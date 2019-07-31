Что делать, если муж перестал вас возбуждать: 5 небанальных советов психолога

Самое главное, не забывайте, что спад страсти, колебания желания — это совершенно нормально и случается в жизни у каждого человека. Вполне возможно, что это временная история. И не нужно делать вообще ничего, просто сейчас такой период, который сменится более активным. Если же вы чувствуете, что сложившаяся ситуация доставляет вам, ему или вам обоим определенный дискомфорт, начинайте действовать

1. Радость, сон, бег!

Нестабильный режим дня, недосып, сидячая работа — все это факторы, которые могут повлиять на общее физическое состояние и, как следствие, на желание. Наладьте режим дня и увеличьте физическую активность. Речь не идет об обязательных походах в зал — прекрасно подойдет ходьба шагом чуть быстрее прогулочного. При быстрой ходьбе улучшается кровообращение и нормализуется кровоток в органах малого таза. В результате органы репродуктивной системы поддерживают адекватный гормональный фон, который обеспечивает нам красоту, здоровье и женственность.

Если желание не возвращается, попробуйте силовые тренировки (пожалуйста, не усердствуйте с непривычки, нагрузку надо повышать постепенно). При силовых и интервальных нагрузках мышцы лучше работают с обменом глюкозы, а это энергия для всего нашего организма.

Ну и выработку эндорфинов, гормонов радости, при занятиях спортом никто не отменял. Вы действительно можете почувствовать себя счастливей, жизнь заиграет радужными красками, а партнер предстанет в более позитивном свете.

Адекватно оцените свое физическое состояние. Если вы не так давно перенесли воспаление легких, родили или просто испытываете серьезные нагрузки, организму нужно дать время на восстановление. В таком случае уделите больше времени отдыху.

2. Долой гаджеты!

После насыщенного дня так хочется отдохнуть, перед сном вы на минутку тянетесь к телефону, чтобы полистать соцсети, а приходите в себя только через час, голова гудит от полученной информации, и организм явно дает понять, что ему нужен отдых. Даже если муж еще не спит, вряд ли вы будете настроены ... да и у него в руках тоже может быть телефон…

Заведите себе правило: третий — лишний. Когда вы ложитесь спать, ни телефон, ни планшет, ни телевизор вам не нужны. Пусть это прекрасное время перед сном, время спокойствия и взаимного доверия, принадлежит только вам двоим. Тактильный контакт очень нужен, даже если секса не хочется, важно подержать друг друга за руку, коснуться, обняться. И это вполне может перерасти в прелюдию.