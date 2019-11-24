8 простых способов вычислить идеального любовника на первом же свидании

«Бабочки в моем животе»…

Вернемся к пресловутым «бабочкам» в животе. Казалось бы, что вполне очевидно, если вас не тянет к новому знакомому с первой же минуты (не потеют ладошки, вас не бросает в жар, не учащается сердцебиение, не тянет приятно внизу живота и не кружится голова от дурманящего запаха его парфюма), то и в постели вас может ожидать разочарование. Сексологи напоминают, что химико-физический процесс очень важен, ведь любые мелочи в данном вопросе могут оказаться ключевыми и испортить (или наоборот, спасти) «романтик» в самый неподходящий момент. Скажем, вам приглянулся мужчина, от его манеры поведения вы приходите в полный восторг, но, вот незадача, его запах (не парфюм, а именно запах) вам категорически не подходит. И о каком тогда сексуальном контакте может идти речь, если вы не сможете даже прижаться к нему во время страсти или вовсе закончите процесс, едва он захочет вас обнять и поцеловать.

«Есть контакт!»

Вербальный (и тактильный) контакт является одним из ключевых факторов, позволяющих вам понять, будет ли продолжение или все закончится на его сальных шуточках и провожающего взгляда других дам. Кроме того, если мужчина действует неумело, не знает, как правильно вас обнять (и в какой момент), как взять вас за руку и так далее, то и в постели, скорее всего, он будет действовать нерешительно. Ну, а если ваш новый знакомый точно знает, чего хочет и как сделать приятно не только себе, но и вам, то и в близости он вас не разочарует.

Количество не важнее качества

Как бы банально это не звучало, но мужчины, которые видят в вас лишь сексуальный объект (и обычно не скрывают это, а напротив, подчеркивают уже на первой встрече), тоже являются так себе любовниками. А все потому, что они ведут счет своим сексуальным победам, наивно полагая, что количество дам, побывавших в их объятиях, автоматически возносит их в ранг «самых-самых». Вот только сексологи предупреждают, что обычно типичные бабники думают лишь о себе и не заботятся о том, как впоследствии о них отзываются их партнерши, решились бы они снова на близость с ними или постарались бы забыть ту ночь как страшный сон.