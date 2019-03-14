9 золотых правил секстинга, которые пригодятся и вам

И еще несколько полезных советов:

Секстинг в переписке:

Начинать секстинг стоит не с откровенных фотографий или тем более видео, а с эротических фраз, которые постепенно будут поднимать градус. Наблюдайте за реакцией собеседника: если он отмалчивается или пишет в ответ односложные сухие фразы, то дальнейшее не имеет смысла. Но если реакция есть, то: говорите комплименты, употребляйте двусмысленности, провоцируйте даже односложными предложениями, не стесняйтесь употреблять капслок там, где это обозначает сильное желание, где уместно – не бойтесь использовать смайлики, но не превращайте переписку в бесконечные пиктограммы.

С помощью фотографий:

Вспомните, что партнера заводит больше всего. Можно отправить одну фотографию части обнаженного тела. Через час еще. Потом еще. Но самое «горячее» лучше показать при личной встрече.

Хороший способ подразнить – отправить фото позы из камасутры, элемент из ваших ролевых игр, фото секс-игрушки или белья из секс-шопа, схему эрогенных зон. Обращайте внимание на то, чтобы в кадр не попадали части интерьера: во-первых, пусть ничто не отвлекает партнера от вашего тела, а во-вторых, никто не должен догадаться, где именно это снято.

Делайте интригующие снимки. Подбирайте удачные ракурсы, учитесь работать с камерой.

Видеосекстинг:

Качество видеотрансляции, видеокамеры на лэптопе или мобильном устройстве – важнейший момент для видеосекстинга. Сейчас на смену устаревшему Flash пришла технология WebRTC, которая уже интегрирована во многие популярные десктопные браузеры и не требует для своей работы установки сторонних плагинов. Так что для классного кибер-секстинга, способного сразить партнера наповал, вам понадобится высокоскоростной интернет, мощный компьютер и хорошая веб-камера с высоким уровнем оптики, типом используемой матрицы и ее разрешением не ниже 1,3 мегапикселей (обычно оно варьируется от 1,3 до 5 мегапикселей). Вряд ли ваш партнер удовлетворится изображением низкого качества.

Обязательно уделите внимание интерьеру, освещению и одежде. Никакого беспорядка в кадре, никаких домашних треников, растянутых маек и жалких халатиков. Заранее посмотрите, как именно ложится свет на ваше тело перед монитором, чтобы не выглядеть в кадре как бледное привидение, появляющееся из темноты.

Для видеосекстинга очень уместны секс-девайсы: подходит практически любая игрушка, ведь партнера заводит сам вид секс-игрушки в ваших руках. Это могут быть фрикционные движения пульсатора перед монитором, которыми можно дразнить своих визави по секстингу. Фаллическая форма вибраторов или дилдо. Мужчины могут «ответить» игрой с мастурбатором, особенно, если партнерша на мониторе начинает стриптиз или ответные игры соло-секс.

Текст: Анна Модерска

Фото: Vostock Photo

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