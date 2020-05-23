Искусство страсти: 8 любопытных фактов о французском поцелуе, которые вы наверняка не знали

Французский поцелуй занесен в Книгу рекордов Гиннеса

В книгу занесен самый продолжительный поцелуй в мире, который был зарегистрирован в ходе специально устроенного соревнования, в котором участвовало несколько пар из Таиланда. Правила состязания гласили, что участники должны целоваться стоя и не отвлекаться на еду, сон и другие дела. Самые стойкие влюбленные продержались целых 58 часов 35 минут и 58 секунд. Только оцените их выносливость и силу чувств!

В некоторых странах французский поцелуй законодательно запрещен

Человек уже ступил на Луну, бороздил просторы Вселенной, построил небоскребы, создал смартфон, Интернет и мультиварку, но при этом кое-где чувственные поцелуи на улице не просто порицаются, они запрещены. Например, во многих странах Арабского мира за подобное проявление чувств в общественных местах можно запросто загреметь в тюрьму на несколько суток (ну, или отделаться штрафом, если повезет). Кстати, вы удивитесь, но запрет на поцелуи действует и во Франции, правда запрещено это только на железнодорожных вокзалах, чтобы страстное выражение чувств при прощании не задерживало отправление поездов. Хотя, будем честны, даже сами французы смотрят на это правило сквозь пальцы.

Поцелуи позитивно сказываются на уровне либидо

Ученые советуют: целуйтесь чаще, ведь это усиливает сексуальное влечение, особенно у женщин. Объяснение этому простое: в слюне, которая выделяется при поцелуе, содержится секрет сальных желез и гормоны.