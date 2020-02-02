До свадьбы ни-ни? 8 пикантных подробностей о сексуальной жизни на Руси
Несмотря на заверения некоторых моралистов, что «на Руси секса не было», существуют исторические факты, доказывающие, что с любовной жизнью у наших предков было все очень даже хорошо. Другое дело, что в силу традиций и обстоятельств, эта самая жизнь имела свои особенности, о которых мы и расскажем далее.
Нетронутый товар
Примечательно, что до определенного момента отношение к девичьей невинности было весьма простое – юноша и девушка во время празднований могли предаваться любовной связи, вне зависимости от того, станут ли они потом мужем и женой, или нет. У наших предков сексуальность вплоть до XII века ассоциировалась с весельем, плодородностью и так далее, поэтому они не видели ничего плохого в любовных похождениях. Мужчины спокойно относились к тому, что их невесты до свадьбы предавались страсти с другими. Более того, если девушка выходила замуж «нетронутой», то жениха это могло насторожить – раз даму никто до него не любил, то, скорее всего, она ничего не стоит. Новоиспеченную жену могли даже выгнать за такое «оскорбление», поэтому девушки и позволяли себе вольности до свадьбы. Но затем все изменилось, и отцы старались выдать замуж дочерей как можно раньше, пока еще они оставались невинны. С подачи все той же церкви невинность начала цениться будущими мужьями и означать, что женщина «сберегла себя» для своего единственного.
«Блудница» - не оскорбление
Само понятие блудницы возникло в VII веке и означало лишь то, что девушка ищет себе мужа. В конце VIII века волхвам даже приходилось брать на себя ответственность – накануне замужества лишать девственности тех дам, которые по каким-либо причинам не сделали это самостоятельно. Обычно данное действо происходило в бане, что еще больше усиливало ассоциацию с публичными домами. С XII по XVII к блудницам стали причислять незамужних женщин, имевших сексуальную связь до свадьбы, и вдов, принимавших у себя мужчин, а к XVIII веку церковнослужителям удалось добиться того, что это слово стало ругательным и означало девиц легкого поведения, падких на мужскую ласку.
Фото: kinopoisk.ru
Чем больше бюст, тем лучше
Несмотря на церковные запреты и увещевания, русские мужчины продолжали брать в жены именно «дородных девок», у которых был шестой или седьмой размер бюста, не меньше. Считалось, что именно такая дама будет здоровой и плодовитой. Девушки пускали в ход разные хитрости, чтобы их бюст «на смотринах» выглядел как можно более внушительно. Известно, например, что в деревнях в то время применяли специальную мазь для «роста груди». В отваре мяты перечной растворяли ложку грудного молока (брали у тех, кто только что родил), ложку меда, ложку растительного масла и таким образом помогали бюсту стать еще пышнее. Поговаривают, что грудь действительно росла как на дрожжах.
Любимая теща
В ту пору отцы стремились выдать дочерей замуж как можно раньше, поэтому не удивительно, что девочки уже в 12-13 лет покидали отчий дом. Их мамаши пытались всеми способами оградить дочерей от фатальных исходов интимной «взрослой» жизни и поэтому начиная с первой брачной ночи и заканчивая «созреванием» девичьего организма (15-16 лет) делили ложе с зятем. Подобные отношения настолько вошли в норму, что не только законный муж, но и церковь закрывала глаза (женщинам достаточно было в течение нескольких лет по два часа отбивать поклоны, чтобы вымолить себе прощение). Однако вскоре брачный возраст подняли и необходимость любить тещу подобным образом отпала.
Одна жена хорошо, а две – лучше
Примечательно, но в нашей стране кое-где даже практиковалось многоженство (если обратиться, например, к «Повести временных лет», то можно узнать, что у мужчины могло быть от двух до четырех жен). К тому же, можно вспомнить князя Владимир Святославича, у которого, помимо 12 официальных избранниц, насчитывалось еще около 800 наложниц. При этом женщины не находились «в рабстве» мужа и если понимали, что стали «нелюбимыми», то практически официально могли ходить на сторону, в поисках того кавалера, который предложил бы им стать «главной» женой. Поэтому барышни спокойно меняли благоверного и наслаждались дальше прелестями семейной жизни.
Фото: kinopoisk.ru
Любовные игры во время посевных и праздников
Сексуальные забавы являлись частью важных событий в жизни нашей страны – так, например, во время посевной девушки голышом прогуливались по полю, чтобы «передать земле» свое плодородие и получить в итоге богатый урожай. А чтобы уж все получилось наверняка, то к ним присоединялись мужчины и после «обнаженных прогулок» парочки занимались любовью прямо на земле (или бурно имитировали секс). Еще один важный праздник на Руси – Ивана Купала – заканчивался обычно любовными играми. В начале действа молодые люди прыгали через костры, пели песни и водили хороводы, а после – уединялись и предавались страсти.
Флиртовать нельзя, но выкрасть – пожалуйста
Удивительно, но если мужчина замечал, что его супруге оказывает знаки внимания посторонний кавалер, то он мог тут же расправиться с ним, а вот если этот самый смельчак в порыве страсти решался выкрасть (увезти куда-то подальше) чужую женщину, то ему это сходило с рук («обманутый» супруг обычно не устраивал погоню и лишь обрадованно вздыхал – с глаз долой и из сердца вон). Супруг для приличия горевал какое-то время, а затем просто приводил в дом другую жену.
Бани как «неофициальные бордели»
Настоящий сексуальный пик наступил в XVI веке, когда и простой народ, и вельможи изощрялись в любовных утехах, кто как мог. Сексом могли заняться не только на природе, подальше от любопытных глаз, но и в кабаках, во время шумных застольев, и просто на улице, предварительно выбрав место потемнее. Но основным (и самым востребованным) местом для утех оставались бани. А все потому, что до прихода к власти Екатерины Великой, решившей всеми силами бороться с грехопадением, в стране разделение бань на мужские и женские не было. Соответственно, банные процедуры нередко заканчивались сексуальными играми.
К слову, свадьбы в то время тоже отмечали по несколько дней и гости, как правило, были уже в таком веселом состоянии, что запросто могли поменять 3-4 партнеров за весь период торжества (простой народ и тут умудрялся уединиться в банях или же предавался страсти где-то на природе).
Фото: vostock-photo, kinopoisk.ru
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