Есть контакт: 10 простых рекомендаций, которые помогут вам достичь оргазма с партнером

Изучение своих комплексов

Не все женщины знают, что отсутствие оргазма может быть связано с определенными психологическими барьерами. Допустим в детстве им внушили, что «хорошая девочка» должна вести себя соответствующим образом и ни в коем случае не заниматься чем-то постыдным и развратным. Поэтому у некоторых дам прочно засело в голове, что секс – это нечто развратное, поэтому к нему стоит относиться с осторожностью. И о каком же тогда расслаблении и получении удовольствия может идти речь? Эксперты рекомендует проанализировать, что именно является для вас такой «блокировкой», из-за которой вы не можете раскрыться и по-настоящему насладиться процессом. Не лишним будет напомнить, что в сексе разрешено все, что доставляет удовольствие обоим партнером и не важно, что кому-то может это показаться слишком вульгарным или откровенным, главное, чтобы процесс нравился вам и вашему избраннику.

Тренировка интимных мышц

Возможно вы будете удивлены, но упражнения Кегеля помогают не только держать мышцы влагалища в тонусе, но еще и учат вас контролировать свое тело, максимально расслабляться и получать удовольствие во время интимного процесса. К тому же, ваш партнер тоже сможет оценить результат – благодаря такой тренировке вы сможете подарить ему новые эмоции и чувственное наслаждение.

Приведение ожиданий в соответствие со своими возможностями

Чтобы не столкнуться с «ожиданием и реальностью», постарайтесь не завышать планку и не требовать от партнера (а заодно и от себя) сверх того, что он может вам предложить. Некоторые пары, например, насмотревшись фильмов для взрослых, пытаются затем повторить некоторые особо интересные моменты и разочаровываются, когда понимают, что в реальной жизни все воспринимается немного иначе чем на экране. Поэтому не уподобляйтесь главным героиням, бурно выражающим свои эмоции. И не ожидайте, что каждый ваш оргазм будет непременно «взрываться» фейерверком в голове, заставляя вас подрагивать от удовольствия. Сексологи уверяют, что далеко не каждый финал бывает таким ярким и фееричным, поэтому лучше радоваться даже весьма скромному оргазму, особенно если до этого у вас вообще его не было.

Отключение телефонов и погружение в процесс

Согласитесь, постоянное вздрагивание от звонков или сообщений мало способствует расслаблению и достижению оргазма. К тому же, ваш партнер может просто обидеться и решит, что секс с ним вам не интересен. Чтобы максимально раскрыться и насладиться процессом, отключите телефоны и прочие гаджеты, создайте дома романтическую атмосферу, раздразните сексуальный аппетит афродизиаками (приготовьте на ужин блюда из морепродуктов и подайте шоколадный десерт), облачитесь в подходящий наряд и полностью сосредоточьтесь на своем избраннике. Можете, кстати, попробовать с ним какие-нибудь ролевые игры – это разнообразит ваши отношения и заставит по-новому взглянуть на вашу сексуальную жизнь.

Никакой симуляции

Даже если вы не хотите обидеть партнера или просто не хотите лишний раз признаваться самой себе что и в этот раз кульминации не было, постарайтесь не имитировать оргазм. В противном случае ваш избранник будет считать, что он просто идеальный любовник и в постели все делает правильно. Но и обвинять своего мужчину в том, что он не может довести вас до чувственного пика, тоже неправильно. Попробуйте спокойно обсудить моменты, которые вас не устраивают в постели и то, что вы хотели бы попробовать. В этом случае ваш избранник изменит тактику и постарается сделать все возможное, чтобы доставить вам настоящее удовольствие (ни один мужчина не будет довольствоваться посредственными результатами, напротив, он захочет быть самым лучшим любовником для своей дамы).