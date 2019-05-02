Брак по страстной любви или тихое счастье — какой союз окажется прочнее

О чем говорит статистика

По статистике сегодня более 70% браков заключается по страстной любви. И эта цифра лишь немного больше статистических данных о разводах. Происходит так потому, что люди, поддавшиеся эмоциональному порыву, «выздоравливают» и понимают, что не созданы друг для друга. Они устают от бушующих страстей, ревности и постоянных ссор. Итог — не сошлись характерами. А за спиной остался «багаж» из измен и обид, страхов и опустошенности, которые мешают начать новые отношения.

Моя многолетняя практика показывает, что только 20% семей, начавшихся со страсти, продолжают жить вместе. Из них 16% просто «плывут по течению», сохраняя официальные отношения, но давно каждый живет своей жизнью. Это формат перехода от страсти к равнодушию и удобству — мужчину и женщину все устраивает, они не хотят делить имущество, но в их отношениях теперь превалирует холодность.

Лишь 4% пар, чьи отношения начались со страсти, сохраняют чувства. Их страсть постепенно переходит в спокойную стадию и приводит к любви. Такие супруги по–настоящему счастливы — они смогли внести гармонию в свои отношения, не превратив жизнь в серые будни.

Статистика пар, заключивших брак по любви, намного утешительнее: из приблизительно 30% браков разводятся только 3%. Это люди, не сумевшие дать развитие своим чувствам, со временем между ними нарушилась энергетическая связь, что привело к отдалению друг от друга. Причиной развода у примерно половины этих пар становится измена из–за недостатка эмоций в семье. Оставшаяся часть супругов уходит От, а не К — они не могут больше жить с когда–то родным человеком, но замену ему искать не пытаются. Такие люди анализируют свои ошибки, делают из них выводы, и со временем им легче начинать новые отношения.

Как избежать ошибок

Самый простой способ — научиться слушать и слышать друг друга. Подумайте, как вы хотите чтобы развивались ваши отношения. Вам нужна страсть и «вечный бой» или забота и ласка? По сути своей страсть нейтральна, она не несет в себе зерно зла. И если ее направить в правильное русло, то она станет спокойнее и сделает жизнь размеренной, но с порывами в виде неожиданных и приятных сюрпризов и праздников. Страсть привносит в семейную жизнь то разнообразие, которого спокойным любящим парам с годами начинает не хватать. Именно она помогает избежать рутины в отношениях.

Развитие и «перерождение» пар происходит не за один день. Укреплять союз помогут «кирпичики» — уважение, взаимопонимание, доверие и поддержка. Они помогут сбалансировать отношения, сделать их по–настоящему счастливыми и продлить их на многие годы.

Текст: Ольга Романив

Фото: Vostock Photo

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