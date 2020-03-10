7 признаков, что ваш партнер страдает в отношениях (но боится вам в этом признаться)
«Я не понимаю, что не так?» - Ольга всхлипывала и нервно хваталась за телефон. И ни размазанная по щекам тушь, ни косые взгляды посетителей кафе ее не смущали – она хотела, как можно скорее поделиться с кем-то своим горем и понять, как ей жить дальше. «Мне казалось, что у нас идеальные отношения. Вадим много работал, а я старалась окружить его любовью и заботой, чтобы он мог реализовывать свои идеи и ни о чем другом не думать. Он и не думал ровно до вчерашнего дня, когда без объяснений просто собрал свои вещи и ушел. А сегодня по телефону мне удалось добиться от него лаконичного «Прости, я не чувствовал себя счастливым все это время и давно уже собирался уйти». Но почему? Все считали нас образцовой семьей, а тут вдруг такое», - Ольга еще раз всхлипнула и с такой силой сжала телефон, словно именно он был виноват в том, что ее «сказка» закончилась и теперь придется искать другого кандидата и выстраивать отношения заново. Именно с этим у 33-летней дамы были проблемы. Она настолько растворялась в своем избраннике, так «душила» его своей заботой, что рано или поздно объект ее страсти просто не выдерживал и исчезал в неизвестном направлении. Вадим, кстати, оказался более стойким и его терпения хватило на несколько лет. Однако он также, как и его предшественники, не посчитал нужным объяснить, что же именно делало его несчастным в этих отношениях. Мы решили вместе с героиней истории разобраться, как понять, что вашего партнера что-то гложет и почему так важно не пропустить первые звоночки недовольства.
«Ты слышишь только себя»
Как бы банально это не звучало, но нежелание (или невозможность) обсудить с партнером какие-то острые моменты являются, пожалуй, самой главной причиной, почему в конечном счете распадаются пары. Психологи уверяют, большинство людей обычно слышат не то, что говорит их вторая половинка, а то, что они хотят слышать, поэтому даже робкая попытка высказать свое мнение заканчивается неудачей. Или другой пример: в самом начале отношений мужчина четко объясняет свою позицию и заявляет, что ничего серьезного ему сейчас не нужно, он настроен исключительно на необременительные встречи и интим на регулярной основе. При этом он достаточно доходчиво объясняет даме свою позицию и, лишь удостоверившись, что она ее поняла (и приняла) и для нее такой формат отношений не будет обузой, разворачивает активные действия. А вот женщина, хоть и согласилась с его доводами и вроде бы приняла тот факт, что ничего серьезного между ними не будет, вскоре после начала романа в одностороннем порядке переводит отношения на новый уровень и старательно убеждает родных и друзей, что свадьба и рождение детей уже не за горами. Стоит ли говорить, что когда подобное поведение замечает мужчина, то он тут же старается поскорее закончить эту историю? А предприимчивая особа остается ни с чем и обиженно рассказывает всем вокруг, какой подлец ей попался на пути. Но, минуточку, ее кавалер с самого начала четко и внятно озвучил свою позицию и принимать ли ее или не соглашаться на подобную авантюру зависело исключительно от дамы. Поэтому возьмите себе за правило чаще обсуждать важные вещи с партнером, слушать и слышать его. И тогда вариантов что кто-то кого-то недопонял будет гораздо меньше.
Фото: vostock-photo
«Я в домике»
Если ваш партнер стал избегать общения с вами и максимум на что его хватает – обсуждение каких-то текущих бытовых вопросов, то, скорее всего, он перестал чувствовать себя комфортно в вашем обществе и разговоры по душам его больше не интересуют. Ваш избранник словно закрылся от вас, и чтобы его «вытащить» наружу нужно приложить максиму сил и терпения. Чтобы он совсем не потерял к вам интерес, попробуйте не давить на него и не упрекать, а еще раз пережить те приятные и волнительные моменты, которые были у вас в самом начале отношений. Организуйте для него свидание, пройдитесь по тем местам, где вы когда-то гуляли, подготовьте какой-то необычный сюрприз своей второй половинке и дайте возможность высказать все то, что накопилось у человека за последнее время (возможно, то что вы не считали проблемой, для него оказалось непосильной ношей или он вдруг разуверился в искренности ваших чувств и так далее). Не лишним будет обратиться к семейному психологу, чтобы успешно разрешить какие-то вопросы, которые мешают вашему благоверному почувствовать себя счастливым рядом с вами.
«Как же меня все достали»
Если вдруг вы стали замечать неконтролируемую агрессию у своего некогда послушного и тихого партнера, то это также может свидетельствовать о том, что человек устал и чувствует себя абсолютно несчастным (иначе он бы не срывался на всех подряд по поводу и без, а попытался бы найти компромисс и решить все мирным путем). Другой вариант, когда он со своими близкими и друзьями остается все тем же «милым и веселым парнем», а рядом с вами превращается в абсолютного монстра, то, увы, вы его больше не вдохновляете и расставание с вами для него лишь вопрос времени. Можно ли на это как-то повлиять? Возможно, работа с экспертом сможет улучшить ситуацию, но если человек для себя решил, что не хочет больше продолжать эту историю, то вы его вряд ли остановите.
«Почему я не могу найти свои вещи?»
Психологи рекомендуют не пропустить еще один «звоночек», что ваш партнер глубоко несчастен – поиск причины для ссоры и раздувание из любой мелочи трагедию вселенского масштаба. Если ваш избранник начал придираться по пустякам и искать повод, чтобы с вами поругаться, а обстановка в доме накалилась настолько, что еще чуть-чуть и вы уже сами не выдержите и уйдете, громко хлопнув дверью, то нужно вызывать человека на откровенный разговор и обсудить, что не так. Возможно, он на вас злится из-за какого-то вашего обидного (для него) поступка, о котором вы совершенно забыли. В большинстве случаев достаточно обсудить проблему и попытаться вместе ее решить. Также не лишним будет дать избраннику больше свободы и личного пространства. Может, он просто задыхается в вашей заботе и уже не знает, куда сбежать от чрезмерного проявления чувств. Попробуйте изменить тактику, перестаньте его контролировать и дайте ему возможность вздохнуть полной грудью.
Фото: vostock-photo
«Буду поздно, отдыхаю с друзьями»
Еще один признак, красноречиво указывающий на то, что ваш избранник находится на грани – нежелание возвращаться домой и стремление проводить время с кем угодно, но только не с вами. Психологи утверждают, что неудовлетворенный вашими отношениями партер попытается отвлечься и будет искать компенсацию в чем-то другом встречи в баре с друзьями, новые увлечения, знакомство с интересными и людьми и даже флирт с другими женщинами. Да-да, в таком состоянии мужчины являются «легкой добычей» для дам, которые не против весело провести время и поразвлечься. Попробуйте выяснить, что именно делает его таким несчастным и каким образом несвойственное поведение помогает ему отвлечься (возможно, вы сможете предложить альтернативу и увлечете человека чем-то другим, что ему по-настоящему понравится или, о чем он давно мечтал).
«Я тебя не узнаю»
Эксперты утверждают, что обычно за сарказмом, подколами и необоснованной критикой скрывается неудовлетворенность партнера. Вместо того, чтобы спокойно высказать свое недовольство чем-либо и попытаться решить проблему, он пытается причинить вам боль, в надежде, что вы сами обо всем догадаетесь. Если вы не хотите терпеть издевки и хамство в свой адрес, тогда вызовете своего избранника на откровенный разговор и попросите его открыто заявить о своих претензиях. Возможно, их накопилось столько, что ни о каком примирении не может идти речи и самым правильным в данной ситуации будет отпустить друг друга, чтобы попытаться обрести счастье с более подходящим человеком.
«Мне нужны новые эмоции»
Когда человек не может обрести счастье в личной жизни, он хватается за любую возможность и соглашается на серьезные перемены, лишь бы как-то облегчить свои страдания (именно так себя и чувствует несчастный человек в отношениях). Ваш избранник вдруг может полюбить частые и длительные командировки, соглашается на перевод по работе в другой город или вовсе решается на переезд или путешествие в какую-нибудь экзотическую страну. Психологи утверждают, что жажда перемен и новых эмоций компенсируют жизненные силы и нервное напряжение, которое ваш партнер тратит на то, чтобы поддерживать видимость стабильной крепкой пары. Если не решить вопрос, то подобное его поведение может привести к серьезным проблемам со здоровьем или неминуемому расставанию в ближайшем будущем.
Фото: vostock-photo
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