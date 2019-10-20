7 вещей в сексе, без которых легко можно обойтись (и хуже не будет)

Чрезмерное проявление чувств

Легкие эротичные покусывания или прикосновения к партнеру – это одно, но если в порыве страсти вам причиняют боль или дискомфорт, то не стоит молча терпеть, а сразу же высказать партнеру свое категоричное «нет». Поверьте, вас не будут любить меньше, если вы установите свои границы и обозначите, что для вас в сексе приемлемо, а что нет. Это лучше, чем переступать через себя и делать то, что вам совершенно не нравится.

«Французский» поцелуй

Вокруг оральных ласк, как основного элемента сексуальных утех, разгорелись нешуточные страсти: одни мужчины утверждают, что без этих чувственных поцелуев ниже пояса женщину нельзя назвать идеальной любовницей, а другие – что в данном случае придется «платить той же монетой» и подобным образом ублажать партнершу. И действительно, весьма эгоистично, когда старания дамы доставить удовольствие своему избраннику начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся, не требующее ответных действий. Сексологи рекомендуют обсудить все «на берегу», чтобы потом не возникло ощущения, что вас принудили делать что-то, не доставляющее вам ни эмоциональное, ни физическое удовлетворение. Ну, а если вам нравится сам процесс, тогда не лишним будет напомнить своему мужчине, что вы были бы не против подобных действий и с его стороны.

Анальный секс

Давайте будем честны: далеко не все дамы готовы на подобные эксперименты. Да и мужчины, признаться, тоже не особо горят желанием проявлять подобную инициативу. Поэтому, если вы (да и ваш партнер) не чувствуете в этом необходимости, то просто переключитесь на что-нибудь другое, что доставит вам обоюдное удовольствие. Ведь сексуальные эксперименты, как известно, должны быть по взаимному согласию, а не причинять дискомфорт одному из участников процесса.