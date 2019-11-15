Чего хотят мужчины: 15 простых фраз, благодаря которым ваши отношения станут крепче

«Я тебя люблю»

Почему-то некоторые дамы упорно избегают данную фразу, считая, что как только они признаются в своих чувствах, как мужчина тут же потеряет интерес и побежит искать более неприступную особу. На самом же деле, каждому человеку важно осознавать, что его выбрали не по каким-то определенным критериям (красота или, скажем, достаток), а просто потому что он такой, какой есть и вы его за это искренне полюбили. Согласитесь, ведь вам тоже приятно слышать слова любви в свой адрес, так почему бы не ответить тем же близкому человеку?

«Ты мне нужен»

Произнося данную фразу, вы еще раз напоминаете своему благоверному, насколько сильно его любите, цените и уважаете. Осознание своей значимости окрыляет мужчину и заставляет поверить в то, что вы именно та женщина, которая ему нужна.

«Я так сильно тебя хочу»

Нет ничего более возбуждающего для мужчины, чем понимать, что он любим и все также сексуально привлекателен для своей дамы, вне зависимости от того, сколько времени прошло с их первой встречи. Потому, ли вы хотите «поддать жару» в отношениях, просто почаще говорите своему партнеру о том, как сильно вы его хотите.

«Я буду рядом, что бы ни случилось»

Согласитесь, что очень важно чувствовать поддержку от партнера и понимать, что он вас не бросит, в какой бы сложной ситуации вы не оказались. Вашему мужчине тоже важно знать, что в случае каких-то жизненных неурядиц вы не отвернетесь от него, а останетесь рядом и будете любить так же сильно, как и в самом начале отношений (а не винить его за то, что потратили лучшие годы своей жизни на того, кто не может справиться с неудачами).

«Я тебя слышу и понимаю»

Очень важно давать обратную связь, чтобы партнер понимал, что его слова не улетают в пустоту, а вы действительно прислушиваетесь к тому, что он говорит. Ведь если в паре нет понимания, то такой союз не продлится очень долго. Помните, как главный герой культового фильма на вопрос о том, что же такое счастье, написал: «Счастье – это когда тебя понимают». Психологи подтверждают, что это действительно является залогом крепких и гармоничных отношений.