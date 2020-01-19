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8 вредных привычек в сексе, которые работают против вас

Понятно, что все мы не идеальны и то, что хорошо удается одним людям, может совершенно не подходить другим (и наоборот). Например, если вы вытворяете замысловатые кульбиты в постели, то не рассчитывайте, что это автоматически возвысит вас в глазах партнера – он как раз может посчитать ваше поведение абсолютно неприемлемым и поспешит ретироваться. Знакомая ситуация? О том, какие «сексуальные» привычки работают против вас, негативно отражаясь не только на вашем имидже, но и на личной жизни в целом – в материале Passion.ru.

Пришел, увидел, победил…

«Давай сделаем это по-быстрому» имеет место быть, но не должно превращаться в обыденность. Сексологи рекомендуют не забывать о прелюдии, ведь как ни крути, настройка на секс очень важна и иногда томительное ожидание возбуждает гораздо больше, чем сам половой акт. К тому же, несовпадение в сексуальных темпераментах может привести к тому, что интимный процесс потеряет для вас привлекательность и актуальность (вы можете разочароваться настолько, что в другой раз предпочтете просто отказаться от секса с этим человеком). Поэтому не жалейте сил и времени, чтобы пофлиртовать со своим партнером, завести его и сделать ваш секс более пикантным.

«День сурка»

Однообразие, особенно в сексе, очень быстро остудит пыл вашего избранника и заставит его искать острые ощущения на стороне. Чтобы не устать друг от друга раньше времени (и поддерживать страсть в отношениях), постарайтесь не останавливаться на 1-2 комфортных позах, которые уже давным-давно приелись, а позвольте себе несколько смелых экспериментов. Уточните у вашего партнера, какие у него есть сексуальные фантазии и расскажите, о чем мечтаете сами. Возможно, ваши желания совпадают, так почему бы не воплотить их в жизнь, раскрепощаясь и доставляя друг другу еще большее удовольствие.

Фото: vostock-photo

«Гигиена? Нет, не слышали!»

Чтобы не превращать свое тело в рассадник инфекций и бактерий (а заодно не поставить здоровье партнера под удар), не пренебрегайте походом в душ до и обязательно после интимной связи. Кроме того, данный процесс можно превратить в прелюдию и, например, предложить своему партнеру принять душ вместе – а там, глядишь, и кровать вам уже не понадобится. Возможно, вам настолько понравится данный эксперимент, что начинать сексуальные утехи в ванной станет вашей семейной традицией.

«Смотри, как я умею»

Желание продемонстрировать свои способности может вам выйти боком, предостерегают психологи. Во-первых, особо ревнивых мужчин может задеть тот факт, что вы где-то обучились таким премудростям и, наверняка, наставников у вас было много, а во-вторых, ваш избранник может решить, что вы тем самым намекаете на его «профнепригодность» и обидится не на шутку. Поэтому лучше умерьте свой пыл и вводите своего партнера в курс дела постепенно. Другими словами, не пытайтесь сразу же показать ему все свои навыки, а лучше удивляйте (и возбуждайте) его каждый раз чем-то новым.

«А поговорить?»

Бесконечная болтовня (особенно обсуждение каких-то пустяковых вопросов в самый разгар интимной связи, например) очень утомляет, поверьте. Сексологи, конечно, рекомендуют во время процесса шептать на ушко партнеру сексуальные глупости или хвалить и подбадривать его, но не превращайте это в допрос с пристрастием, пытаясь обсудить «по ходу действа» какие-то моменты. Вашего избранника может не только разозлить такой подход, но и обидеть. И знаете, мы его очень даже прекрасно понимаем. Поэтому постарайтесь следить за тем, чтобы не «сболтнуть лишнего», а все вопросы, не относящиеся к сексу, обсудить в другое время.

Фото: vostock-photo

«Подожди, это важный звонок!»

Казалось бы, всем понятно, что во время романтических встреч нужно отключать телефоны (компьютеры и телевизор), полностью сосредоточившись на своем партнере. Максимум, что допустимо в такой ситуации – включить тематическую музыкальную подборку, чтобы создать непринужденную атмосферу. В противном случае вы будете каждый раз непроизвольно вздрагивать от звонка (или слишком громких реплик телегероев), отвлекаться, действовать невпопад или вовсе предпочтете «свернуть действо». А, представьте, что в этом случае будет испытывать ваш избранник? Вы отвлеклись на важный звонок, получили неприятную информацию, расстроились и решили закончить с сексуальными экспериментами, а вашему партнеру придется самостоятельно доходить до финишной прямой. Мягко говоря, он будет не в восторге от вашего поведения. Еще одна вариация – сразу же хватать смартфон после окончания «марафона» и хвастаться своими подвигами в соцсетях. Нет, это, конечно, ваше дело, рассказывать ли миру о том, чем вы только что занимались или оставить свою личную жизнь в секрете, однако вашему партнеру такая активность (и открытость) тоже вряд ли понравится.

«Тебе надо, ты и делай!»

Безынициативность и инфантильность в постели тоже вряд ли обрадует вашу вторую половинку. Никто не говорит, что нужно брать пример с героев фильмов для взрослых и разыгрывать в спальне настоящие представления, но поверьте, вашему избраннику будет намного приятнее ощущать, что вы с ним на одной волне, что вы оба открыты и готовы к определенным экспериментам и активностям.

«Как устал? А на второй круг?»

Даже если вы чувствуете прилив сил и желание повторить сексуальные подвиги, дайте возможность своему избраннику перевести дух и передохнуть. В противном случае он может решить, что не справится с вашими сексуальными аппетитами и предпочтет найти кого-то менее активного. это только в фильмах для взрослых актеры могут заниматься любовью несколько часов подряд и выглядеть при этом свежими и отдохнувшими, а в жизни все происходит иначе – хорошо если вашего кавалера не испугает ваш темперамент и он готов будет продолжить эксперименты через какое-то время.

Фото: vostock-photo

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