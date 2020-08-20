Эгоист или безнадежно влюбленный романтик — что можно узнать о характере мужчины после первой ночи

Ответственность

Начнем с того, что ответственный мужчина не будет стараться затащить вас в постель сразу – он попытается, что называется, установить контакт и узнать вас получше. Он осознает последствия и понимает, что сиюминутное увлечение может потом вылиться в большие проблемы, поэтому и к выбору партнерши относится со всей серьезностью. Такие кавалеры не станут требовать от своей избранницы нечто такое, что ей не по нраву, и не будут забывать о защите (здоровье, да и ответственность за будущее поколение для них не превыше всего).

Нацеленность на результат

По тому, как ведет себя кавалер в постели, можно сделать вывод, как он воспринимает вас и ваши отношения. Мужчина, который настроен на долгосрочные серьезные отношения, будет действовать осторожно, чтобы не задеть ваши чувства и эмоции, не позволит себя бестактность или неуважение. Тот же, кто расценивает близость с вами как мимолетное увлечение, не станет особенно стараться и проявлять чудеса техники. А зачем? По его мнению, вы можете больше никогда не встретиться, так зачем же тратить силы и выкладываться по полной.

Уважение чужих границ

Еще один важный момент, который вы можете определить – насколько уважительно он относится к вашим границам. Если человеку абсолютно все равно на вас, то не ждите от него галантных манер и готовности к компромиссу. Ему будет безразлично, если вдруг он переступит какую-то черту или ненароком вас обидит. Поэтому если вы заметили, что человек относится к вам неуважительно, то вежливо укажите ему на дверь. Вы не должны позволять кому-то подобные вещи в отношении себя, тем более тому, кто метил на роль мужчины вашей мечты.