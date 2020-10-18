9 признаков, что у вас идеальная сексуальная совместимость с партнером
Ваши либидо совпадают
Понятно, что, когда ваш роман только-только набирает обороты, вы готовы уединяться в любое время дня и ночи и удивлять друг друга в интимном плане. Но со временем чувства притупляются и занятия любовью отходят на второй план (это не значит, что вы вовсе перестаете заниматься сексом, но у вас меняются приоритеты). Например, некоторые пары находят время для близости не чаще 1-2 раз в месяц, а другие стараются «держать ритм» и заниматься сексом не реже 1 раза в неделю. По словам сексологов, очень важно, чтобы ваши либидо совпадали, и вы не чувствовали разочарование из-за того, что, допустим, вашему избраннику вполне хватает нескольких совместных ночей в то время, как вы все еще хотите заниматься с ним любовью как можно чаще. И если в данном вопросе ваши взгляды совпадают, то вы точно две половинки одного целого.
Вы живете настоящим, а не прошлым
Если вместо того, чтобы жить прошлым и сравнивать своего избранника с бывшим, вы сосредоточены на вашем настоящем и не тащите в отношения прошлые ошибки, то у вас прекрасная совместимость и возможность построить крепкий союз. А если нет-нет, но вы допускаете мысли о том, что ваш «экс» был не промах, тогда ваши текущие отношения под угрозой и рано или поздно вы найдете повод их закончить.
Вы не сравниваете друг друга с другим
Гармоничные пары не лезут в чужую жизнь и не сравнивают себя с другими. Они полностью сосредоточены друг на друге и стараются прорабатывать свои ошибки и промахи, чтобы выйти в отношениях на новый уровень и доставить друг другу еще больше удовольствия. К тому же, по словам экспертов, если между вами царит полное взаимопонимание (в сексуальном плане в том числе), то вам нет смысла оглядываться на других, пытаясь определить, насколько у вас все нормально. Сосредоточьтесь на своих желаниях, потребностях партнера и тогда у вас в интимной жизни все непременно наладится (вам даже некогда будет смотреть, а что там у других происходит).
Фото: Pexels.com
Вы оба точно знаете, что вы хотите получить
Если вы оба четко представляете, что вам нужно в сексуальном плане, четко определились со своими желаниями и потребностями партнера, то вы точно совместимы и ваши отношения достаточно крепкие и гармоничные. Эксперты уверяют, что умение выразить свои желания и найти правильные решения в сложных ситуациях, которые устроили бы вас обоих, поможет вам разнообразить сексуальную жизнь и стать еще ближе друг к другу.
Вы вдохновляете и возбуждаете друг друга
Вне зависимости от того, сколько времени длятся ваши отношения, вы все еще вдохновляете и возбуждаете друг друга? Тогда это верный признак того, что у вас идеальная совместимость. К сожалению, не у всех пар получается сохранить запал и ту страсть, которая была в самом начале романа, но если у вас получилось и между вами до сих пор пробегает искра, то вам несказанно повезло. Вы точно нашли своего человека, с которым есть шанс обрести счастливое будущее.
Вы охотно обсуждаете интимные вопросы
Если в вашей паре нет места смущению и предрассудкам, вы открыто можете обсудить интимные вопросы и определить, что вам нравится в сексе (и подстраиваться под желания партнера), то у вас прекрасная сексуальная совместимость. Гораздо хуже, когда один из вас умалчивает о том, что вас что-то не устраивает, копит недовольство и со временем находит приключения на стороне. Сексологи утверждают, что если кого-то из партнеров что-то не устраивает в интимном плане, то рано или поздно эти отношения сойдут на нет (или они так и будут мучать друг друга, удовлетворяя свои сексуальные потребности с кем-то другим).
Фото: Pexels.com
Вы не боитесь экспериментов
У вас идеальная совместимость с вашим избранником, если вы оба не боитесь сексуальных экспериментов и готовы разнообразить вашу интимную жизнь. Согласитесь, нет ничего скучнее однообразия и если партнеры не считают нужным «добавлять перчинку» в отношения, превращая занятия любовью в механический процесс без удовольствия, то рано или поздно им это приестся и они отправятся на поиски тех, кто сможет удовлетворить их сексуальные аппетиты.
Вы не осуждаете сексуальные предпочтения друг друга
Если вы принимаете своего партнера и его предпочтения (в том числе и сексуальные), то это явно свидетельствует о том, что у вас идеальная совместимость. Сексологи напоминают, что в интимном плане между влюбленными допустимо все, что приемлемо для них, вне зависимости от того, что об этом думают окружающие. И если в этом плане ваши «пазлы сошлись», то вы точно нашли свою вторую половинку и можете быть уверены, что партнеру с вами тоже повезло.
Вы всецело доверяете друг другу
Согласитесь, что сложно решиться на что-то с человеком, которому не доверяешь. Лишь полная уверенность в том, что партнер поддержит вас в любой ситуации, никогда не предаст и не обидит, даст вашей паре возможность развиваться и совершенствоваться. К тому же, абсолютное доверие поможет вам настроиться друг на друга и еще больше раскрыться в сексуальном плане. Эксперты утверждают, что если между вами царит доверие, то и сексуальная жизнь будет намного ярче и гармоничнее.
Фото: Pexels.com
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