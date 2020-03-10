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7 признаков, что ваш партнер страдает в отношениях (но боится вам в этом признаться)

Никто заранее не может предугадать, когда закончатся ваши отношения с партнером. Кому-то везет встретить настоящего единомышленника, с которым как говорится «в огонь, воду и медные трубы», ну а кто-то не выдерживает и нескольких месяцев, полагая, что в одиночестве ему будет намного комфортнее, чем с тем, кто не подходит по каким-либо критериям. Однако существует и третья группа людей, которые из страха остаться без поддержки продолжают делать вид, что все хорошо, хотя сами при этом глубоко несчастны. Как понять, что вашего партнера не удовлетворяет то, что происходит между вами и можно это как-то изменить, если вовремя заметить проблему – в материале Passion.ru!

«Я не понимаю, что не так?» - Ольга всхлипывала и нервно хваталась за телефон. И ни размазанная по щекам тушь, ни косые взгляды посетителей кафе ее не смущали – она хотела, как можно скорее поделиться с кем-то своим горем и понять, как ей жить дальше. «Мне казалось, что у нас идеальные отношения. Вадим много работал, а я старалась окружить его любовью и заботой, чтобы он мог реализовывать свои идеи и ни о чем другом не думать. Он и не думал ровно до вчерашнего дня, когда без объяснений просто собрал свои вещи и ушел. А сегодня по телефону мне удалось добиться от него лаконичного «Прости, я не чувствовал себя счастливым все это время и давно уже собирался уйти». Но почему? Все считали нас образцовой семьей, а тут вдруг такое», - Ольга еще раз всхлипнула и с такой силой сжала телефон, словно именно он был виноват в том, что ее «сказка» закончилась и теперь придется искать другого кандидата и выстраивать отношения заново. Именно с этим у 33-летней дамы были проблемы. Она настолько растворялась в своем избраннике, так «душила» его своей заботой, что рано или поздно объект ее страсти просто не выдерживал и исчезал в неизвестном направлении. Вадим, кстати, оказался более стойким и его терпения хватило на несколько лет. Однако он также, как и его предшественники, не посчитал нужным объяснить, что же именно делало его несчастным в этих отношениях. Мы решили вместе с героиней истории разобраться, как понять, что вашего партнера что-то гложет и почему так важно не пропустить первые звоночки недовольства.

«Ты слышишь только себя»

Как бы банально это не звучало, но нежелание (или невозможность) обсудить с партнером какие-то острые моменты являются, пожалуй, самой главной причиной, почему в конечном счете распадаются пары. Психологи уверяют, большинство людей обычно слышат не то, что говорит их вторая половинка, а то, что они хотят слышать, поэтому даже робкая попытка высказать свое мнение заканчивается неудачей. Или другой пример: в самом начале отношений мужчина четко объясняет свою позицию и заявляет, что ничего серьезного ему сейчас не нужно, он настроен исключительно на необременительные встречи и интим на регулярной основе. При этом он достаточно доходчиво объясняет даме свою позицию и, лишь удостоверившись, что она ее поняла (и приняла) и для нее такой формат отношений не будет обузой, разворачивает активные действия. А вот женщина, хоть и согласилась с его доводами и вроде бы приняла тот факт, что ничего серьезного между ними не будет, вскоре после начала романа в одностороннем порядке переводит отношения на новый уровень и старательно убеждает родных и друзей, что свадьба и рождение детей уже не за горами. Стоит ли говорить, что когда подобное поведение замечает мужчина, то он тут же старается поскорее закончить эту историю? А предприимчивая особа остается ни с чем и обиженно рассказывает всем вокруг, какой подлец ей попался на пути. Но, минуточку, ее кавалер с самого начала четко и внятно озвучил свою позицию и принимать ли ее или не соглашаться на подобную авантюру зависело исключительно от дамы. Поэтому возьмите себе за правило чаще обсуждать важные вещи с партнером, слушать и слышать его. И тогда вариантов что кто-то кого-то недопонял будет гораздо меньше.

Фото: vostock-photo

«Я в домике»

Если ваш партнер стал избегать общения с вами и максимум на что его хватает – обсуждение каких-то текущих бытовых вопросов, то, скорее всего, он перестал чувствовать себя комфортно в вашем обществе и разговоры по душам его больше не интересуют. Ваш избранник словно закрылся от вас, и чтобы его «вытащить» наружу нужно приложить максиму сил и терпения. Чтобы он совсем не потерял к вам интерес, попробуйте не давить на него и не упрекать, а еще раз пережить те приятные и волнительные моменты, которые были у вас в самом начале отношений. Организуйте для него свидание, пройдитесь по тем местам, где вы когда-то гуляли, подготовьте какой-то необычный сюрприз своей второй половинке и дайте возможность высказать все то, что накопилось у человека за последнее время (возможно, то что вы не считали проблемой, для него оказалось непосильной ношей или он вдруг разуверился в искренности ваших чувств и так далее). Не лишним будет обратиться к семейному психологу, чтобы успешно разрешить какие-то вопросы, которые мешают вашему благоверному почувствовать себя счастливым рядом с вами.

«Как же меня все достали»

Если вдруг вы стали замечать неконтролируемую агрессию у своего некогда послушного и тихого партнера, то это также может свидетельствовать о том, что человек устал и чувствует себя абсолютно несчастным (иначе он бы не срывался на всех подряд по поводу и без, а попытался бы найти компромисс и решить все мирным путем). Другой вариант, когда он со своими близкими и друзьями остается все тем же «милым и веселым парнем», а рядом с вами превращается в абсолютного монстра, то, увы, вы его больше не вдохновляете и расставание с вами для него лишь вопрос времени. Можно ли на это как-то повлиять? Возможно, работа с экспертом сможет улучшить ситуацию, но если человек для себя решил, что не хочет больше продолжать эту историю, то вы его вряд ли остановите.

«Почему я не могу найти свои вещи?»

Психологи рекомендуют не пропустить еще один «звоночек», что ваш партнер глубоко несчастен – поиск причины для ссоры и раздувание из любой мелочи трагедию вселенского масштаба. Если ваш избранник начал придираться по пустякам и искать повод, чтобы с вами поругаться, а обстановка в доме накалилась настолько, что еще чуть-чуть и вы уже сами не выдержите и уйдете, громко хлопнув дверью, то нужно вызывать человека на откровенный разговор и обсудить, что не так. Возможно, он на вас злится из-за какого-то вашего обидного (для него) поступка, о котором вы совершенно забыли. В большинстве случаев достаточно обсудить проблему и попытаться вместе ее решить. Также не лишним будет дать избраннику больше свободы и личного пространства. Может, он просто задыхается в вашей заботе и уже не знает, куда сбежать от чрезмерного проявления чувств. Попробуйте изменить тактику, перестаньте его контролировать и дайте ему возможность вздохнуть полной грудью.

Фото: vostock-photo

«Буду поздно, отдыхаю с друзьями»

Еще один признак, красноречиво указывающий на то, что ваш избранник находится на грани – нежелание возвращаться домой и стремление проводить время с кем угодно, но только не с вами. Психологи утверждают, что неудовлетворенный вашими отношениями партер попытается отвлечься и будет искать компенсацию в чем-то другом встречи в баре с друзьями, новые увлечения, знакомство с интересными и людьми и даже флирт с другими женщинами. Да-да, в таком состоянии мужчины являются «легкой добычей» для дам, которые не против весело провести время и поразвлечься. Попробуйте выяснить, что именно делает его таким несчастным и каким образом несвойственное поведение помогает ему отвлечься (возможно, вы сможете предложить альтернативу и увлечете человека чем-то другим, что ему по-настоящему понравится или, о чем он давно мечтал).

«Я тебя не узнаю»

Эксперты утверждают, что обычно за сарказмом, подколами и необоснованной критикой скрывается неудовлетворенность партнера. Вместо того, чтобы спокойно высказать свое недовольство чем-либо и попытаться решить проблему, он пытается причинить вам боль, в надежде, что вы сами обо всем догадаетесь. Если вы не хотите терпеть издевки и хамство в свой адрес, тогда вызовете своего избранника на откровенный разговор и попросите его открыто заявить о своих претензиях. Возможно, их накопилось столько, что ни о каком примирении не может идти речи и самым правильным в данной ситуации будет отпустить друг друга, чтобы попытаться обрести счастье с более подходящим человеком.

«Мне нужны новые эмоции»

Когда человек не может обрести счастье в личной жизни, он хватается за любую возможность и соглашается на серьезные перемены, лишь бы как-то облегчить свои страдания (именно так себя и чувствует несчастный человек в отношениях). Ваш избранник вдруг может полюбить частые и длительные командировки, соглашается на перевод по работе в другой город или вовсе решается на переезд или путешествие в какую-нибудь экзотическую страну. Психологи утверждают, что жажда перемен и новых эмоций компенсируют жизненные силы и нервное напряжение, которое ваш партнер тратит на то, чтобы поддерживать видимость стабильной крепкой пары. Если не решить вопрос, то подобное его поведение может привести к серьезным проблемам со здоровьем или неминуемому расставанию в ближайшем будущем.

Фото: vostock-photo

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