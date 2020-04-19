9 мифов о мужской сексуальности, которые вредят вашим отношениям
Размер имеет значение
Пожалуй, самый распространенный миф о мужской сексуальности звучит так – чем больше достоинство у вашего кавалера, тем более умелый и искусный любовник из него получится. И наоборот – при более чем скромных размерах нечего рассчитывать на достойный результат в постели. На самом же деле это не соответствует действительности, и мужчина со средним размером при умелом обращении может подарить вам больше положительных эмоций во время секса, чем обладатель внушительного достоинства. Согласно последним исследованиям, 15% мужчин действительно считают эту часть тела самой привлекательной (и чем она больше, тем лучше) в то время, как на тот же размер обратили бы внимание всего лишь 2% женщин. Для них более сексуальными оказались атлетическое телосложение, красивые ягодицы, острый ум, привлекательные руки, глаза и так далее.
Готов? Всегда готов!
Многие дамы уверены, что мужчины думают о сексе если уж не 24 часа в сутки, то очень часто, а сами представители сильного пола тоже поддерживают это утверждение, с упоением рассказывая байки о своей «боевой готовности». Но нет никакого научного подтверждения тому, что мужчины думают о сексе в среднем каждые 5-7 минут. Ученые из Университета Огайо решили провести исследование и определили, что мужчины думают о близости примерно 19 раз в сутки, в то время как дамы – 10 раз (но в ночное время эротические фантазии их посещают в два раза чаще, чем тех же мужчин). Представители сильного пола просто охотнее обсуждают сексуальные темы, а вот женщины предпочитают не распространяться о самом сокровенном и зачастую все переживают в себе.
Чем больше «послужной список», тем лучше
Почему-то принято считать, что все мужчины от природы полигамны и чем больше женщин у него было, тем лучше. На самом же деле, это всего лишь стереотип, навязанный обществом, или попытка оправдать поведение некоторых индивидов, которые не способны хранить верность и не видят ничего плохого в том, чтобы «прыгать из одной койки в другую». Большинство людей все же выбирают моногамные отношения и предпочитают все силы и время отдавать одному единственному партнеру, а не размениваться на всех подряд. Поэтому если вдруг ваш избранник заведет пластинку о своей врожденной полигамности, то имейте ввиду, что он практически открытым текстом заявляет, что будет практиковать походы «на лево» и вы должны с этим смириться. И лишь вам решать – принимать ли его таким или найти более достойного кандидата, для которого верность в отношениях будет так же важна, как и для вас.
Фото: Pixabay.com
Если уж взялся, то будь на высоте
Основной страх представителей сильного пола – оказаться не на высоте во время близости. Они уверены, что если уж решились на секс, то должны проявить максимальную изобретательность и выносливость, чтобы «не опозориться» перед партнершей. Зачастую подобный настрой, наоборот, сводит все старания на нет, и вместо феерического приключения дамы получают одно-двухминутное выступление, которое и близостью-то назвать трудно. Поэтому эксперты рекомендуют мужчинам не накручивать себя и помнить о том, что секс – это не спортивное состязание, где строгие судьи будут оценивать вас по многим параметрам и выставлять оценки. Это приятный процесс и лишь вам с партнером решать, каким именно он будет (вы можете, например, договориться, что в сексе разрешено все, что приносит удовольствие и не противоречит принципам друг друга). Не сравнивайте себя с другими и сосредоточьтесь лишь на своих эмоциях и ощущениях, и тогда все обязательно получится.
Эрогенная зона у мужчин лишь одна
На многочисленных секс-тренингах женщинам внушают основную мысль, что если они хотят что-то получить от своего кавалера, то должны держать его на голодном пайке, соглашаясь на близость лишь в определенные моменты. И на тех же тренингах подчеркивают, что одна единственная эрогенная зона мужчин расположена в паховой области, поэтому можно сразу сосредоточиться на ней и не тратить время на другие изысканные ласки. Сексологи же в свою очередь спешат развенчать данный миф и утверждают, что на теле мужчин также, как и на теле женщин, находится очень много чувствительных зон, которые помогут добавить пикантность вашим интимным экспериментам. Не забывайте целовать или нежно покусывать мочку уха, соски, шею, живот и другие чувствительные места. Дайте волю фантазии и не бойтесь попробовать что-то новое, чтобы доставить партнеру (и себе) настоящее удовольствие.
Нет возможности сразу же остановиться
Некоторые мужчины умышленно прикрывают свое нежелание прерывать удовольствие и останавливаться невозможностью это сделать из-за их физиологических особенностей. А вот эксперты уверяют в обратном. На самом деле во время близости мозг вашего избранника не отключается, и он вполне способен контролировать процесс и свои действия, и прерваться именно в тот момент, когда вы его об этом попросите. Другой вопрос, что он не хочет этого делать, потому что ему так удобно. Выводы, как говорится, делайте сами.
Фото: Pixabay.com
Оргазм и эякуляция - одно и то же
Несмотря на то, что это все зачастую происходит одновременно, оргазм является психологической реакцией, а эякуляция – физиологической. Случается так, что мужчины получают оргазм без семяизвержения или эякулируют без достижения кульминации сексуального возбуждения (например, при клинико-психопатологических особенностях оргазмических дисфункций, когда сохраняется эякуляция, но наблюдается полная или частичная утрата способности получать удовольствие и радоваться жизни). Поэтому ничего страшного, если, скажем, у вашего избранника не всегда наблюдаются эти две реакции одновременно – главное, что ему нравится заниматься с вами любовью, в противном случае он бы нашел для этих целей кого-то другого.
Если есть эрекция, то будет и секс
Большинство женщин уверены, что если у их партнера есть эрекция, то он априори готов к сексуальным подвигам и этим нужно воспользоваться. На самом же деле эрекция у мужчин может возникать спонтанно (в следствии эмоционального всплеска или рефлекторно). Другими словами, состояние возбуждения не всегда связано с сексуальным подтекстом и может наступить из-за раздражения нервных окончаний или сильных эмоций.
Чувства и разговоры – прерогатива женщин
Некоторые дамы уверены, что мужчины и разговоры о любви и чувствах абсолютно несовместимы. Они сознательно ограждают своих избранников от лишних переживаний, выговаривая все свои накопленные обиды и претензии подругам. И что происходит в итоге? Отношения в паре только усугубляются. Ведь ограждая своего кавалера, женщина умалчивает проблему, тем самым отдаляясь от своего партнера. То же самое, если она не хвалит своего мужчину и не обсуждает с ним какие-то приятные моменты. А зачем, если все это можно проговорить с теми же подругами? В итоге – снова пропасть и расставание. Если не хотите довести до разрыва, тогда постарайтесь как можно чаще обсуждать с партнером важные моменты. Но именно обсуждать, а не набрасываться на него с упреками и не устраивать скандалы по поводу и без.
Фото: Pixabay.com
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