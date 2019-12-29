Как избавиться от кавалера за неделю: 10 вредных советов, которые вернут вас в статус одиночки
Наша героиня – 33-летняя Екатерина – девушка видная. Она получила престижное образование и теперь уверенно поднималась по карьерной лестнице в крупной компании - благо, стремительно развивающийся роман с шефом давал ей возможность ловко обходить коллег на поворотах и перепрыгивать через несколько ступенек сразу. И казалось бы, о чем можно было еще мечтать? Вот только Катя – девушка упрямая. Пообещала себе в новый год войти если не замужней дамой, то хотя бы в статусе невесты с красивым колечком, с внушительным бриллиантом. Сказано - сделано. Вот только одна незадача – ее Ромео оказался женат и хоть твердил, что с супругой у него давно уже все кончено, оформлять развод (и делать предложение новой пассии) все-таки не торопился. Екатерина решила немного «помочь» избраннику и, начитавшись рекомендаций из популярных женских журналов, рьяно принялась за дело. Но то ли кавалер оказался неподготовленный, то ли советы были рассчитаны на «зарубежную» публику и в наших реалиях не сработали, но после недельной обработки избранник девушки сбежал, пригрозив ей сломать карьеру, если вдруг она попытается возобновить с ним отношения. В итоге осталась Катя без новогодних планов, без «того самого» колечка на пальчике, и с необходимостью натянуто улыбаться шефу пересекаясь с ним в коридорах офиса. Разберем основные советы, которые не приблизят к заветной цели сблизиться с мужчиной, а напротив – заставят его сбежать при первом же удобном случае.
«Ты меня правда любишь? А когда мы поженимся?»
Самый действенный способ довести своего кавалера до белого каления – стать навязчивой особой, регулярно задающей миллионы неудобных вопросов. Дамой, не довольствующейся стандартными ответами, а пытающейся докопаться до самой истины (а заодно и помогающей мужчине понять, что такие отношения ему точно не нужны). К тому же, если мужчина встречается с вами длительное время, но все еще не выразил свои чувства, то скорее всего он не испытывает к вам что-то серьезное и будет продолжать поиски той единственной, которая покорит его сердце раз и навсегда.
«Что за неизвестный номер тебе звонит?»
Ревность, конечно, не плохо, но только в разумных пределах. Вашему партнеру будет приятно осознавать, что вы не хотите делить его ни с кем другим и будете охранять его покой от особо назойливых поклонниц. Ну а если ваше поведение переходит все границы и вот вы уже и сами не отдаете отчет своим действиям, разбивая телефон об стену, едва увидев там незнакомый номер, подбирая пароли к потовому ящику и соцсетям, играя в сыщика и требуя каждодневного отчета, как ваш благоверный провел свободное время без вас. Интересоваться жизнью своего избранника, разумеется, необходимо, но не выпытывать все до мелочей, а предоставив ему возможность самому рассказать вам об особо значимых моментах.
Фото: vostock-photo
«Завтра же идем в ЗАГС или я от тебя ухожу!»
Ультиматум – не самый лучший способ добиться желаемого, тем более если дело касается личной жизни. Если ваш партнер по каким-то причинам пока не готов вас назвать своей законной супругой, то вы можете угрожать ему своим уходом сколько угодно – своего решения он все равно не изменит. Решение может поменяться лишь в том случае, если мужчина осознает, что с вами ему намного лучше, чем без вас и больше никогда не захочет отпускать вас из своей жизни.
«Ты шапку взял? А что ты сегодня кушал?»
Разумеется, очень важно проявлять заботу по отношению к тому, кого вы по-настоящему любите. Однако это не значит, что вам надо превращаться в эдакую «мамочку», без ценных рекомендаций и наставлений которой мужчина не может сделать ни шагу. И даже если в первое время его будет умилять и забавлять ваша заботливость, то со временем он захочет вернуть себе свободу и избавиться от слишком назойливой «клуши».
«Я не та, за кого себя выдавала. . .»
Притворство тоже не самый лучший способ сблизиться с партнером и получить желаемое. Ведь это обман, который рано или поздно раскроется, и ваш партнер просто-напросто перестанет вам доверять (да и как доверять человеку, который столько времени водил его за нос и прикидывал, как бы еще больше получить выгоды). Психологи напоминают, что только на искренности можно построить длительные и крепкие отношения, поэтому просто будьте самой собой, а не примеряйте на себя чью-то роль.
«Обними меня и поцелуй! Да, прямо сейчас и при всех»
Желание прикасаться к объекту своей страсти вполне оправдано, однако это не значит, что вы должны заставлять кавалера что-то делать без его на то воли. К тому же, не все люди готовы прилюдно проявлять свои чувства, поэтому принуждение может лишь разрушить отношения и выставить вас не в самом приглядном свете. Старайтесь вдохновлять любимого человека на подвиги, чтобы ему самому захотелось меняться и делать что-то особенное ради вас (да и вы, в свою очередь, тоже захотите сделать что-то приятное в ответ).
«Я взяла твои деньги, ты же не против?»
Не важно, зарабатывает ли ваш избранник баснословные деньги или может похвастаться лишь скромными суммами, это не дает вам права распоряжаться его средствами по своему усмотрению. Вы можете обсудить, что вам будет выделяться определенная сумма «на расходы», но самолично «запускать руку в его карман» психологи не рекомендуют. Как бы хорошо к вам не относился мужчина, он вряд ли обрадуется новостью, что вы спустили его сбережения на очередную сумочку (туфли, наряд, оплаты каких-то сомнительных курсов и так далее). Если вам нужна была помощь, вы могли бы напрямую попросить ее у кавалера, а не действовать втихаря за его спиной.
«Ну кто так делает? Ты ничего не умеешь!»
Чтобы избранник не начал смотреть по сторонам в поисках более подходящей партии, возьмите себе за правило критиковать его как можно реже (и никогда не делать это публично). Даже если вы где-то услышали\прочитали, что это станет своеобразным стимулом, чтобы измениться и понять, какое сокровище ему досталось. Во-первых, вы ведь почему-то выбрали именно этого мужчину, значит, не так уж он и безнадежен. А во-вторых, идеальных людей, как известно, не бывает, поэтому вам в ответ могут «прилететь» тоже весьма конкретные претензии и замечания. Постарайтесь не критиковать, а давать разумные советы. И если человек действительно дорожит вашими отношениями, то он обязательно к вам прислушается.
«Нам надо серьезно поговорить»
Это, пожалуй, самая популярная фраза, которая заставляет мужчин хорошенько понервничать и в очередной раз утвердиться в мысли, что ему и без вас живется вполне неплохо. К тому же, чтобы усилить эффект или произвести впечатление, многие дамы начинают практически каждый диалог начинать с этой фразы. Даже если вам действительно предстоит серьезный разговор, постарайтесь начать его менее раздражающе и основную мысль доносите сразу же, пока кавалер не потерял терпение и интерес к беседе.
«Я хочу попробовать с тобой одну интересную штуку в постели»
А вот это уже удар ниже пояса. Начитавшись советов в популярных женских изданиях, затрагивающих в том числе и интимную сторону отношений, многие особы тут же спешат опробовать их на практике и получают прямо противоположный эффект. Так, например, происходит, если намекнуть своему избраннику, что он недостаточно хорош в постели и потому вы хотите как-то это исправить. Да и у особо мнительных кавалеров тут же может возникнуть вопрос – а где, собственно, моя дама научилась этим премудростям, если я не имею к этому никакого отношения. И отмазка вроде «прочитала в интернете, увидела в фильме или посетила специальные курсы» может не сработать. Ваш избранник может просто решить, что вы ему изменили и теперь пытаетесь подобным образом загладить свою вину. Поэтому если не уверены, что ваш мужчина готов обсуждать сексуальные эксперименты, лучше даже не начинайте этот разговор.
Фото: vostock-photo
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