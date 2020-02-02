До свадьбы ни-ни? 8 пикантных подробностей о сексуальной жизни на Руси

Несмотря на заверения некоторых моралистов, что «на Руси секса не было», существуют исторические факты, доказывающие, что с любовной жизнью у наших предков было все очень даже хорошо. Другое дело, что в силу традиций и обстоятельств, эта самая жизнь имела свои особенности, о которых мы и расскажем далее.

Нетронутый товар

Примечательно, что до определенного момента отношение к девичьей невинности было весьма простое – юноша и девушка во время празднований могли предаваться любовной связи, вне зависимости от того, станут ли они потом мужем и женой, или нет. У наших предков сексуальность вплоть до XII века ассоциировалась с весельем, плодородностью и так далее, поэтому они не видели ничего плохого в любовных похождениях. Мужчины спокойно относились к тому, что их невесты до свадьбы предавались страсти с другими. Более того, если девушка выходила замуж «нетронутой», то жениха это могло насторожить – раз даму никто до него не любил, то, скорее всего, она ничего не стоит. Новоиспеченную жену могли даже выгнать за такое «оскорбление», поэтому девушки и позволяли себе вольности до свадьбы. Но затем все изменилось, и отцы старались выдать замуж дочерей как можно раньше, пока еще они оставались невинны. С подачи все той же церкви невинность начала цениться будущими мужьями и означать, что женщина «сберегла себя» для своего единственного.

«Блудница» - не оскорбление

Само понятие блудницы возникло в VII веке и означало лишь то, что девушка ищет себе мужа. В конце VIII века волхвам даже приходилось брать на себя ответственность – накануне замужества лишать девственности тех дам, которые по каким-либо причинам не сделали это самостоятельно. Обычно данное действо происходило в бане, что еще больше усиливало ассоциацию с публичными домами. С XII по XVII к блудницам стали причислять незамужних женщин, имевших сексуальную связь до свадьбы, и вдов, принимавших у себя мужчин, а к XVIII веку церковнослужителям удалось добиться того, что это слово стало ругательным и означало девиц легкого поведения, падких на мужскую ласку.