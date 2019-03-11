8 советов сексолога, чтобы первый раз с новым партнером не превратился в кошмар

1. Что ты хочешь сама?

Реализация этого совета начинается задолго до секса с новым партнером. Смело исследуй собственную сексуальность, свои желания, тайные точки и эрогенные зоны. Это критично важно для получения оргазма в принципе. Ведь если ты сама не знаешь, что и как тебя заводит, почему твой партнер, особенно в первый раз, должен таинственным образом это угадать?

2. Покажи, что именно тебе нравится

Не нужно играть в партизанку и молчать. Он с тобой только знакомится, если он делает то, что тебе нравится, покажи это дыханием, стонами, подбадривающими фразами (да, мне так очень нравится и пр.). Также не забывай про комплименты (какие у тебя сильные руки, крепкие объятья, большой … и пр.). Это нужно в том числе, чтобы и мужчине стало с тобой комфортнее. Когда моя подруга первый раз увидела достоинство своего мужчины, она с придыханием произнесла: «О! ОГО!». Он почувствовал собственную мощь, и в итоге все прошло великолепно, а эту фразу он еще много раз вспоминал с довольной улыбкой чеширского кота.