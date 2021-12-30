Без последствий для карьеры: плюсы и минусы служебного романа

Для многих работа оказывается единственным местом, где можно завести роман. Потому вовсе не удивительно, если между коллегами пробежит искра. Когда подобные отношения не регламентируются корпоративной этикой, а также вы уверены во взаимности человека, к которому неравнодушны, можно перейти к флирту. При этом важно понимать, что флирт вовсе не гарантирует дальнейшее развитие отношений, а может остаться лишь на уровне вербальных и невербальных выражений интереса к представителю противоположного пола. Между тем зачастую женщина, отвечая на подобные знаки внимания, рассматривает заигрывающего с ней мужчину как потенциального кандидата для серьезных любовных отношений.

Положительные стороны флирта

Самооценка

Женщины склонны постоянно искать в себе недостатки и переживать из-за неидеальной фигуры. Они мечтают ловить взгляды мужчин и ощущать их интерес к себе. Поэтому, когда в ее сторону поступают знаки внимания вроде флирта, она осознает свою привлекательность. Тем самым растет самым самооценка, что является несомненным плюсом.

Настроение

Многим людям тяжело вставать рано утром и собираться на работу, у некоторых из них лицо становится автоматически недовольным и безрадостным. Тогда как, ожидая встречи с коллегой, настроение поднимается и появляется желание буквально бежать в офис. В связи с чем флирт даже может помочь полюбить свою деятельность.

Внешность