Без последствий для карьеры: плюсы и минусы служебного романа
Для многих работа оказывается единственным местом, где можно завести роман. Потому вовсе не удивительно, если между коллегами пробежит искра. Когда подобные отношения не регламентируются корпоративной этикой, а также вы уверены во взаимности человека, к которому неравнодушны, можно перейти к флирту. При этом важно понимать, что флирт вовсе не гарантирует дальнейшее развитие отношений, а может остаться лишь на уровне вербальных и невербальных выражений интереса к представителю противоположного пола. Между тем зачастую женщина, отвечая на подобные знаки внимания, рассматривает заигрывающего с ней мужчину как потенциального кандидата для серьезных любовных отношений.
Положительные стороны флирта
Самооценка
Женщины склонны постоянно искать в себе недостатки и переживать из-за неидеальной фигуры. Они мечтают ловить взгляды мужчин и ощущать их интерес к себе. Поэтому, когда в ее сторону поступают знаки внимания вроде флирта, она осознает свою привлекательность. Тем самым растет самым самооценка, что является несомненным плюсом.
Настроение
Многим людям тяжело вставать рано утром и собираться на работу, у некоторых из них лицо становится автоматически недовольным и безрадостным. Тогда как, ожидая встречи с коллегой, настроение поднимается и появляется желание буквально бежать в офис. В связи с чем флирт даже может помочь полюбить свою деятельность.
Внешность
Фото: freepik.com
Естественно, вместе с повышением самооценки и хорошим настроением девушка приобретает желание ухаживать за собой. Теперь она будет прекрасно выглядеть, даже если позади была бессонная ночь. Несмотря на строгий офисный дресс-код, она не придет на работу без косметики и придумает к,ак еще больше привлечь внимание ухажера.
Работоспособность
Мужской интерес мотивирует женщину становиться лучше. Ввиду этого она, вдохновленная и окрыленная, гораздо легче и даже, быть может, качественнее выполнит все поставленные задачи. А продуктивность сотрудника заметит начальство и, вероятно, решит поощрить его.
Почему лучше не флиртовать
В некоторых случаях подобные знаки приводят к нежеланным и неприятным последствиям. Причем под негативное влияние флирта могут попасть оба коллеги.
Репутация
Если женщине важна репутация и ее волнует мнение коллег, такого способа привлечения внимания противоположного пола лучше избегать. Иначе она будет ловить осуждающие взгляды и слышать перешептывание за спиной, ведь не все считают кокетство на работе приемлемым.
Недопонимание
Коллеги, которые захотели пофлиртовать друг с другом, должны разобраться в своих представлениях. Например, девушка может отвечать взаимностью лишь потому, что ей приятен интерес мужчины, тогда как он будет рассчитывать на большее.
Работа
- Отношения на работе могут как придать вдохновения, так и вовсе лишить его. Поэтому профессиональная деятельность должна оставаться на первом месте, и никак иначе.
- Кроме того, лучше избегать заигрывания с руководством. В данном случае человека ждет всего два выхода: увольнение или непонимание со стороны коллег.
- Следует отказаться от флирта с женатыми и подчиненными.
- Если женщина на 100% не уверена, что встретила действительно своего человека, переводить флирт в отношения не стоит. Не то в случае расставания кому-то из партнеров наверняка придется сменить работу.
Чтобы не ошибиться и отвечать на флирт, так скажем, по адресу, существует несколько признаков, которые позволяют определить неравнодушного коллегу. Например, он будет постоянно оказываться рядом, якобы что-то вдруг потребовалось возле рабочего места девушки, даже если его кабинет находится в противоположной стороне коридора. Также о наличии симпатии говорит продолжительность зрительного контакта. В этом случае легко отличить мимолетный взгляд от пристального внимания. И конечно же, комплиментами мужчина не будет одаривать каждую, а лишь ту, которая интересна. Они произносят их с легкой и заигрывающей улыбкой, чтобы собеседница поверила в искренность сказанного.
Фото: freepik.com