9 признаков, указывающих на то, что вы действительно хороши в постели

Умение разрядить обстановку

Чувство юмора спасает в любой обстановке и в постели в том числе. Если вы попали в неловкую ситуацию, то не стоит замыкаться в себе и делать вид, будто вы тут совершенно ни при чем. Лучше все обратить в шутку и посмеяться над собой. По мнению экспертов, если дама весела и много смеется, то в спальне ей нет равных. Попробуйте и посмотрите на реакцию партнера.

Высокий интеллект и готовность к открытиям

Британские ученые определили, что дамы с высоким IQ чаще испытывают оргазм, чем другие и охотнее соглашаются на сексуальные эксперименты. Что касается открытий, то если вы не боитесь попробовать что-то новое и готовы удивить чем-нибудь эдаким своего партнера, то это априори делает вас самой сексуальной и желанной в его глазах. Вы действительно хороши в постели, по его мнению, а признание благоверного, согласитесь, дорогого стоит.

Наслаждение едой

Итальянские ученые выяснил, что дамы, которые умеют наслаждаться процессом приготовления и поглощения пищи, а также изредка позволяют себе бокал вина за ужином, более раскрепощены в постели и получают настоящее удовольствие от близости с партнером. Если же вы предпочитаете мороженое с кофе, то значит, что вы выкладываетесь в занятиях любовью по максимуму и стараетесь в первую очередь доставить удовольствие избраннику. Если во время приема пищи вы смакуете каждый кусочек и прислушиваетесь к своим ощущениям, то, по мнению ученых, вы и в спальне будете уделять внимание мелочам и полностью сосредоточитесь на процессе.