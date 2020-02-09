Есть контакт: 10 простых рекомендаций, которые помогут вам достичь оргазма с партнером
Что делать если вдруг вы поняли, что ни разу не испытывали что-то похожее на оргазм со своим партнером? Во-первых, не отчаиваться. Как мы отмечали ранее, лишь некоторые дамы умеют испытывать истинное наслаждение и достигают чувственного пика при каждой близости (а то и не один раз), а остальные особы просто стараются наслаждаться самим процессом и пытаются доставить удовольствие своему партнеру. Хотя в теории абсолютно каждая женщина способна достигнуть яркой кульминации, ведь наслаждение происходит не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. Во-вторых, сексологи советуют воспользоваться нехитрыми рекомендациями, благодаря которым вы сможете раскрыть свою чувственность, максимально расслабиться, настроиться на романтический лад и, кто знает, возможно даже испытаете настоящий оргазм со своим любимым человеком.
Визит к специалисту
Эксперты утверждают, что аноргазмия может быть вызвана побочными действиями каких-то препаратов (например, если вы принимаете что-то для нормализации кровяного давления или антидепрессанты, то это может послужить причиной того, что вы не можете испытать оргазм с партнером). Кроме того, нельзя исключать какие-то гинекологические или неврологические проблемы, повышенную тревожность, стресс, апатию, хроническую усталость или постоянный недосып. Все эти проблемы также негативно сказываются на вашей сексуальной жизни (снижение либо, в результате чего вы не только не можете достичь чувственной кульминации, но и вовсе решите на какое-то время отказаться от интима). Подобные проблемы можно решить, обратившись к специалисту, который, в соответствии с выявленными нарушениями, выработает для вас подходящий комплекс мероприятий и поможет вернуть страсть и желание.
Фото: vostock-photo
Изучение своих комплексов
Не все женщины знают, что отсутствие оргазма может быть связано с определенными психологическими барьерами. Допустим в детстве им внушили, что «хорошая девочка» должна вести себя соответствующим образом и ни в коем случае не заниматься чем-то постыдным и развратным. Поэтому у некоторых дам прочно засело в голове, что секс – это нечто развратное, поэтому к нему стоит относиться с осторожностью. И о каком же тогда расслаблении и получении удовольствия может идти речь? Эксперты рекомендует проанализировать, что именно является для вас такой «блокировкой», из-за которой вы не можете раскрыться и по-настоящему насладиться процессом. Не лишним будет напомнить, что в сексе разрешено все, что доставляет удовольствие обоим партнером и не важно, что кому-то может это показаться слишком вульгарным или откровенным, главное, чтобы процесс нравился вам и вашему избраннику.
Тренировка интимных мышц
Возможно вы будете удивлены, но упражнения Кегеля помогают не только держать мышцы влагалища в тонусе, но еще и учат вас контролировать свое тело, максимально расслабляться и получать удовольствие во время интимного процесса. К тому же, ваш партнер тоже сможет оценить результат – благодаря такой тренировке вы сможете подарить ему новые эмоции и чувственное наслаждение.
Приведение ожиданий в соответствие со своими возможностями
Чтобы не столкнуться с «ожиданием и реальностью», постарайтесь не завышать планку и не требовать от партнера (а заодно и от себя) сверх того, что он может вам предложить. Некоторые пары, например, насмотревшись фильмов для взрослых, пытаются затем повторить некоторые особо интересные моменты и разочаровываются, когда понимают, что в реальной жизни все воспринимается немного иначе чем на экране. Поэтому не уподобляйтесь главным героиням, бурно выражающим свои эмоции. И не ожидайте, что каждый ваш оргазм будет непременно «взрываться» фейерверком в голове, заставляя вас подрагивать от удовольствия. Сексологи уверяют, что далеко не каждый финал бывает таким ярким и фееричным, поэтому лучше радоваться даже весьма скромному оргазму, особенно если до этого у вас вообще его не было.
Отключение телефонов и погружение в процесс
Согласитесь, постоянное вздрагивание от звонков или сообщений мало способствует расслаблению и достижению оргазма. К тому же, ваш партнер может просто обидеться и решит, что секс с ним вам не интересен. Чтобы максимально раскрыться и насладиться процессом, отключите телефоны и прочие гаджеты, создайте дома романтическую атмосферу, раздразните сексуальный аппетит афродизиаками (приготовьте на ужин блюда из морепродуктов и подайте шоколадный десерт), облачитесь в подходящий наряд и полностью сосредоточьтесь на своем избраннике. Можете, кстати, попробовать с ним какие-нибудь ролевые игры – это разнообразит ваши отношения и заставит по-новому взглянуть на вашу сексуальную жизнь.
Никакой симуляции
Даже если вы не хотите обидеть партнера или просто не хотите лишний раз признаваться самой себе что и в этот раз кульминации не было, постарайтесь не имитировать оргазм. В противном случае ваш избранник будет считать, что он просто идеальный любовник и в постели все делает правильно. Но и обвинять своего мужчину в том, что он не может довести вас до чувственного пика, тоже неправильно. Попробуйте спокойно обсудить моменты, которые вас не устраивают в постели и то, что вы хотели бы попробовать. В этом случае ваш избранник изменит тактику и постарается сделать все возможное, чтобы доставить вам настоящее удовольствие (ни один мужчина не будет довольствоваться посредственными результатами, напротив, он захочет быть самым лучшим любовником для своей дамы).
Фото: vostock-photo
Применение сексуальных «гаджетов»
Если вы до сих пор не пробовали использовать секс-игрушки во время занятий любовью, то сейчас самое время этим заняться. Сексологи уверяют, что некоторым дамам для достижения кульминации необходимо использовать дополнительную стимуляцию и специальные гаджеты могут в этом помочь. К тому же, разнообразные игрушки и приспособления добавят остроты в ваши интимные отношения и сделают ваш секс не таким пресным, каким, например, он был раньше. И не бойтесь, что будете выглядеть развратно в глазах партнера – большинство мужчин не имеют ничего против подобных экспериментов и с удовольствием протестируют с вами «сексуальные» новинки.
Ручная работа
Многие мужчины признаются, что испытывают настоящее возбуждение, глядя на то, как партнерша себя ласкает. Поэтому почему бы вам не доставить удовольствие своему избраннику и не заняться мастурбацией прямо на его глазах? К тому же, согласно статистике, большинство людей испытывают оргазм именно во время этого приятного процесса. Не стесняйтесь показать своему партнеру, какие прикосновения, нажатия и ласки доставляют вам удовлетворение, а заодно используйте мастурбацию, чтобы как можно лучше изучить свое тело и раскрыть свою женскую сексуальность. Ведь, если вы точно будете знать, на какие «кнопки» нужно нажать, чтобы довести вас до яркого финала, вам будет проще объяснить это мужчине и, соответственно, получить желаемый результат.
А так можно было?
Чтобы не испытывать разочарование после процесса и не задаваться вопросом, а что, собственно, это было, возьмите все в свои руки (в прямом смысле слова) и покажите вашему избраннику, что именно доставляет вам удовольствие. Не стесняйтесь обсуждать с партнером какие-то интимные моменты и делиться впечатлениями. Возможно, он тоже хотел бы попробовать что-то новое с вами, но боялся, что вы неоднозначно воспримите его предложение.
Знакомство с Камасутрой
Никто не заставляет вас заниматься акробатикой, пытаясь повторить замысловатые позы из Камасутры. Однако, согласитесь, что однообразие очень быстро приедается, и вскоре вы не то что оргазм, но и приятное возбуждение не будете испытывать, думая о том, что сейчас у вас будет так, а потом вот так, а далее вы повернетесь вот эдак и все закончится. Чтобы секс вам не наскучил раньше времени, постарайтесь чередовать оральные и мануальные ласки, локации и позы. Так вы точно сможете понять, какие действия вам по душе, а от чего стоит отказаться. Кроме того, сексологи рекомендуют тем парам, которые уже давно находятся в отношениях, попробовать воплотить в жизнь самые смелые фантазии друг друга. Только чур условие: удовольствие должны испытать оба партнера, а не так, что один наслаждается процессом, а другой нетерпеливо отсчитывает минуты, когда это все уже закончится.
Фото: vostock-photo
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