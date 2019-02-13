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Как мужчине продлить эрекцию: 5 действенных способов

Разные источники, ссылающиеся на научные исследования, сообщают, что продолжительность мужской эрекции в среднем составляет всего три минуты. Где-то фигурируют и десять минут, но предполагается, что в них попадает и прелюдия. Как бы там ни было, цифры эти выглядят печально. Если вас совсем не устраивает такое положение дел, предлагаем воспользоваться несколькими способами, с помощью которых вы и ваш партнер сможете продлить удовольствие — в материале Passion.ru и Анны Модерски, секс-консультанта, которая сотрудничает с Fun Factory.
Анна Модерска,
секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory

Используйте чудеса мужской анатомии

У мужчины есть магические места в интимной области, способные продлить возбуждение и отложить наступление оргазма. Так, на боковых частях фаллоса у лобка находятся две супер-точки. Если сложить большой и указательный пальцы кольцом, надеть их на основание фаллоса и сжать бока, то кровь, необходимая для эрекции, прильет, но уйти не сможет. Оргазм при таком сжатии практически невозможен. Не держите так пальцы долго — 5 секунд, потом через 15 секунд сможете повторить. Также если оттянуть мошонку вниз, оргазм отложится. Только, пожалуйста, не переборщите, не надо прикладываться максимальных усилий, делайте все нежно и деликатно.

Меняйте позы, техники и интенсивность движений

Мужской оргазм практически во всех случаях наступает при одинаковых способах стимуляции и движениях в быстром темпе в какой-то одной позиции. Для оттягивания процесса оргазма и продления удовольствия можно смело менять позы. Это не только отвлечет мужчину от финала, но и благодаря изменению глубины проникновения, поменяется способ стимуляции, что отложит оргазм. Особенно, если соединить это с изменением темпа. Так, например, после любой другой позы, перейдите в наездницу и попробуйте сделать движения тазом «вперед-назад», имитируя качели или волну. Помимо прочего, это даст еще очень красивый визуальный эффект. А если вы ласкаете мужчину руками или орально и не хотите быстрого финала, меняйте техники и скорость. Ведь если почти довести до конца несколько раз, а потом великодушно дать финалу произойти, то ощущения у мужчины будут намного ярче.

Используйте секс-игрушки

Современная индустрия товаров для взрослых обладает целым арсеналом всевозможных приспособлений для пролонгации полового акта. Одним из самых популярных (и, кстати, одним из самых недорогих) является эрекционное кольцо. Оно надевается на основание фаллоса и действует точно также, как и пальцы, сложенные колечком. Его рекомендуется носить не дольше 20-30 минут, а чтобы надеть его, лучше использовать смазку. Такое кольцо подходит для занятия любовью или для любых видов ласк. Дополнительный бонус некоторых эрекционных колец — специальная насадка для стимуляции клитора или даже функция вибрации.

Применяйте специальные смазки и презервативы

В секс-шопах продается большое количество безопасных для здоровья качественных средств-пролонгаторов: спреи, гели, кремы, смазки и даже презервативы. В их состав входят специальные вещества, притупляющие ощущения у мужчин и, как следствие, откладывающие оргазм в среднем на 15-20 минут. Только имейте ввиду, что эти средства стоит наносить под презерватив, иначе у женщины тоже притупится чувствительность.

А вот презервативы с анестезирующей смазкой лучше не использовать. Свернутый в колечко и упакованный презерватив так или иначе с двух сторон попадает на его поверхность из-за чего оба партнера теряют чувствительность. И тогда секс превращается не в растягивание удовольствия, а в попытку дождаться – когда же хоть что-то наступит и, что еще хуже, в притупление контроля над интенсивностью и глубиной фрикций.

Заботьтесь о его здоровье

Если вы оба серьезно настроены на увеличение продолжительности полового акта, то без внимания к мужскому здоровью не обойтись. Основой его должны стать нормальное количество сна, правильное питание, в котором предпочтение будет отдаваться продуктам, полезным для потенции (морская рыба и морепродукты, нежирное мясо, орехи, овощи, бобовые, салатная зелень и травы), физическая активность и силовые тренировки, дополнительным плюсом от которых станет и красивая мускулистая фигура, минимальная доза алкоголя, полный отказ от промышленного пива и сигарет. Все эти меры снизят риск застоев и воспалений в мочеполовой системе мужчины, увеличат качество ее работы и, как следствие, усилят потенцию. Эти меры не дадут мгновенный эффект, как в описанных выше случаях, но в конечном итоге мужчина будет вам благодарен, если вы поможете ему выбрать и поддерживать здоровый образ жизни, который положительно скажется на вас обоих.

Текст: Анна Модерска

Фото: Vostock Photo

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