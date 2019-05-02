Брак по страстной любви или тихое счастье — какой союз окажется прочнее

Что такое семейная жизнь? Это стремление двух людей быть вместе не один день, а прожить долгую и счастливую жизнь. Здесь есть все: уважение, доверие, взаимопонимание, поддержка. Но основу — фундамент семьи — задают чувства. И от того, какими они являются, зависит супружеская жизнь в целом. Давайте разберемся, что же такое страсть, а что собой представляет спокойная любовь.
Страсть
Страсть — доминирующее чувство, которое носит ярко выраженную сексуальную окраску: половое влечение в сочетании с эмоциональным. Страсть — обособленная эмоция, не являющаяся любовью. Ей ближе влюбленность с принятием партнера таким, каким хочется его видеть, а не таким, каков он на самом деле. Это неконтролируемый импульс, чувство, когда говорит тело, и молчит разум.
Страсть основана на инстинктах, природных желаниях. В страсти человек способен совершать ошибки, о которых в дальнейшем может пожалеть. Такие романы эмоционально поверхностны и, как правило, кратковременны, так как не обладают глубиной чувств. В них нет необходимой гармонии, которая присуща любви и важна для семейной жизни.
Плюсы: Браки, основанные на страсти, изобилуют эмоциями.
Минусы: Мужчина и женщина не готовы идти на компромиссы, появляются обиды, и начинается поиск «отдушины» на стороне.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Любовь
Любовь — возвышенное чувство, гармония между разумом, телом и душой. Любящие друг друга люди близки не только телесно, но и духовно. Для них и в сексе важна духовная составляющая, а не только физиологический процесс. Любовь — единение двух людей в одно целое.
Если сравнивать любовь со страстью, то эмоционально любовь спокойнее. Страсть — это пожар, а любовь — тихий и умиротворяющий плеск воды. Любовь помогает мужчине и женщине принимать взвешенные решения, больше понять друг друга и стать ближе.
Еще одна разница между спокойной счастливой любовью и пылкой страстью — время. Осознание того, что вы любите, и к вам испытывают те же чувства, приходит не сразу. Страсть, в свою очередь, может настигнуть в любой момент, начиная с первого знакомства. Браки по любви длятся долго, на серьезный шаг пара идет обдуманно, будучи готовой к семейной жизни.
Плюсы: Процесс «притирки» проходит безболезненно, проявляется забота друг о друге.
Минусы: Есть риск превратить брак в рутину, если не подпитывать друг друга эмоциями.
О чем говорит статистика
По статистике сегодня более 70% браков заключается по страстной любви. И эта цифра лишь немного больше статистических данных о разводах. Происходит так потому, что люди, поддавшиеся эмоциональному порыву, «выздоравливают» и понимают, что не созданы друг для друга. Они устают от бушующих страстей, ревности и постоянных ссор. Итог — не сошлись характерами. А за спиной остался «багаж» из измен и обид, страхов и опустошенности, которые мешают начать новые отношения.
Моя многолетняя практика показывает, что только 20% семей, начавшихся со страсти, продолжают жить вместе. Из них 16% просто «плывут по течению», сохраняя официальные отношения, но давно каждый живет своей жизнью. Это формат перехода от страсти к равнодушию и удобству — мужчину и женщину все устраивает, они не хотят делить имущество, но в их отношениях теперь превалирует холодность.
Лишь 4% пар, чьи отношения начались со страсти, сохраняют чувства. Их страсть постепенно переходит в спокойную стадию и приводит к любви. Такие супруги по–настоящему счастливы — они смогли внести гармонию в свои отношения, не превратив жизнь в серые будни.
Статистика пар, заключивших брак по любви, намного утешительнее: из приблизительно 30% браков разводятся только 3%. Это люди, не сумевшие дать развитие своим чувствам, со временем между ними нарушилась энергетическая связь, что привело к отдалению друг от друга. Причиной развода у примерно половины этих пар становится измена из–за недостатка эмоций в семье. Оставшаяся часть супругов уходит От, а не К — они не могут больше жить с когда–то родным человеком, но замену ему искать не пытаются. Такие люди анализируют свои ошибки, делают из них выводы, и со временем им легче начинать новые отношения.
Как избежать ошибок
Самый простой способ — научиться слушать и слышать друг друга. Подумайте, как вы хотите чтобы развивались ваши отношения. Вам нужна страсть и «вечный бой» или забота и ласка? По сути своей страсть нейтральна, она не несет в себе зерно зла. И если ее направить в правильное русло, то она станет спокойнее и сделает жизнь размеренной, но с порывами в виде неожиданных и приятных сюрпризов и праздников. Страсть привносит в семейную жизнь то разнообразие, которого спокойным любящим парам с годами начинает не хватать. Именно она помогает избежать рутины в отношениях.
Развитие и «перерождение» пар происходит не за один день. Укреплять союз помогут «кирпичики» — уважение, взаимопонимание, доверие и поддержка. Они помогут сбалансировать отношения, сделать их по–настоящему счастливыми и продлить их на многие годы.
Текст: Ольга Романив
Фото: Vostock Photo
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