Инструкция для родителей: когда и как правильно разговаривать с детьми о сексе
Профессиональный сексолог Татьяна Селезнева рассказывает, как общаться с детьми о сексе, чтобы не навредить, что и в каком возрасте можно говорить, и делится своим опытом из практики.
Рассказывайте уверенно, называйте вещи своими именами — естественно, с поправкой на юный возраст. Объясните, что вы рассказываете самое необходимое, но если появятся дополнительные вопросы, вы всегда готовы ответить.
Не бойтесь начинать такие разговоры слишком рано
С трехлетнего возраста дети начинают понимать, что мальчики отличаются от девочек, они интересуются своим телом, подглядывают друг за другом. В этом возрасте это совершенно нормально и естественно! Заметив интерес к этой теме, родители должны рассказать о различиях строения тел, объяснить, что одежду носят не только для тепла, но и чтобы прикрыть тело. Именно поэтому раздеваться можно только в определенных ситуациях — когда принимаешь ванну, в кабинете врача, когда идешь в туалет.
Трехлетний возраст — это время рассматривать свои органы (а мальчики еще и трогают их), играть в доктора, когда дети делают уколы, обнажают попу (от 3 до 6 лет). Дети начинают чувствовать, от чего получают удовольствие, но здесь нет эротического подтекста. Это только знакомство с телом, и это пройдет, причем так же быстро, как и проявилось.
В младших классах дети могут рассматривать книги с изображением обнаженных мужчин и женщин. Если прятать их и запрещать разглядывать, то они будут делать это тайком. Вместо этого предложите вместе посмотреть картинки. Да, возможно, вам кажутся такие книги не детскими, но раз уж так случилось, то лучше самой все прояснить ребенку. Мы наделяем эту тему взрослыми вещами и не понимаем, что ребенок на самом деле очень маленький и просто движется по своему определенному физиологическому плану, так называемому психосексуальному развитию. К сожалению, многие до сих пор считают, что если начинать что-то рассказывать и показывать, то ребенок вырастет распущенным.
Рассказывайте уверенно, называйте вещи своими именами — естественно, с поправкой на юный возраст. Объясните, что вы рассказываете самое необходимое, но если появятся дополнительные вопросы, вы всегда готовы ответить.
Фото: Pexels.com
Не ждите повода, чтобы поднять тему и не убегайте от вопросов
Сексуальная история, которая меняет и мальчиков, и девочек, когда они становятся юношами и девушками, приходится на подростковый возраст, примерно с 12-14 лет, когда начинают меняться гормоны и происходит сексуально-эротическое влечение. До этого возраста все происходит на платоническом уровне. В большинстве своем родители беспокоятся именно потому, что не могут и не знают, как разговаривать. Пойдите навстречу ребенку, расскажите, ответьте на вопросы. Если ребенок будет сам исследовать вопрос, то он не будет ничего понимать. Если будет спрашивать у ровесников, то они будут рассказывать свои интерпретации. Именно поэтому это всегда неправильная информация. Для родителей важно не убегать от вопросов, а постепенно, в зависимости от вопросов и возраста, начинать разговаривать с ребенком.
Не надо сразу рассказывать, откуда берутся дети, но, естественно, их не аист принес. Если ребенок все-таки начинает задавать этот вопрос (часто это бывает в 3-4 года), то родителям нужно показать ребенку беременную женщину, рассказать, что в животе формируется маленький человечек, а потом он рождается. Про рождение ребенок пока не будет спрашивать. Но про то, как устроены гениталии, насколько они разные — это стоит рассказать и даже показать картинки. Если родители не пугаются, идут на контакт, начинают вести разговор, то ребенку достаточно буквально немного. Он не мучает, не переспрашивает по десять раз, он удовлетворен ответом. Наступит следующий этап, и у него возникнет следующие вопросы, долгая подробная информация не нужна ребенка, она просто не усваивается. Информацию нужно дозировать и достаточно конкретно — по определенной ситуации.
Если у вас дочка, расскажите заранее о менструациях и что это означает для женского тела, а также о том, что наступление месячных не говорит о том, что можно начинать половую жизнь, так как органы еще недостаточно развиты.
Фото: Pexels.com
Объясните разницу между любовью и сексуальным влечением
Очень важно объяснить разницу между любовью, чувствами и сексуальным влечением, которое и побуждает многих слишком рано начинать половую жизнь. Но для этого важно, чтобы мама и папа тоже отчетливо понимали, в чем же разница. Конечно, в подростковом возрасте замечательно, если бы папа мог разговаривать с сыном. Дети начинают мастурбировать и в 8, и в 9, и 10 лет, но большинство после 12 лет. До этого момента ребенок испытывает только платонические чувства, с мастурбацией начинается эротическая фаза, а примерно в 16-18 лет наступает сексуальная фаза, именно так формируется либидо. Если вы заметили, что ваш ребенок мастурбирует, расскажите, что это очень интимная история. Это нормально, а для здоровья даже полезно. Но самое главное — про это должен знать только сам ребенок, и это должно проходит в местах, где его никто не увидит. Мастурбация — это тоже один из признаков взросления, именно сексуального взросления.
Чтобы как-то контролировать и не упустить ребенка, когда он взрослеет, нужно проявлять деликатность, уважать его личность, предоставлять литературу по теме вовремя. Как сказал профессор, сексолог Игорь Кон: «Дорогие родители, когда вам кажется, что ваш ребенок уже созрел для того, чтобы ему подсунуть ту или иную книгу по сексологии, сексуальности, то вы уже опоздали. Но когда вам кажется, что еще рано, то это самое время дать ему специализированную литературу, чтобы он поинтересовался контекстом сексуальности». И мне хотелось бы, чтобы мы все отталкивались именно от этого.
Фото: Pexels.com
Не бойтесь, что ребенок тут же побежит все испытывать на практике
Некоторые родители полагают, что если они рано начнут разговаривать с ребенком о сексе, то это может вызвать повышенный интерес к проблеме. Абсолютно неверное мнение! Интерес вызывает как раз то, что запретно и окутано дымкой тайны. Мой многолетний опыт позволяет утверждать, что если родители правильно воспитывают детей с ранних лет, то в подростковом возрасте те избавлены от многих проблем — раннего начала половой жизни, беременности, заражения венерическими заболеваниями, извращенных сексуальных желаний и т.д. В половом воспитании важно не только дать ребенку необходимую информацию и ответить на все вопросы, но и сформировать представление об эмоциональном аспекте общения с представителями противоположного пола, о том, что без любви, нежности и заботы друг о друге отношения просто не имеют смысла. И в будущем при формировании либидо, то есть полового влечения, это убережет детей от бессмысленных беспорядочных связей.
Любой разговор — это всегда ответ на вопрос, не пытайтесь слишком много сказать, обязательно учитывайте его возраст. Будьте смелыми, перестаньте бояться и трястись, думать о том, что если вы начнете рассказывать, то вы будете развращать своего ребенка. Только то, что остается в тени, интересует. Если вы спокойны, если вы по-взрослому мудры, то говорите то, что ребенок хотел услышать в рамках данного контекста. И поверьте, у ребенка еще столько целей и задач, что услышав ваш ответ, он побежит дальше, и эта тема перестанет быть для него актуальной и уйдет на второстепенный план. Пока следующий виток сексуального развития не заставит ребенка вновь обратиться к этой теме. Но это абсолютно нормально, так должно быть. Либидо равно страсти к жизни, интересу к жизни. Все вещи, которые происходят в формировании либидо, идут на пользу. Только нужно не уходить, не убегать от вопросов, а открыто идти на контакт.
Фото: Pexels.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!