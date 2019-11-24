8 простых способов вычислить идеального любовника на первом же свидании
«Бабочки в моем животе»…
Вернемся к пресловутым «бабочкам» в животе. Казалось бы, что вполне очевидно, если вас не тянет к новому знакомому с первой же минуты (не потеют ладошки, вас не бросает в жар, не учащается сердцебиение, не тянет приятно внизу живота и не кружится голова от дурманящего запаха его парфюма), то и в постели вас может ожидать разочарование. Сексологи напоминают, что химико-физический процесс очень важен, ведь любые мелочи в данном вопросе могут оказаться ключевыми и испортить (или наоборот, спасти) «романтик» в самый неподходящий момент. Скажем, вам приглянулся мужчина, от его манеры поведения вы приходите в полный восторг, но, вот незадача, его запах (не парфюм, а именно запах) вам категорически не подходит. И о каком тогда сексуальном контакте может идти речь, если вы не сможете даже прижаться к нему во время страсти или вовсе закончите процесс, едва он захочет вас обнять и поцеловать.
«Есть контакт!»
Вербальный (и тактильный) контакт является одним из ключевых факторов, позволяющих вам понять, будет ли продолжение или все закончится на его сальных шуточках и провожающего взгляда других дам. Кроме того, если мужчина действует неумело, не знает, как правильно вас обнять (и в какой момент), как взять вас за руку и так далее, то и в постели, скорее всего, он будет действовать нерешительно. Ну, а если ваш новый знакомый точно знает, чего хочет и как сделать приятно не только себе, но и вам, то и в близости он вас не разочарует.
Количество не важнее качества
Как бы банально это не звучало, но мужчины, которые видят в вас лишь сексуальный объект (и обычно не скрывают это, а напротив, подчеркивают уже на первой встрече), тоже являются так себе любовниками. А все потому, что они ведут счет своим сексуальным победам, наивно полагая, что количество дам, побывавших в их объятиях, автоматически возносит их в ранг «самых-самых». Вот только сексологи предупреждают, что обычно типичные бабники думают лишь о себе и не заботятся о том, как впоследствии о них отзываются их партнерши, решились бы они снова на близость с ними или постарались бы забыть ту ночь как страшный сон.
Фото: vostock-photo
Умение наслаждаться едой
Не зря итальянские мужчины считаются одними из самых чувственных и умелых любовников – они умеют наслаждаться едой, как никто другой, смакуя процесс и растягивая удовольствие. В сексе они действуют по тому же принципу – доводят свою партнершу до полного экстаза, позволяя в полной мере ощутить их страсть, и лишь затем финишируют сами. Эксперты подтверждают, что об умении мужчины доставлять удовольствие можно судить по тому, как он ест. Если ваш новый кавалер жадно накидывается на еду, неаккуратно (и не эстетично) раскидывая остатки пищи вокруг, то и впечатляющего секс-марафона от него ожидать тоже не стоит. Скорее всего, секс с ним будет «пресным», механическим, без каких-либо «изысков» и ярких эмоций.
Допустимость прикосновений
Тактильный контакт, как мы уже писали выше, действительно позволяет понять, подойдет ли вам человек или нет. Если ваш новый знакомый ненавидит прикосновения, то и во время близости он наверняка пропустит этап ласк, переключившись на самое главное (и не убедившись, что вы достаточно возбудились и готовы к процессу). При том он быстро дойдет до финала и предоставит вам возможность самостоятельно закончить то, что он начал и бросил на полпути.
Никакой зацикленности на себе
Мужчина-нарцисс также может оказаться весьма посредственным любовником. А все потому, что во время интимной близости он будет зациклен на своих ощущениях, совершенно не заботясь о ваших потребностях и желаниях. Вместо этого вам придется ублажать его по полной программе, смирившись с тем, что после удовлетворения своих потребностей, он к вам потеряет всякий интерес (от слова совсем).
Фото: vostock-photo
Готовность к экспериментам
Очень важно, чтобы у вас совпадали взгляды в том числе и на сексуальные потребности. Проверку, кстати, можно начать с поцелуя – если вас совершенно не устраивает техника, не возбуждает сам процесс и неготовность мужчины что-то менять, чтобы доставить вам удовольствие, то вам однозначно следует сделать выводы. В противном случае, если вы, скажем, готовы к экспериментам, а кавалер признает только лишь «миссионерскую» позу и поцелуй через крепко сжатые губы, презрительно считая любое проявление сексуальности ханжеством, то и в постели вам с ним вряд ли понравится (просто поверьте и найдите того, кто готов будет вместе с вами открывать новые горизонты, не боясь выглядеть смешно или нелепо).
Хорошее чувство юмора
Ситуации в жизни бывают разные и в некоторых моментах спасает именно хорошее чувство юмора. Психологи уверяют, что если мужчина не способе воспринимать шутки и болезненно реагирует на ваши безобидные замечания, то и в сексуальном плане он вас тоже вряд ли впечатлит. В постели он станет больше внимания уделять технике, позабыв об эмоциональной стороне близости, воспринимать все близко к сердцу и обижаться по пустякам. Вы уверены, что вам это точно нужно?
Фото: vostock-photo
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