9 золотых правил секстинга, которые пригодятся и вам

Занимайтесь секстингом только с человеком, которому вы полностью доверяете, в чьей надежности вы абсолютно уверены. Помните, что даже знакомые вам люди могут создать рискованные ситуации и нарушить вашу конфиденциальность: фотографии могут быть украдены, переписки прочитаны, а затем все эти данные опубликованы в общем доступе. Поэтому будьте осторожны и начинайте секстинг с человеком, с которым уже была близость.
Не используйте ваши настоящие имена при любом виде секстинга. Чтобы обезопасить себя и партера, запишите его в своих контактах под другим именем и попросите сделать то же самое в отношении вас. Если вам хочется еще больше обезопасить сексты, используйте не только кодовые имена, но и слова, обозначающие между вами выполнение тех или иных действий. Так никто, кроме вас, не поймет о чем идет речь. А таинственность между вами еще больше усилит сексуальность происходящего.
Отправляя текстовые сообщения или фотографии, будьте внимательно, чтобы случайно не отправить секст не тому адресату. Чтобы не было курьезов, следите за автозаменой слов.
Используйте для секстинга только собственные защищенные устройства связи. Риск стать жертвой хакерских атак значительно меньше.
Для поддержания конфиденциальности не храните фотографии и переписку, как бы вам ни хотелось снова пережить горячие моменты. Особенно внимательно отнеситесь к фотографиям: отправленные снимки не должны храниться на устройствах, в iCloud и прочих облачных сервисах, с любых устройств. Не приманивайте хакеров.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
Не занимайтесь секстингом на работе, какая бы нудная или расслабленная она не была. Если что-то выйдет из-под контроля, это неминуемо скажется на вашей карьере.
При фото- и видеосекстинге старайтесь делать так, чтобы ваше лицо не попадало в кадр. Партнер, получив пикантные фотографии или кадры, даже если на них не будет видно вашего лица, все равно испытает массу удовольствия. А вы будете уверены, что никто не догадается кто же именно секстился.
Собираясь секститься или уже включившись в процесс, не употребляйте алкоголь. Это не самый лучший способ снять робость и напряжение. Спиртное, ударив в голову, притупит контроль над вашими действиями и ясностью мышления. В лучшем случае, вы начнете делать опечатки или будете выглядеть глупо. В худшем – можете нарушить свою безопасность.
Доверяйте друг другу, ведь отправляя сексты, вы даете партнеру и себе полную власть над ситуацией. Будьте уверены в себе и покажите, как вы можете направлять страсть и как вы умеете распоряжаться своим телом.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
И еще несколько полезных советов:
Секстинг в переписке:
Начинать секстинг стоит не с откровенных фотографий или тем более видео, а с эротических фраз, которые постепенно будут поднимать градус. Наблюдайте за реакцией собеседника: если он отмалчивается или пишет в ответ односложные сухие фразы, то дальнейшее не имеет смысла. Но если реакция есть, то: говорите комплименты, употребляйте двусмысленности, провоцируйте даже односложными предложениями, не стесняйтесь употреблять капслок там, где это обозначает сильное желание, где уместно – не бойтесь использовать смайлики, но не превращайте переписку в бесконечные пиктограммы.
С помощью фотографий:
Вспомните, что партнера заводит больше всего. Можно отправить одну фотографию части обнаженного тела. Через час еще. Потом еще. Но самое «горячее» лучше показать при личной встрече.
Хороший способ подразнить – отправить фото позы из камасутры, элемент из ваших ролевых игр, фото секс-игрушки или белья из секс-шопа, схему эрогенных зон. Обращайте внимание на то, чтобы в кадр не попадали части интерьера: во-первых, пусть ничто не отвлекает партнера от вашего тела, а во-вторых, никто не должен догадаться, где именно это снято.
Делайте интригующие снимки. Подбирайте удачные ракурсы, учитесь работать с камерой.
Видеосекстинг:
Качество видеотрансляции, видеокамеры на лэптопе или мобильном устройстве – важнейший момент для видеосекстинга. Сейчас на смену устаревшему Flash пришла технология WebRTC, которая уже интегрирована во многие популярные десктопные браузеры и не требует для своей работы установки сторонних плагинов. Так что для классного кибер-секстинга, способного сразить партнера наповал, вам понадобится высокоскоростной интернет, мощный компьютер и хорошая веб-камера с высоким уровнем оптики, типом используемой матрицы и ее разрешением не ниже 1,3 мегапикселей (обычно оно варьируется от 1,3 до 5 мегапикселей). Вряд ли ваш партнер удовлетворится изображением низкого качества.
Обязательно уделите внимание интерьеру, освещению и одежде. Никакого беспорядка в кадре, никаких домашних треников, растянутых маек и жалких халатиков. Заранее посмотрите, как именно ложится свет на ваше тело перед монитором, чтобы не выглядеть в кадре как бледное привидение, появляющееся из темноты.
Для видеосекстинга очень уместны секс-девайсы: подходит практически любая игрушка, ведь партнера заводит сам вид секс-игрушки в ваших руках. Это могут быть фрикционные движения пульсатора перед монитором, которыми можно дразнить своих визави по секстингу. Фаллическая форма вибраторов или дилдо. Мужчины могут «ответить» игрой с мастурбатором, особенно, если партнерша на мониторе начинает стриптиз или ответные игры соло-секс.
Текст: Анна Модерска
Фото: Vostock Photo
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