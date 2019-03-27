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История секс-игрушек, или Как обстояли дела с любовными утехами у наших предков

В 2019 году человечество может смело отпраздновать 150 лет с момента появления манипулятора – устройства, которое является прообразом современных вибраторов. В 1869 году доктор Джордж Тейлор создал эту большую паровую конструкцию, которая была столь внушительных размеров, что не помещалась в одной комнате. Вернее, двигатель манипулятора находился в отдельной комнате, а вибрирующая часть торчала из стены. Если вы сомневаетесь в истинной цели появления этого монстра, то мы ее назовем: Джордж Тейлор больше не хотел лечить от истерии своих пациенток руками. А лечение подразумевало… массаж вульвы пациентки до состояния «истерического пароксизма», который должен был временно снять симптомы болезни. Надо сказать, что пациентки покидали врача «в восторге, словно после бокала шампанского». Но доктор страшно уставал. Подробнее об истории секс-игрушек — в материале Passion.ru и Анны Модерска.
Анна Модерска,
секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory

От каменных фаллосов к кожаным дилдо

Первый археологически задокументированный фаллоимитатор был найден немецкими археологами в пещере Hohle Fels («Пустая скала») на юго-западе Германии и имеет возраст около 28 000 лет. Он изготовлен из полированного алевролита, имеет длину около 18,796 сантиметра, ширину 3,81 дюйма и весит чуть больше 220 грамм. То есть, помимо охоты, собирательства, высекания огня и создания наскальной живописи, у человека оставалось время и для других занятий.

Разумеется, скептики утверждают, что данный объект символизирует плодородие и продолжение рода и использовали его исключительно для поклонения. И действительно, член в состоянии эрекции, как правило, был предметом, который олицетворяет силу, плодородие и служил оберегом для отпугивания злых духов и защиты от врагов. Однако у тысяч подобных предметов, выставляемых в храмах по всему миру даже в наши дни, были и есть далеко не только религиозные функции. Огромное количество искусственных пенисов из камня, мрамора, дерева, найденные по всей планете, свидетельствуют, что дело не только в ритуалах.

Сомнений в принадлежности фаллических предметов уже нет, если речь идет об античной Греции, где встречаются описания деревянных дилдо, обтянутых кожей или фаллосов из мягкой кожи, набитых внутри шерстью. Знаменитая комедия Аристофана «Лисистрата» повествует о том, что женщины отказывают мужчинам в близости до тех пор, пока мужчины не прекратят бессмысленную войну. Вместо мужчин женщины выбирают дилдо.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Углубляемся в Средневековье

В 12-м веке фаллоимитаторы были уже широко известны во всем мире. Во Франции их называли «Годемиче» (искусственный пенис). А в Италии они именовались «Дилеттос» (Удовольствие, радость). Неизвестно, как бы ещё веселилась средневековая Европа, если бы после окончания эпохи Крестовых походов церковь не взялась бы всерьез за моральное облик своих прихожан. И в первую очередь – женщин.

Охота на ведьм, развернувшаяся в ту эпоху, вполне заменяла бум соцсетей в наше время. Так называемые ведьмы обвинялись в том, что своими ритуалами они доводили мужчин до полового бессилия; их пенисы «исчезали», потому, что ведьмы держат эти пенисы в гнезде на дереве. Нечестивые духи были причиной очарования — состояния, описание которого очень похоже на ранние описания истерии. Его «лечение» привело к гибели тысяч женщин. Некоторые современные историки утверждают, что первые обвинения в колдовстве в Европе появились из-за беспокойства мужчин-врачей, связанных с церковью, тем, что им приходится конкурировать с женщинами-целительницами. Так насилие, поощряемое церковью, способствовало росту европейской медицинской профессии.

Фото: Vostock Photo/Shutterstock

Первые механические игрушки

Как говорят, первые механические секс-игрушки были придуманы веселыми германскими мельничихами, которые использовали вибрирующие рукоятки мукомольных машин для собственного удовольствия. И если эта теория не имеет под собой документального подтверждения, то абсолютно точно известно, что в 1734 году какой-то предприимчивый человек из Франции изобрел заводной вибратор под названием «Le Tremoussoir».

У «манипулятора», — «виновника» нашего 150-летнего юбилея, — было несколько предшественников с ручным управлением, но именно он стал одним из первых механических вибраторов, который точно применялся для лечения истерии. Уже в конце XIX века изобретатели возьмут на вооружение не только паровую машину, но и электричество. В 1883 году Джозеф Мортимер Гранвилль представил «Granville's Hammer» — электрический вибратор с различными насадками и тяжелой, но переносной батареей. И хотя по замыслу Гранвилля, его прибор должен был использоваться только для массажа, который в конце XIX века стал очень популярным, не факт, что этот массаж не имел эротической подоплеки. Во всяком случае, журналы для досуга дам с этого времени стали публиковать рекламные объявления о вибраторах как о приборах для здоровья и красоты (с многозначительным подмигиванием читателю).

Фото: Globallook

Переносимся в ХХ век

С тех пор дух изобретения, по-видимому, был неудержим: на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, было представлено более десятка различных вибраторов: некоторые из них свисали с потолка или были прикреплены к подвижным устройствам. В 1918 году американская компания Sears, Roebuck & Co. представила многофункциональный кухонный инструмент, состоящий из смесителя, вентилятора и (!) вибратора.

До двадцатых годов прошлого столетия вибраторы свободно продавались в магазинах и аптеках. Но когда порно-индустрия обратила свое похотливое внимание на вибраторы, последним пришлось переместиться на полки специальных магазинов. Где вибраторы тихонечко сидели до сексуальной революции 60-х. Уже в 1966 году появляется первый беспроводной вибратор, а к началу восьмидесятых, благодаря правительственной компании США по борьбе со СПИДом, появляется не только информация о болезни и о том, как она передается, но и публикуются рекомендации по использованию презервативов и вибраторов. Именно в это время появляется знаменитый девайс — кролик Rabbit Pearl с двумя отростками – большим для погружения во влагалище и поменьше для стимуляции клитора. В девяностые годы прошлого века в обществе постепенно меняется отношение к секс-игрушкам. Во-первых, в них перестают видеть нечто порочное – и не в последнюю очередь благодаря искрометному юмору сериала «Секс в большом городе». А во-вторых, секс-игрушки приобретают привлекательный вид. В 1996 году компания Fun Factory впервые в индустрии производства секс-игрушек применила цветной силикон для вибратора и вывела на рынок вибратор в виде дельфинчика, который точно никак не напоминал кошмарные китайские пластмассовые дилдо из всех секс-шопов мира.

Наше время

С 2002 года вибраторы стали водонепроницаемыми и оснащенными эргономичным блоком управления. Был разработан первый перезаряжаемый вибратор. В 2008 году вибратор Delight от Fun Factory получил главный приз Red Dot Design Award — своеобразный дизайнерский Оскар. Это был первый в истории эротической индустрии случай, когда секс-гаджет удостоился награды за дизайн. С тех пор десятки секс-игрушек были награжден за дизайн на многих престижных выставках и ведущие производители стали сотрудничать со всемирно известными художниками и дизайнерами.

В 2012 году появились новые секс-игрушки — пульсаторы: они без помощи рук толкает взад-вперед вместо вибрации. И наверняка на этом новые изобретения не закончены.

Текст: Анна Модерска

Фото: Vostock Photo, Globallook

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