Дважды в одну реку: как «безопасно» сойтись с бывшим и что из этого может получиться

Душевные разговоры – ключ к взаимопониманию

Вместо того, чтобы проводить время с друзьями или в социальных сетях, лучше потратьте его на общение со своей второй половинкой. Ведь чем больше вы будете разговаривать, обсуждать, что вас устраивает (или нет), тем лучше вы узнаете партнера и научитесь понимать друг друга практически с полуслова. А это, по словам психологов, и есть ключ к крепкому и перспективному союзу. В противном случае вы вновь пойдете по заранее известному сценарию и в скором времени разбежитесь.

Проявите максимум терпения и понимания

Важно помнить, что если вы мечтаете о долгосрочном гармоничном союзе, то не стоит срываться по пустякам, раздражаться без повода и начинать свою речь со слов «а помнишь, к чему в прошлый раз привело твое поведение». Даже если человек оступился в прошлом, но вы его простили и решили дать вам обоим второй шанс, то будьте терпеливы и тактичнее.

Забудьте о прошлом и думайте о будущем

Не лишним будет еще раз проговорить данный факт – чем реже вы будете напоминать партнеру о прошлых ошибках, которые привели в свое время к расставанию, тем больше шансов, что ваша «новая» история любви пройдет по тому сценарию, который вы запланировали. Проговорите с избранником, как вы видите ваше совместное будущее (есть ли оно у вас, по его мнению, или он тоже сомневается, что решение начать все сначала было верным). Если же во время разговора вы придете к выводу, что у вас одинаковые взгляды и вы действительно готовы оба меняться ради вашей совместной жизни, то отпустите прошлое и сконцентрируйтесь на настоящем и, соответственно, будущем. Тогда есть все шансы на то, что во второй раз вы получите именно те отношения, к которым стремились.