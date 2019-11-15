Чего хотят мужчины: 15 простых фраз, благодаря которым ваши отношения станут крепче
«Я тебя люблю»
Почему-то некоторые дамы упорно избегают данную фразу, считая, что как только они признаются в своих чувствах, как мужчина тут же потеряет интерес и побежит искать более неприступную особу. На самом же деле, каждому человеку важно осознавать, что его выбрали не по каким-то определенным критериям (красота или, скажем, достаток), а просто потому что он такой, какой есть и вы его за это искренне полюбили. Согласитесь, ведь вам тоже приятно слышать слова любви в свой адрес, так почему бы не ответить тем же близкому человеку?
«Ты мне нужен»
Произнося данную фразу, вы еще раз напоминаете своему благоверному, насколько сильно его любите, цените и уважаете. Осознание своей значимости окрыляет мужчину и заставляет поверить в то, что вы именно та женщина, которая ему нужна.
«Я так сильно тебя хочу»
Нет ничего более возбуждающего для мужчины, чем понимать, что он любим и все также сексуально привлекателен для своей дамы, вне зависимости от того, сколько времени прошло с их первой встречи. Потому, ли вы хотите «поддать жару» в отношениях, просто почаще говорите своему партнеру о том, как сильно вы его хотите.
«Я буду рядом, что бы ни случилось»
Согласитесь, что очень важно чувствовать поддержку от партнера и понимать, что он вас не бросит, в какой бы сложной ситуации вы не оказались. Вашему мужчине тоже важно знать, что в случае каких-то жизненных неурядиц вы не отвернетесь от него, а останетесь рядом и будете любить так же сильно, как и в самом начале отношений (а не винить его за то, что потратили лучшие годы своей жизни на того, кто не может справиться с неудачами).
«Я тебя слышу и понимаю»
Очень важно давать обратную связь, чтобы партнер понимал, что его слова не улетают в пустоту, а вы действительно прислушиваетесь к тому, что он говорит. Ведь если в паре нет понимания, то такой союз не продлится очень долго. Помните, как главный герой культового фильма на вопрос о том, что же такое счастье, написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Психологи подтверждают, что это действительно является залогом крепких и гармоничных отношений.
Фото: vostock-photo
«Я тебе доверяю»
Если вы не доверяете партнеру, то, согласитесь, такие отношения просто обречены на провал. Поэтому не забывайте озвучивать своему избраннику, что вы действительно можете ему доверить что-то важное и не будете потом пилить за то, что он сделал (или понял) что-то не так. Психологи рекомендуют как можно чаще оставлять право выбора за партнером, подчеркивая, что примете и поддержите любое его решение. Это позволит мужчине проявлять больше инициативы и не бояться брать ответственность за свои действия.
«Ты мой герой»
В последнее время большинство мужчин жалуются, что дамам стала не нужна их помощь, они и сами прекрасно со всем справляются. Если и в вашей паре вы более успешная и активная, то не удивляйтесь, что со временем ваш партнер начнет скучать и практически угасать в этих отношениях (а то и вовсе станет поглядывать по сторонам, в поисках более подходящей кандидатуры). Поэтому не бойтесь иногда демонстрировать свою слабость и напоминать мужчине, что вы без него просто бы не справились.
«У тебя все получится»
Поддержка – еще один важный пункт, которого порой не хватает партнерам. Ведь вместо того, чтобы критиковать своего избранника и высказывать сомнения, что он вообще чего-то добьется в этой жизни, лучше поддержите и приободрите. Тем самым вы дадите своему мужчине понять, что верите в него и готовы ему всячески помогать, если вдруг возникнет такая необходимость.
«Я ценю всю, что ты для меня делаешь»
Очень важно, по мнению психологов, выражать благодарность партнеру. Ведь, согласитесь, со временем чувства притупляются и любое проявление заботы вы начинаете воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В итоге ваш избранник начинает чувствовать себя ненужным и со временем вообще перестает что-либо делать. А зачем, если вы этого все равно не цените? Чтобы этого не произошло, чаще напоминайте вашему благоверному, что вы очень благодарны ему за все, что он для вас делает.
«Ты не такой, как все»
Представителям сильного пола тоже важно чувствовать свою уникальность, понимать, что они для вас «самые-самые» и никакие конкуренты им не страшны. К тому же, это поднимет их самооценку и мотивирует на новые подвиги (какой мужчина не захочет порадовать ту, которая им восхищается и считает его если не гениальным, то очень талантливым?).
Фото: vostock-photo
«Мне нравятся твои друзья»
Одна из самых популярных проблем, из-за которой распадаются многие пары, является неприятие друзей своего партнера. Почему-то большинство людей считают, что они вправе диктовать, с кем общаться (или не общаться) их второй половинке. И если в самом начале отношений влюбленный мужчина готов будет идти вам на уступки, сократив количество (и время) дружеских встреч, то со временем его будет напрягать такой расклад. Психологи напоминают, что если вы выбрали партнера, то должны принять и его приятелей (не заводить с ними тесную дружбу, но хотя бы не ставить ультиматумы, заставляя выбирать между вами и ими).
«Я найду общий язык с твоей мамой»
Шутки про свекровей, видимо, тоже никогда не потеряют свой актуальности, тем более, что многие новообретенные родственницы считают своим долгом вмешиваться в ваши отношения только потому, что «я его мама, мне виднее». На самом деле, не воспринимайте данные советы в штыки и не ведите открытые боевые действия. Напротив, попытайтесь наладить общий язык с женщиной, которая собственно и подарила вам этого замечательного мужчину. Избранник, кстати, оценит ваши старания и постарается сделать ответный ход.
«Мне очень тепло и комфортно с тобой»
Еще одна фраза, которая порадует вашего избранника. Как утверждают психологи, представителям сильного пола очень важно знать, что рядом с ними вы чувствуете себя в безопасности, что вы видите в нем настоящего защитника, которому можете всецело довериться. А заодно, данным предложением вы подтверждаете, что рядом с ним вам не нужно притворяться, вы не играете, а показываете себя настоящую (другой вопрос, насколько готов принимать такую естественность ваш благоверный). И если вы постоянно хотите находиться рядом с избранником, прикасаться к нему - это и есть основная формула счастливых отношений.
«Я по тебе скучаю»
Если вам не хватает вашей второй половинки, и вы скучаете так сильно, что готовы тут же примчаться хоть на край света, лишь бы его увидеть, это не держите в себе то чувство и поделитесь своими мыслями с избранником. Так он поймет, что вы действительно думаете о нем, переживаете и грустите. Поверьте, мужчинам тоже приятно осознавать, что они являются практически целым миром для своей партнерши.
«Я признаю свою вину»
Умение признавать свои ошибки – действительно ценное качество, благодаря которому можно не просто укрепить отношения, а вывести их на новый уровень. Ваш избранник будет горд услышать, что вы не боитесь высказать, что были неправы и всецело доверяете ему. Ведь даже если вы привыкли быть лидером в вашей паре, все равно необходимо время от времени давать своему благоверному возможность почувствовать себя «главой семейства» и тогда крепкий союз вам точно будет обеспечен.
Фото: vostock-photo
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