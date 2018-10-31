8 признаков того, что у мужчины давно не было интимных отношений

Сексуальный «маньяк»

Мужчина становится буквально одержим сексом. Все разговоры, шутки и мысли только о нём. Он испытывает повышенное влечение к знаменитостям или жадно провожает взглядом проходящих мимо девушек, иногда, не стесняясь, обсуждает их достоинства. Очень часто - в совершенно развязной форме. Может много мастурбировать, но это не дает необходимой разрядки и удовлетворения.

«Уйди, старушка, я в печали»

Противоположная реакция сексуальной одержимости – отсутствие реакции на женский пол, а то и полное отвращение или агрессия по отношению к женщинам. Мужчина становится апатичен, полностью погружается в свой внутренний мир, стремится оградиться от окружающих, может уйти с головой в работу, компьютерные игры или другое хобби.

Не влезай, убьет!

Повышенная раздражительность и нетерпимость может быть следствием нехватки секса. Ведь организм не получает целый комплекс необходимых гормонов, в частности, гормон настроения серотонин и радости — эндорфин. К тому же секс – прекрасный способ снять стресс и расслабиться. А отсутствие сексуальной разрядки – и вот рядом ворчливый и озлобленный мужчина.