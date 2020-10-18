9 признаков, что у вас идеальная сексуальная совместимость с партнером

Ваши либидо совпадают

Понятно, что, когда ваш роман только-только набирает обороты, вы готовы уединяться в любое время дня и ночи и удивлять друг друга в интимном плане. Но со временем чувства притупляются и занятия любовью отходят на второй план (это не значит, что вы вовсе перестаете заниматься сексом, но у вас меняются приоритеты). Например, некоторые пары находят время для близости не чаще 1-2 раз в месяц, а другие стараются «держать ритм» и заниматься сексом не реже 1 раза в неделю. По словам сексологов, очень важно, чтобы ваши либидо совпадали, и вы не чувствовали разочарование из-за того, что, допустим, вашему избраннику вполне хватает нескольких совместных ночей в то время, как вы все еще хотите заниматься с ним любовью как можно чаще. И если в данном вопросе ваши взгляды совпадают, то вы точно две половинки одного целого.

Вы живете настоящим, а не прошлым

Если вместо того, чтобы жить прошлым и сравнивать своего избранника с бывшим, вы сосредоточены на вашем настоящем и не тащите в отношения прошлые ошибки, то у вас прекрасная совместимость и возможность построить крепкий союз. А если нет-нет, но вы допускаете мысли о том, что ваш «экс» был не промах, тогда ваши текущие отношения под угрозой и рано или поздно вы найдете повод их закончить.

Вы не сравниваете друг друга с другим

Гармоничные пары не лезут в чужую жизнь и не сравнивают себя с другими. Они полностью сосредоточены друг на друге и стараются прорабатывать свои ошибки и промахи, чтобы выйти в отношениях на новый уровень и доставить друг другу еще больше удовольствия. К тому же, по словам экспертов, если между вами царит полное взаимопонимание (в сексуальном плане в том числе), то вам нет смысла оглядываться на других, пытаясь определить, насколько у вас все нормально. Сосредоточьтесь на своих желаниях, потребностях партнера и тогда у вас в интимной жизни все непременно наладится (вам даже некогда будет смотреть, а что там у других происходит).