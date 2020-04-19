9 мифов о мужской сексуальности, которые вредят вашим отношениям

Размер имеет значение

Пожалуй, самый распространенный миф о мужской сексуальности звучит так – чем больше достоинство у вашего кавалера, тем более умелый и искусный любовник из него получится. И наоборот – при более чем скромных размерах нечего рассчитывать на достойный результат в постели. На самом же деле это не соответствует действительности, и мужчина со средним размером при умелом обращении может подарить вам больше положительных эмоций во время секса, чем обладатель внушительного достоинства. Согласно последним исследованиям, 15% мужчин действительно считают эту часть тела самой привлекательной (и чем она больше, тем лучше) в то время, как на тот же размер обратили бы внимание всего лишь 2% женщин. Для них более сексуальными оказались атлетическое телосложение, красивые ягодицы, острый ум, привлекательные руки, глаза и так далее.

Готов? Всегда готов!

Многие дамы уверены, что мужчины думают о сексе если уж не 24 часа в сутки, то очень часто, а сами представители сильного пола тоже поддерживают это утверждение, с упоением рассказывая байки о своей «боевой готовности». Но нет никакого научного подтверждения тому, что мужчины думают о сексе в среднем каждые 5-7 минут. Ученые из Университета Огайо решили провести исследование и определили, что мужчины думают о близости примерно 19 раз в сутки, в то время как дамы – 10 раз (но в ночное время эротические фантазии их посещают в два раза чаще, чем тех же мужчин). Представители сильного пола просто охотнее обсуждают сексуальные темы, а вот женщины предпочитают не распространяться о самом сокровенном и зачастую все переживают в себе.

Чем больше «послужной список», тем лучше

Почему-то принято считать, что все мужчины от природы полигамны и чем больше женщин у него было, тем лучше. На самом же деле, это всего лишь стереотип, навязанный обществом, или попытка оправдать поведение некоторых индивидов, которые не способны хранить верность и не видят ничего плохого в том, чтобы «прыгать из одной койки в другую». Большинство людей все же выбирают моногамные отношения и предпочитают все силы и время отдавать одному единственному партнеру, а не размениваться на всех подряд. Поэтому если вдруг ваш избранник заведет пластинку о своей врожденной полигамности, то имейте ввиду, что он практически открытым текстом заявляет, что будет практиковать походы «на лево» и вы должны с этим смириться. И лишь вам решать – принимать ли его таким или найти более достойного кандидата, для которого верность в отношениях будет так же важна, как и для вас.