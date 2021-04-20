Инструкция для родителей: когда и как правильно разговаривать с детьми о сексе

Не бойтесь начинать такие разговоры слишком рано

С трехлетнего возраста дети начинают понимать, что мальчики отличаются от девочек, они интересуются своим телом, подглядывают друг за другом. В этом возрасте это совершенно нормально и естественно! Заметив интерес к этой теме, родители должны рассказать о различиях строения тел, объяснить, что одежду носят не только для тепла, но и чтобы прикрыть тело. Именно поэтому раздеваться можно только в определенных ситуациях — когда принимаешь ванну, в кабинете врача, когда идешь в туалет.

Трехлетний возраст — это время рассматривать свои органы (а мальчики еще и трогают их), играть в доктора, когда дети делают уколы, обнажают попу (от 3 до 6 лет). Дети начинают чувствовать, от чего получают удовольствие, но здесь нет эротического подтекста. Это только знакомство с телом, и это пройдет, причем так же быстро, как и проявилось.

В младших классах дети могут рассматривать книги с изображением обнаженных мужчин и женщин. Если прятать их и запрещать разглядывать, то они будут делать это тайком. Вместо этого предложите вместе посмотреть картинки. Да, возможно, вам кажутся такие книги не детскими, но раз уж так случилось, то лучше самой все прояснить ребенку. Мы наделяем эту тему взрослыми вещами и не понимаем, что ребенок на самом деле очень маленький и просто движется по своему определенному физиологическому плану, так называемому психосексуальному развитию. К сожалению, многие до сих пор считают, что если начинать что-то рассказывать и показывать, то ребенок вырастет распущенным.

Рассказывайте уверенно, называйте вещи своими именами — естественно, с поправкой на юный возраст. Объясните, что вы рассказываете самое необходимое, но если появятся дополнительные вопросы, вы всегда готовы ответить.