.

Правило №1: без лишней информации

Вам хочется поделиться счастьем с подругами, а своему любимому рассказать о том, как давно вы дружите и сколько вместе пережили? Забудьте про это. Подругам не нужны подробности вашей интимной жизни, особенно одиноким. Вы хотите, чтобы они вам завидовали или искренне порадовались за вас? Им достаточно того, что в вашей жизни появился мужчина.

Хвалиться и все время рассказывать о подругах своему избраннику тоже не надо. Постоянно говоря о ком–то из приятельниц, вы можете вызвать у мужчины раздражение, чем сведете на нет отношения, или же приведете к тому, что ими он начнет интересоваться больше, чем вами. Помните: ему нужны вы, а не ваши подруги, а темы для разговора можно найти и интересней. Для вашего мужчины важны ваши отношения, а не лишняя информация.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Правило № 2: разговоры по телефону только когда никого нет рядом

Не демонстрируйте свои чувства и привязанность в телефонном разговоре с мужчиной при подругах и наоборот. Отложите все разговоры, просто наслаждайтесь общением с подругами или любимым мужчиной, не пытаясь совмещать, обделяя вниманием того, кто с вами, в пользу телефонного разговора. В первую очередь это неэтично, а кроме того вы показываете находящемуся рядом с вами человеку, что телефонный разговор для вас важнее, чем его общество.

Правило № 3: отложите знакомство с подругами на потом

Возможно, вы дружите с первого класса, а ваша дружба проверена десятилетиями, но не надо через неделю знакомства с мужчиной представлять его своим подругам. Ваши отношения еще не так крепки для этого, мужчина будет чувствовать себя как «невеста на выданье», ведь задаваться ему могут очень некорректные вопросы. А по ответам и внешнему виду ваши подруги вынесут вердикт, который не всегда может оказаться в пользу вашего мужчины. Познакомить можно только когда ваши отношения уже перестали быть конфетно–букетными, а приобрели серьезную направленность. И для этого не надо устраивать смотрины, достаточно короткой встречи без лишних вопросов.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Правило № 4: «нет» двойным свиданиям и прогулкам втроем

Если у вас есть одинокая подруга, а вы чувствуете себя виноватой за собственное счастье, не пытайтесь устраивать ее судьбу через своего мужчину. Варианты «давай возьмем ее с собой в кино» или «может, познакомишь ее с другом?» должны быть полностью исключены. Во–первых, вы оказываете медвежью услугу подруге — она будет чувствовать себя некомфортно рядом с вами, будет понимать, что она лишняя. Устраивая двойные свидания и пытаясь устроить судьбу подруги, вы можете не заметить, как ваши отношения дадут трещину, ведь на себя у вас времени не останется.

Правило № 5: не пытайтесь сдружить своего избранника и подругу

Запомните: у вас есть любимый мужчина и есть подруга, но не надо добиваться их дружбы между собой, «чтобы всем было хорошо». Пытаясь их сблизить и сдружить, вы можете сами привести к тому, что они заинтересуются друг другом больше, чем вы рассчитываете. В результате счастливы будут они, а в стороне останетесь вы. Подруге нужна мужская помощь по дому, больше не к кому обратиться, а ваш мужчина может помочь? Прекрасно! Но не принимайте решение за него, и придите к подруге вместе.

В настоящей женской дружбе существует еще одно негласное правило: мужчина подруги — табу. И нарушено оно может быть, только если вы сами этому поспособствовали. Соблюдайте правила общения с подругами и любимым мужчиной, они в равной степени дороги для вас, но объединять их в один круг не нужно, чтобы сохранить и дружбу, и любовь.

Текст: Ольга Романив

Фото: Vostock Photo

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