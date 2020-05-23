Искусство страсти: 8 любопытных фактов о французском поцелуе, которые вы наверняка не знали
Термин «французский поцелуй» появился вовсе не во Франции
Первые упоминания этого термина появились в начале XX века – в Англии. Причем британцы поначалу называли так чувственные поцелуи исключительно со скептической ноткой, дескать, их глупые соседи ни о чем, кроме плотских утех, думать не могут, делать ничего не умеют, потому только и занимаются тем, что засовывают друг другу в рот языки. Массовое же распространение термин получил в 60-е годы, на волне мирового успеха французского кинематографа, где страстные европейцы бурно выражали свои чувства при помощи поцелуев. Кстати, благодаря этим же фильмам Париж обзавелся славой города любви.
Французский поцелуй – очень старый способ выражения чувств
Несмотря на то, что считается, что именно французы начали практиковать технику глубокого поцелуя, в реальности он появился гораздо-гораздо раньше, просто не имел характерного названия. Чтобы убедиться в этом, достаточно полюбоваться иллюстрациями Камасутры и почитать ее – там четко сказано, что о подобном способе выразить свои чувства знали и в Индии, и в Древней Греции, и в Древнем Египте.
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Французский поцелуй занесен в Книгу рекордов Гиннеса
В книгу занесен самый продолжительный поцелуй в мире, который был зарегистрирован в ходе специально устроенного соревнования, в котором участвовало несколько пар из Таиланда. Правила состязания гласили, что участники должны целоваться стоя и не отвлекаться на еду, сон и другие дела. Самые стойкие влюбленные продержались целых 58 часов 35 минут и 58 секунд. Только оцените их выносливость и силу чувств!
В некоторых странах французский поцелуй законодательно запрещен
Человек уже ступил на Луну, бороздил просторы Вселенной, построил небоскребы, создал смартфон, Интернет и мультиварку, но при этом кое-где чувственные поцелуи на улице не просто порицаются, они запрещены. Например, во многих странах Арабского мира за подобное проявление чувств в общественных местах можно запросто загреметь в тюрьму на несколько суток (ну, или отделаться штрафом, если повезет). Кстати, вы удивитесь, но запрет на поцелуи действует и во Франции, правда запрещено это только на железнодорожных вокзалах, чтобы страстное выражение чувств при прощании не задерживало отправление поездов. Хотя, будем честны, даже сами французы смотрят на это правило сквозь пальцы.
Поцелуи позитивно сказываются на уровне либидо
Ученые советуют: целуйтесь чаще, ведь это усиливает сексуальное влечение, особенно у женщин. Объяснение этому простое: в слюне, которая выделяется при поцелуе, содержится секрет сальных желез и гормоны.
Фото: depositphotos
Французский поцелуй отлично тренирует мышцы лица
Чем чаще вы целуетесь, тем более крепки мышцы, задействованные в процессе, а их, между прочим, 146: 34 лицевые и 112 поддерживающих тело в вертикальном положении. От целлюлита вас поцелуи не избавят, не надейтесь, но чем они вам не приятный способ замедлить процесс старения. Может, поэтому на северо-западе Америки целуются в среднем 5,5 раз в день?
Видов французского поцелуя очень много
В «Камасутре» выделяют около 30 разновидностей. Среди них – игривый, изысканный, царский, нежный и более экзотические «мельница» и «самаян». Объединяет их все одно – это важнейшая часть любовной игры, которая может отличаться правилами (быть страстной, необузданной, романтичной, медленной или ненавязчивой), но при этом доставляет удовольствие обоим ее участникам.
Поцелуи полезны для здоровья
Помимо благотворного влияния на либидо они еще и снимают усталость, облегчают головные боли и судороги, положительно сказывается на работе эндокринной системы, а также повышают иммунитет и усиливают сопротивляемость организма к аллергенам. Вы все еще раздумываете, стоит ли регулярно целоваться с любимыми? Вот вам еще один довод «за»: благодаря этому способу проявления чувств можно сжечь немного калорий, а точнее, 26 ккал за минуту (для сравнения: небыстрая ходьба сжигает около 5 ккал в минуту).
Фото: pixabay
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