Дважды в одну реку: как «безопасно» сойтись с бывшим и что из этого может получиться
10 раз подумайте, прежде чем решиться на этот шаг
Прежде чем решиться на авантюру и по второму кругу проходить то же самое (как вам может показаться на первый взгляд), взвесьте для себя все «за» и «против» и лишь потом принимайте решение. Ведь возможно, искра, пробежавшая между вами, была не чем иным, как «отголоском прошлой страсти», которая потухнет очень быстро. И тогда вы можете пожалеть о своем безрассудстве и корить себя за то, что вновь во все это ввязались.
«Возвращение» должно быть обоюдным
К сожалению, многие забывают о том, что желания одного человека недостаточно для того, чтобы восстановить мир и согласие в паре. И как бы, например, сильно вы не скучали по своему партнеру, как бы не хотели его вернуть, но если ваш избранник не готов сделать вам шаг на встречу, то из вашей идеи ничего не получится – вы просто не сможете в одиночку исправить то, что изначально привело к вашему расставанию. Но если ваше желание оказалось обоюдным, и вы оба готовы работать над ошибками и над тем, чтобы сохранить свою любовь, то вы можете смело давать вашим чувствам второй шанс – есть большая вероятность того, что у во второй раз у вас непременно все получится.
Фото: vostock-photo
Душевные разговоры – ключ к взаимопониманию
Вместо того, чтобы проводить время с друзьями или в социальных сетях, лучше потратьте его на общение со своей второй половинкой. Ведь чем больше вы будете разговаривать, обсуждать, что вас устраивает (или нет), тем лучше вы узнаете партнера и научитесь понимать друг друга практически с полуслова. А это, по словам психологов, и есть ключ к крепкому и перспективному союзу. В противном случае вы вновь пойдете по заранее известному сценарию и в скором времени разбежитесь.
Проявите максимум терпения и понимания
Важно помнить, что если вы мечтаете о долгосрочном гармоничном союзе, то не стоит срываться по пустякам, раздражаться без повода и начинать свою речь со слов «а помнишь, к чему в прошлый раз привело твое поведение». Даже если человек оступился в прошлом, но вы его простили и решили дать вам обоим второй шанс, то будьте терпеливы и тактичнее.
Забудьте о прошлом и думайте о будущем
Не лишним будет еще раз проговорить данный факт – чем реже вы будете напоминать партнеру о прошлых ошибках, которые привели в свое время к расставанию, тем больше шансов, что ваша «новая» история любви пройдет по тому сценарию, который вы запланировали. Проговорите с избранником, как вы видите ваше совместное будущее (есть ли оно у вас, по его мнению, или он тоже сомневается, что решение начать все сначала было верным). Если же во время разговора вы придете к выводу, что у вас одинаковые взгляды и вы действительно готовы оба меняться ради вашей совместной жизни, то отпустите прошлое и сконцентрируйтесь на настоящем и, соответственно, будущем. Тогда есть все шансы на то, что во второй раз вы получите именно те отношения, к которым стремились.
Фото: vostock-photo
Уважайте чужие границы
Если вы решились на «второй заход», то сразу же обозначьте границы, которые ваш партнер ни в коем случае не должен нарушать. А заодно узнайте, у своего избранника о том, какую черту лучше вам не переходить, чтобы ваша печальная история не повторилась вновь. Научитесь слышать и понимать друг друга, уважайте личные границы и делайте так, чтобы вам двоим было комфортно в этих отношениях.
Не торопитесь с выводами
Вместо того, чтобы ускорять события и опять наступать на те же грабли, лучше, как следует проработайте ситуацию, которая и стала причиной вашего расставания, подумайте о том, что можно сделать, чтобы подобное не повторилось вновь и обсудите с человеком основные моменты, которые вы теперь хотели видеть в новых отношениях. Психологи утверждают, что чем последовательнее и спокойнее вы будете, тем больше шансов, что во второй раз у вас все получится. И ни в коем случае не спешите с выводами – дайте возможность вашему партнеру озвучить свою точку зрения, высказать свои опасения и переживания.
Найдите силы отпустить в случае необходимости
Безусловно, мало кто хочет думать о расставании в самом начале отношений, но вспомните – вы то уже проходили и помните, насколько больно было отпускать человека, даже если вместе с ним находиться было уже невозможно. Психологи утверждают, что чем серьезнее вы привязываетесь эмоционально к своему партнеру, тем сложнее вам будет поставить точку в отношениях. И поэтому многие пары продолжают делать вид, что у них все замечательно, хотя на самом деле просто боятся обидеть друг друга подобным разговором. Поэтому если вдруг вы поняли, что ваши чувства реанимировать не получается, как бы вы не старались, то будет правильнее и честнее просто дать возможность своей второй половинке устроить свою личную жизнь. Но уже без вас. Поверьте, то гораздо лучше, чем обманывать друг друга или тешить себя пустыми иллюзиями. А вы еще обязательно встретите того, кто покажет вам, как это – быть по настоящему счастливым.
Фото: vostock-photo
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