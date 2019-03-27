История секс-игрушек, или Как обстояли дела с любовными утехами у наших предков

От каменных фаллосов к кожаным дилдо

Первый археологически задокументированный фаллоимитатор был найден немецкими археологами в пещере Hohle Fels («Пустая скала») на юго-западе Германии и имеет возраст около 28 000 лет. Он изготовлен из полированного алевролита, имеет длину около 18,796 сантиметра, ширину 3,81 дюйма и весит чуть больше 220 грамм. То есть, помимо охоты, собирательства, высекания огня и создания наскальной живописи, у человека оставалось время и для других занятий.

Разумеется, скептики утверждают, что данный объект символизирует плодородие и продолжение рода и использовали его исключительно для поклонения. И действительно, член в состоянии эрекции, как правило, был предметом, который олицетворяет силу, плодородие и служил оберегом для отпугивания злых духов и защиты от врагов. Однако у тысяч подобных предметов, выставляемых в храмах по всему миру даже в наши дни, были и есть далеко не только религиозные функции. Огромное количество искусственных пенисов из камня, мрамора, дерева, найденные по всей планете, свидетельствуют, что дело не только в ритуалах.

Сомнений в принадлежности фаллических предметов уже нет, если речь идет об античной Греции, где встречаются описания деревянных дилдо, обтянутых кожей или фаллосов из мягкой кожи, набитых внутри шерстью. Знаменитая комедия Аристофана «Лисистрата» повествует о том, что женщины отказывают мужчинам в близости до тех пор, пока мужчины не прекратят бессмысленную войну. Вместо мужчин женщины выбирают дилдо.