Как избавиться от кавалера за неделю: 10 вредных советов, которые вернут вас в статус одиночки

Наша героиня – 33-летняя Екатерина – девушка видная. Она получила престижное образование и теперь уверенно поднималась по карьерной лестнице в крупной компании - благо, стремительно развивающийся роман с шефом давал ей возможность ловко обходить коллег на поворотах и перепрыгивать через несколько ступенек сразу. И казалось бы, о чем можно было еще мечтать? Вот только Катя – девушка упрямая. Пообещала себе в новый год войти если не замужней дамой, то хотя бы в статусе невесты с красивым колечком, с внушительным бриллиантом. Сказано - сделано. Вот только одна незадача – ее Ромео оказался женат и хоть твердил, что с супругой у него давно уже все кончено, оформлять развод (и делать предложение новой пассии) все-таки не торопился. Екатерина решила немного «помочь» избраннику и, начитавшись рекомендаций из популярных женских журналов, рьяно принялась за дело. Но то ли кавалер оказался неподготовленный, то ли советы были рассчитаны на «зарубежную» публику и в наших реалиях не сработали, но после недельной обработки избранник девушки сбежал, пригрозив ей сломать карьеру, если вдруг она попытается возобновить с ним отношения. В итоге осталась Катя без новогодних планов, без «того самого» колечка на пальчике, и с необходимостью натянуто улыбаться шефу пересекаясь с ним в коридорах офиса. Разберем основные советы, которые не приблизят к заветной цели сблизиться с мужчиной, а напротив – заставят его сбежать при первом же удобном случае.

«Ты меня правда любишь? А когда мы поженимся?»

Самый действенный способ довести своего кавалера до белого каления – стать навязчивой особой, регулярно задающей миллионы неудобных вопросов. Дамой, не довольствующейся стандартными ответами, а пытающейся докопаться до самой истины (а заодно и помогающей мужчине понять, что такие отношения ему точно не нужны). К тому же, если мужчина встречается с вами длительное время, но все еще не выразил свои чувства, то скорее всего он не испытывает к вам что-то серьезное и будет продолжать поиски той единственной, которая покорит его сердце раз и навсегда.

«Что за неизвестный номер тебе звонит?»

Ревность, конечно, не плохо, но только в разумных пределах. Вашему партнеру будет приятно осознавать, что вы не хотите делить его ни с кем другим и будете охранять его покой от особо назойливых поклонниц. Ну а если ваше поведение переходит все границы и вот вы уже и сами не отдаете отчет своим действиям, разбивая телефон об стену, едва увидев там незнакомый номер, подбирая пароли к потовому ящику и соцсетям, играя в сыщика и требуя каждодневного отчета, как ваш благоверный провел свободное время без вас. Интересоваться жизнью своего избранника, разумеется, необходимо, но не выпытывать все до мелочей, а предоставив ему возможность самому рассказать вам об особо значимых моментах.