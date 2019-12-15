8 пикантных фактов о сексуальной жизни в Средневековье, о которых не вы не знали

Интимная стрижка для защиты от паразитов

В наше время дамы могут самостоятельно решать, делать ли модную интимную стрижку или порадовать своего партнера натуральностью, представ перед ним в естественном виде. А вот в те времена подобная стрижка была отнюдь не данью моде, а самой настоящей необходимостью – женщины того времени специально выщипывали или удаляли с помощью травяных отваров лобковые волосы, чтобы защитить себя от паразитов (в первую очередь данные манипуляции проводили представительницы древнейшей профессии). Зато потом, когда Европу захлестнула эпидемия сифилиса, те же особы приобретали «лобковые парики», чтобы хоть как-то успокоить мужчин, что они абсолютно здоровы.

Отказ от партнера, не способного к продолжению рода

Удивительно, но импотенция считалась в те времена достаточно веским основанием для расторжения брака. Супруга запросто могла отказаться от партнера, убедив окружающих, что он не способен больше к продолжению рода. И прежде, чем принять положительное решение, несчастному мужчине устраивали своеобразную проверку, чтобы удостовериться, что он действительно больше не может выполнять свою функцию и его достоинство больше «не работает».

«Гульфик» для акцента на мужском достоинстве

Модники того времени не выходили из дома без специального аксессуара - «гульфика», представляющее из себя специальный мешочек, который специальным образом крепили на брюках, чтобы подчеркнуть мужское достоинство. А чтобы наверняка убедить дам, что с мужским достоинством у них полный порядок, представители сильного пола надевали специальные сапоги с длинными и острыми носами (словно меряясь, у кого длиннее и выразительнее). И хотя церковнослужители всеми способами пытались остановить данную тенденцию, мужчины (включая короля и его подданных) не собирались отказываться от столь красноречивых намеков, придумывая еще более интересные вариации.

Ручные ласки вместо пыток

Мало кому известно, что ручные ласки применялись вовсе не для того, чтобы доставить удовольствие партнеру, а скорее наоборот. Например, женщина могла с помощью данного метода устроить настоящую пытку неверному супругу, приводя его в возбуждение и останавливаясь всякий раз, как только он готов был дойти до финала (помимо этого, дама очень сильно сжимала мужское достоинство, нанося не только психическое, но и физическое увечье своему благоверному).