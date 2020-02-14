### А поговорить?«Разговаривайте, разговаривайте и еще раз разговаривайте», — рекомендуют специалисты. Ведь, казалось бы, что проще — если есть проблема, то ее можно обсудить с партнером, найти решение, которое будет устраивать вас двоих, и навсегда избавиться от того, что доставляло вам дискомфорт. Но, как оказалось, многим женщинам очень сложно поднимать тему секса, они считают, что избранник должен понимать их с полуслова и с полувзгляда, так зачем же проговаривать очевидные вещи. Но поверьте, это может быть вполне очевидно для вас, но не для вашего кавалера. Если вы не рассказываете о своих чувствах, не озвучиваете какие-то претензии и не даете никаких рекомендаций, как можно исправить ситуацию, то ваш благоверный и дальше будет делать то, что считает нужным. «Раз молчит, значит всем довольна», — мнение большинства мужчин в отношении своих дам. Конечно, в какой-то момент вы можете взорваться и, наговорив кучу гадостей, уйти, громко хлопнув дверью. Но лучше не доводить до такого и регулярно обсуждать то, что вас не устраивает (в том числе и в постели). Только не преподносите это как оскорбление, а предложите вашему избраннику разнообразить процесс, чтобы вы с ним смогли получить еще больше эмоций во время близости. Поверьте, редко какой мужчина откажется от экспериментов, тем более когда инициатива исходит от дамы. Только не идите на жертвы — сразу же обозначьте границы и озвучьте, что для вас приемлемо в сексе, а что нет (тем самым вы изначально установите правила игры, которые будут оптимальны для вас обоих). ### Никакого притворства и обманаДаже если вы боитесь обидеть кавалера или просто хотите сделать ему приятное, ни в коем случае не имитируйте оргазм, если на самом деле не почувствовали ничего похожего. В противном случае ваш партнер совсем расслабится и решит, что ему не нужно прилагать усилия в сексе, вы и так всем абсолютно довольны. Если вы понимаете, что до яркого финала вам далеко, а ваш кавалер уже где-то рядом и готов прервать процесс, просто отстранитесь и попробуйте переключить его внимание на себя. Также объясните ему (желательно до начала процесса), что вам требуется чуть больше времени, потому что женский организм намного сложнее и без подготовительного этапа в виде прелюдий, например, вам не обойтись. За это время вы успеете настроиться, а мужчина, соответственно, немного замедлится и подстроится под ваш ритм. ### Быстрее, выше, сильнее…Чтобы не мучиться во время интимного процесса от того, что ваш мужчина никак не может подстроиться под ваши потребности, просто попробуйте взять на себя роль штурмана и наглядно ему показать, как и где вас нужно ласкать, чтобы довести до финала. Возможно, ваш избранник и рад бы стараться, но он просто не знает, где нажать, погладить или поцеловать, чтобы вы получили яркие эмоции. Он действует по наитию, а в итоге получается, что выглядит в ваших глазах эдаким эгоистом, не способным удовлетворить женщину. Поэтому если чувствуете, что события развиваются не так, как вам бы того хотелось, просто мягко направьте вашего мужчину. Поверьте, он это оценит и в следующий раз будет стараться еще больше.### Эмоциональная близостьЕсли между партнерами нет эмоциональной связи, то неудивительно, что они никак не могут найти точки соприкосновения (в том числе и в постели). Психологи утверждают, что близость с партнером, к которому вы чувствуете не только физическое, но и эмоциональное влечение, намного ярче, чем просто секс без любви и привязанности. Как только вы сближаетесь с человеком, вам хочется сделать все от вас зависящее, чтобы доставить ему максимальное удовольствие. И вашему избраннику, поверьте, хочется то же самое. Поэтому если вы чувствуете, что мужчина начал лениться или выполнять акробатические па без особой страсти и желания, то попробуйте на время оставить любовные игры и переключиться на что-нибудь другое. Найдите занятие, которое будет интересно вам обоим и которое поможет вам лучше узнать друг друга (не так важно, давно ли вы находитесь в отношениях или только начали встречаться, все равно наверняка вы не все знаете друг о друге). И секс тоже может наскучить, поэтому специалисты рекомендуют продумать совместный досуг таким образом, чтобы сделать ваше общение не только приятным и комфортным, но и полезным. ### «За все тебя благодарю»Вспомните, давно ли вы благодарили своего партнера и говорили ему комплименты? Мы не имеем в виду неприкрытую лесть, а именно искренние слова благодарности, если мужчина сделал что-то действительно стоящее. Другими словами, как только вы собственным примером начнете показывать, как важно поддерживать свою вторую половинку, мотивировать и акцентировать внимание на достоинствах, так и ваш избранник постепенно начнет делать то же самое. Ему захочется дать вам как можно больше (в первую очередь приятные эмоции), чтобы еще раз услышать от вас слова благодарности и поддержки. Мужчинам очень важно осознавать, что их женщина ценит и никогда не предаст. Не лишайте своего благоверного такой радости, и вы увидите, как ваша жизнь (сексуальная в том числе) начнет меняться в лучшую сторону.### Самый лучший на светеИ еще раз не лишним будет напомнить о важности комплиментов. Ваш избранник должен чувствовать, что он для вас самый лучший — и тогда он сделает все возможное и невозможное, чтобы действительно соответствовать данному статусу. А если вы не выражаете никаких эмоций по отношению к нему или позволяете себе публично его унижать и оскорблять, то неудивительно, что мужчина предпочтет не проявлять активность, а зациклится на собственном эгоизме. И действительно, зачем ему стараться, если он для вас все равно один из многих, весьма посредственная личность, с которой можно не церемониться. Чтобы избавиться от «постельного эгоиста», сексологи рекомендуют вам начать с себя, пересмотреть свое отношение к партнеру и акцентировать внимание на его достоинствах, а не недостатках.### «Давай поиграем?»Если вам попался мужчина, который быстро возбуждается и быстро угасает (предпочитая беречь силы для самого главного — себя любимого), то в данном случае поможет женская мудрость и хитрость. Так, например, сексологи рекомендуют не набрасываться на партнера с обвинениями в черствости и эгоизме, а попытаться заинтересовать его, чтобы он и сам захотел проявлять активность в постели. Как это можно сделать? Предложите ему поиграть. Но только роли (и для него, и для себя) распишите заранее, чтобы он не «сломался» на импровизации и не испортил весь процесс. Покажите вашему избраннику сценарий и предложите внести какие-то корректировки, если он сочтет это необходимым. Однако в большинстве случаев мужчин вполне устраивает предложенный вариант, они включаются в игру и пытаются сделать все возможное, чтобы вы получили максимальное удовольствие. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!