Что делать, если муж перестал вас возбуждать: 5 небанальных советов психолога

Самое главное, не забывайте, что спад страсти, колебания желания — это совершенно нормально и случается в жизни у каждого человека. Вполне возможно, что это временная история. И не нужно делать вообще ничего, просто сейчас такой период, который сменится более активным. Если же вы чувствуете, что сложившаяся ситуация доставляет вам, ему или вам обоим определенный дискомфорт, начинайте действовать
1. Радость, сон, бег!
Нестабильный режим дня, недосып, сидячая работа — все это факторы, которые могут повлиять на общее физическое состояние и, как следствие, на желание. Наладьте режим дня и увеличьте физическую активность. Речь не идет об обязательных походах в зал — прекрасно подойдет ходьба шагом чуть быстрее прогулочного. При быстрой ходьбе улучшается кровообращение и нормализуется кровоток в органах малого таза. В результате органы репродуктивной системы поддерживают адекватный гормональный фон, который обеспечивает нам красоту, здоровье и женственность.
Если желание не возвращается, попробуйте силовые тренировки (пожалуйста, не усердствуйте с непривычки, нагрузку надо повышать постепенно). При силовых и интервальных нагрузках мышцы лучше работают с обменом глюкозы, а это энергия для всего нашего организма.
Ну и выработку эндорфинов, гормонов радости, при занятиях спортом никто не отменял. Вы действительно можете почувствовать себя счастливей, жизнь заиграет радужными красками, а партнер предстанет в более позитивном свете.
Адекватно оцените свое физическое состояние. Если вы не так давно перенесли воспаление легких, родили или просто испытываете серьезные нагрузки, организму нужно дать время на восстановление. В таком случае уделите больше времени отдыху.
2. Долой гаджеты!
После насыщенного дня так хочется отдохнуть, перед сном вы на минутку тянетесь к телефону, чтобы полистать соцсети, а приходите в себя только через час, голова гудит от полученной информации, и организм явно дает понять, что ему нужен отдых. Даже если муж еще не спит, вряд ли вы будете настроены ... да и у него в руках тоже может быть телефон…
Заведите себе правило: третий — лишний. Когда вы ложитесь спать, ни телефон, ни планшет, ни телевизор вам не нужны. Пусть это прекрасное время перед сном, время спокойствия и взаимного доверия, принадлежит только вам двоим. Тактильный контакт очень нужен, даже если секса не хочется, важно подержать друг друга за руку, коснуться, обняться. И это вполне может перерасти в прелюдию.
Фото: vostock-photo
3. Говорите!
В подавляющем большинстве случаев причина снижения полового влечения к определенному партнеру — психологическая. Обиды, конфликты, подавляемый негатив — организм реагирует так, как заложено природой, в условиях стресса мы не размножаемся, отсюда и снижение влечения.
Проанализируйте ситуацию: нужно понять, какая причина на самом деле мешает вам хотеть любимого. Возможно, у вас в багаже неразрешенные конфликтные ситуации, затаенные обиды, злость — найдите в себе силы спокойно проговорить их с партнером. Вы самые близкие друг другу люди, найти взаимопонимание очень важно. Женщине нужно чувствовать себя защищенно и безопасно, чтобы почувствовать влечение к партнеру.
Только не сваливайте все в одну кучу и не говорите обо всех своих обидах разом. Решите, какой конфликт самый важный, и разберите его, по возможности без негативных эмоций.
4. Борьба за качественный секс
Секс должен быть качественным именно для вас. Если сегодня женщина уступает мужчине через не хочу, если ей что-то не нравится, а она молчит и терпит, если она считает, что ее оргазм необязателен, рано или поздно это приведет к тому, что она начнет избегать близости на подсознательном уровне.
Мужчины зачастую совершают во время секса типично-стереотипные действия, и если вы никогда не говорили любимому о том, что вас прямо передергивает, когда он облизывает вам ухо, есть все шансы терпеть это при каждом занятии любовью. Нет, он не догадается сам. Особенно если что-то из этих действий вам раньше нравилось. Просто скажи ему об этом.
Отсутствие оргазма и адекватного диалога на эту тему формирует чувство неуверенности, неполноценности, и в результате совместный просмотр фильма становится привлекательнее, чем секс.
Фото: vostock-photo
5. Выйдите из образа хорошей девочки
Те запреты, стесняющие вас моменты, которые вы наблюдаете у себя, сильно вас ограничивают и не дают расслабиться и отдаться процессу. Будьте спонтанной, свободной, раскрепощенной, порочной, жаждущей и наслаждающейся. Возьмите ответственность за свою скованность или стеснение на себя. Ваша жизнь сложилась так, как сложилась. И те ограничения или правила, а может быть и принципы, с которыми вы сталкивались, были актуальны для подрастающей девочки. Но не для взрослой. Сейчас вы можете выбирать, какой жизнью жить. Свободной и полной наслаждения или скованной и унылой. Можно все!
Текст: Нина Аринина
Фото: Vostock Photo
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