Как мужчине продлить эрекцию: 5 действенных способов

Используйте чудеса мужской анатомии

У мужчины есть магические места в интимной области, способные продлить возбуждение и отложить наступление оргазма. Так, на боковых частях фаллоса у лобка находятся две супер-точки. Если сложить большой и указательный пальцы кольцом, надеть их на основание фаллоса и сжать бока, то кровь, необходимая для эрекции, прильет, но уйти не сможет. Оргазм при таком сжатии практически невозможен. Не держите так пальцы долго — 5 секунд, потом через 15 секунд сможете повторить. Также если оттянуть мошонку вниз, оргазм отложится. Только, пожалуйста, не переборщите, не надо прикладываться максимальных усилий, делайте все нежно и деликатно.

Меняйте позы, техники и интенсивность движений

Мужской оргазм практически во всех случаях наступает при одинаковых способах стимуляции и движениях в быстром темпе в какой-то одной позиции. Для оттягивания процесса оргазма и продления удовольствия можно смело менять позы. Это не только отвлечет мужчину от финала, но и благодаря изменению глубины проникновения, поменяется способ стимуляции, что отложит оргазм. Особенно, если соединить это с изменением темпа. Так, например, после любой другой позы, перейдите в наездницу и попробуйте сделать движения тазом «вперед-назад», имитируя качели или волну. Помимо прочего, это даст еще очень красивый визуальный эффект. А если вы ласкаете мужчину руками или орально и не хотите быстрого финала, меняйте техники и скорость. Ведь если почти довести до конца несколько раз, а потом великодушно дать финалу произойти, то ощущения у мужчины будут намного ярче.