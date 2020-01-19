8 вредных привычек в сексе, которые работают против вас

«Подожди, это важный звонок!»

Казалось бы, всем понятно, что во время романтических встреч нужно отключать телефоны (компьютеры и телевизор), полностью сосредоточившись на своем партнере. Максимум, что допустимо в такой ситуации – включить тематическую музыкальную подборку, чтобы создать непринужденную атмосферу. В противном случае вы будете каждый раз непроизвольно вздрагивать от звонка (или слишком громких реплик телегероев), отвлекаться, действовать невпопад или вовсе предпочтете «свернуть действо». А, представьте, что в этом случае будет испытывать ваш избранник? Вы отвлеклись на важный звонок, получили неприятную информацию, расстроились и решили закончить с сексуальными экспериментами, а вашему партнеру придется самостоятельно доходить до финишной прямой. Мягко говоря, он будет не в восторге от вашего поведения. Еще одна вариация – сразу же хватать смартфон после окончания «марафона» и хвастаться своими подвигами в соцсетях. Нет, это, конечно, ваше дело, рассказывать ли миру о том, чем вы только что занимались или оставить свою личную жизнь в секрете, однако вашему партнеру такая активность (и открытость) тоже вряд ли понравится.

«Тебе надо, ты и делай!»

Безынициативность и инфантильность в постели тоже вряд ли обрадует вашу вторую половинку. Никто не говорит, что нужно брать пример с героев фильмов для взрослых и разыгрывать в спальне настоящие представления, но поверьте, вашему избраннику будет намного приятнее ощущать, что вы с ним на одной волне, что вы оба открыты и готовы к определенным экспериментам и активностям.

«Как устал? А на второй круг?»

Даже если вы чувствуете прилив сил и желание повторить сексуальные подвиги, дайте возможность своему избраннику перевести дух и передохнуть. В противном случае он может решить, что не справится с вашими сексуальными аппетитами и предпочтет найти кого-то менее активного. это только в фильмах для взрослых актеры могут заниматься любовью несколько часов подряд и выглядеть при этом свежими и отдохнувшими, а в жизни все происходит иначе – хорошо если вашего кавалера не испугает ваш темперамент и он готов будет продолжить эксперименты через какое-то время.