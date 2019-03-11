8 советов сексолога, чтобы первый раз с новым партнером не превратился в кошмар

1. Что ты хочешь сама?
Реализация этого совета начинается задолго до секса с новым партнером. Смело исследуй собственную сексуальность, свои желания, тайные точки и эрогенные зоны. Это критично важно для получения оргазма в принципе. Ведь если ты сама не знаешь, что и как тебя заводит, почему твой партнер, особенно в первый раз, должен таинственным образом это угадать?
2. Покажи, что именно тебе нравится
Не нужно играть в партизанку и молчать. Он с тобой только знакомится, если он делает то, что тебе нравится, покажи это дыханием, стонами, подбадривающими фразами (да, мне так очень нравится и пр.). Также не забывай про комплименты (какие у тебя сильные руки, крепкие объятья, большой … и пр.). Это нужно в том числе, чтобы и мужчине стало с тобой комфортнее. Когда моя подруга первый раз увидела достоинство своего мужчины, она с придыханием произнесла: «О! ОГО!». Он почувствовал собственную мощь, и в итоге все прошло великолепно, а эту фразу он еще много раз вспоминал с довольной улыбкой чеширского кота.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
3. Выбирайте время правильно
У женщин система достижения удовольствия работает несколько тоньше, чем мужская. Женский оргазм на 70% зависит от нашего психологического состояния. Поэтому очень важно окунаться в новые сексуальные отношения тогда, когда вы к этому готовы психологически. Отбросьте в сторону правила «пяти свиданий» и прочие стандарты, навязанные кем-то. Прислушивайтесь к себе. Ведь если вступить в сексуальные отношения раньше, то мысли о прошлом, в том числе и партера, не дадут расслабиться, а значит, и получить удовольствие, что намного страшнее любых неловкостей.
4. Не переносите прошлый опыт на нового партнера
Если с вашим прошлым партнером вы реализовывали какой-то сценарий, то не факт, что те же самые штучки понравятся и новому. Но понимая общие принципы возбуждения эрогенных зон, действуйте деликатно и наблюдайте за партнером. Аналогично не стоит ожидать, что новый партнер повторит то, что так возбуждало вас в прошлых отношениях. Поэтому, повторюсь, подсказывайте партнеру в деликатной форме свои желания и предпочтения. И не стесняйтесь спрашивать, что нравится ему.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
5. Сексуальные эксперименты и свой опыт оставьте на потом
Даже если вы в совершенстве владеете всеми позами камасутры, с легкостью выполняете «глубокое горло», обладаете большим арсеналом секс-игрушек и знаете 10 точек запуска возбуждения, не стоит это все сразу ему показывать. Первый раз и так довольно волнительный момент для обоих партнеров, не надо усугублять ситуацию. Если вы планируете долгосрочные отношения, у вас еще будет шанс удивить друг друга.
6. Забудьте о своих комплексах по поводу внешности
Даже идеальная женщина найдет в себе минусы. Но если вы уже в постели с мужчиной, он вас хочет. Такую, какая вы есть сейчас. Многочисленные исследованиям сексологов показывают, что в момент возбуждения мужской мозг воспринимает женское тело как очень привлекательное, абсолютно не замечая недостатков. Конечно, это не отменяет предварительной подготовки к первому разу: красивое нижнее белье, эпиляцию, чистую голову, маникюр, педикюр. Но это даже больше для нас, чтобы мысли о внешности не отвлекали от процесса. Если эти доводы не убедили, создайте эротический полумрак в помещении — это позволит лучше расслабиться.
Фото: Vostock Photo/Shutterstock
7. Будьте в моменте
Наверное, это один из самых важных советов. Когда процесс уже пошел, будьте в процессе — здесь и сейчас. Отдайтесь чувствам, а не мыслям. Сфокусируйтесь на своих ощущениях, возникающих в теле, движениях партнера, его реакциях на ваши действия. Не отвлекайтесь на окружающую обстановку, не думайте о списке покупок или как забавно скрипнул диван. Иначе оргазм точно не случится.
8. Неловкие моменты – не трагедия
Первый раз может обойтись без конфузов, но если они все-таки произошли, не надо из этого делать трагедию или изображать, что ничего не было. Первый раз – большой стресс для обоих участников процесса, поэтому самое важное — расслабиться, настроиться на удовольствие, не концентрироваться на неловкостях и все будет прекрасно. Первый раз — не показатель, в следующий раз у вас все получится.
Текст: Анна Модерска
Фото: Фото: Vostock Photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!