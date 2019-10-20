7 вещей в сексе, без которых легко можно обойтись (и хуже не будет)
Нарочито «праздничное» белье
Вопреки расхожему мнению, многие представители сильного пола вовсе не приходят в восторг, увидев многочисленные рюши, оборки, кружево, стразы, перья и прочие «дополнения» на нижнем белье. Их вполне устраивает обычный комплект, главное, чтобы он был эстетичным и женственным. А вот против чулок (даже без корсета и пояса) они ничего не имеют против. Поэтому, дамы, лишний раз подумайте, прежде чем выбрать нечто несуразное, что не возбудит вашего партнера, а, напротив, оттолкнет или заставит усомниться в вашей адекватности.
Предварительные ласки
Многие мужчины признаются, что они не против были бы пропустить этап предварительных ласк и сразу перейти к действиям. Некоторые дамы, кстати, поддерживают данное утверждение, объясняя это тем, что во время сильного возбуждения им не требуется дополнительная стимуляция. Да и если прелюдию затянуть, то можно добиться обратного эффекта: партнер перегорит и вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы вновь его возбудить. К тому же, большинство пар периодически практикуют так называемый быстрый секс, во время которого прекрасно обходятся без предварительных ласк.
Фото: vostock-photo
Чрезмерное проявление чувств
Легкие эротичные покусывания или прикосновения к партнеру – это одно, но если в порыве страсти вам причиняют боль или дискомфорт, то не стоит молча терпеть, а сразу же высказать партнеру свое категоричное «нет». Поверьте, вас не будут любить меньше, если вы установите свои границы и обозначите, что для вас в сексе приемлемо, а что нет. Это лучше, чем переступать через себя и делать то, что вам совершенно не нравится.
«Французский» поцелуй
Вокруг оральных ласк, как основного элемента сексуальных утех, разгорелись нешуточные страсти: одни мужчины утверждают, что без этих чувственных поцелуев ниже пояса женщину нельзя назвать идеальной любовницей, а другие – что в данном случае придется «платить той же монетой» и подобным образом ублажать партнершу. И действительно, весьма эгоистично, когда старания дамы доставить удовольствие своему избраннику начинают восприниматься как нечто само собой разумеющееся, не требующее ответных действий. Сексологи рекомендуют обсудить все «на берегу», чтобы потом не возникло ощущения, что вас принудили делать что-то, не доставляющее вам ни эмоциональное, ни физическое удовлетворение. Ну, а если вам нравится сам процесс, тогда не лишним будет напомнить своему мужчине, что вы были бы не против подобных действий и с его стороны.
Анальный секс
Давайте будем честны: далеко не все дамы готовы на подобные эксперименты. Да и мужчины, признаться, тоже не особо горят желанием проявлять подобную инициативу. Поэтому, если вы (да и ваш партнер) не чувствуете в этом необходимости, то просто переключитесь на что-нибудь другое, что доставит вам обоюдное удовольствие. Ведь сексуальные эксперименты, как известно, должны быть по взаимному согласию, а не причинять дискомфорт одному из участников процесса.
Фото: vostock-photo
Звуковые сопровождения
Почему-то большинство женщин уверены, что партнеру необходимо дополнительное звуковое сопровождение в постели, чтобы еще больше усилить возбуждение. Поэтому и стараются вовсю, насколько хватит фантазии. Однако многие представители сильного пола считают, что без всех этих нарочито громких стонов, ничего незначащей болтовни, звонких шлепков, причмокиваний и прочих акустических приемов вполне можно обойтись. Ведь зачастую оно лишь отвлекает от самого процесса и мешает сосредоточиться на ощущениях. Да и если актриса из вас так себе, и вы откровенно «фальшивите», то вашему партнеру будет вдвойне неприятно осознавать, что он настолько посредственен в постели, что не может по-настоящему заставить вас чувственно стонать от удовольствия.
Бурный оргазм
Сам по себе оргазм, конечно, является яркой завершающей стадией полового акта, однако это не означает, что вы, подобно актерам из фильмов для взрослых, должны изображать его бурную имитацию. Поверьте, что вашему партнеру будет гораздо приятнее услышать от вас искреннее «ох…», чем все эти имитации страстного финала. При этом, большинство мужчин воспринимают секс как сам по себе приятный процесс, который (сюрприз), может дополняться оргазмом, или вовсе обойтись без него. А вот 67% дам, согласно последним исследованиям, воспринимают отсутствие «логического завершения» акта чуть ли не личным оскорблением (вплоть до расставания, ведь если мужчина не испытывает с ними оргазм, значит просто он не так сильно их хочет) и сами вовсю стараются «приободрить» избранника в постели, активно демонстрируя, насколько хорошо он справился с задачей.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!