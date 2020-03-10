7 признаков, что ваш партнер страдает в отношениях (но боится вам в этом признаться)

«Я не понимаю, что не так?» - Ольга всхлипывала и нервно хваталась за телефон. И ни размазанная по щекам тушь, ни косые взгляды посетителей кафе ее не смущали – она хотела, как можно скорее поделиться с кем-то своим горем и понять, как ей жить дальше. «Мне казалось, что у нас идеальные отношения. Вадим много работал, а я старалась окружить его любовью и заботой, чтобы он мог реализовывать свои идеи и ни о чем другом не думать. Он и не думал ровно до вчерашнего дня, когда без объяснений просто собрал свои вещи и ушел. А сегодня по телефону мне удалось добиться от него лаконичного «Прости, я не чувствовал себя счастливым все это время и давно уже собирался уйти». Но почему? Все считали нас образцовой семьей, а тут вдруг такое», - Ольга еще раз всхлипнула и с такой силой сжала телефон, словно именно он был виноват в том, что ее «сказка» закончилась и теперь придется искать другого кандидата и выстраивать отношения заново. Именно с этим у 33-летней дамы были проблемы. Она настолько растворялась в своем избраннике, так «душила» его своей заботой, что рано или поздно объект ее страсти просто не выдерживал и исчезал в неизвестном направлении. Вадим, кстати, оказался более стойким и его терпения хватило на несколько лет. Однако он также, как и его предшественники, не посчитал нужным объяснить, что же именно делало его несчастным в этих отношениях. Мы решили вместе с героиней истории разобраться, как понять, что вашего партнера что-то гложет и почему так важно не пропустить первые звоночки недовольства.

«Ты слышишь только себя»

Как бы банально это не звучало, но нежелание (или невозможность) обсудить с партнером какие-то острые моменты являются, пожалуй, самой главной причиной, почему в конечном счете распадаются пары. Психологи уверяют, большинство людей обычно слышат не то, что говорит их вторая половинка, а то, что они хотят слышать, поэтому даже робкая попытка высказать свое мнение заканчивается неудачей. Или другой пример: в самом начале отношений мужчина четко объясняет свою позицию и заявляет, что ничего серьезного ему сейчас не нужно, он настроен исключительно на необременительные встречи и интим на регулярной основе. При этом он достаточно доходчиво объясняет даме свою позицию и, лишь удостоверившись, что она ее поняла (и приняла) и для нее такой формат отношений не будет обузой, разворачивает активные действия. А вот женщина, хоть и согласилась с его доводами и вроде бы приняла тот факт, что ничего серьезного между ними не будет, вскоре после начала романа в одностороннем порядке переводит отношения на новый уровень и старательно убеждает родных и друзей, что свадьба и рождение детей уже не за горами. Стоит ли говорить, что когда подобное поведение замечает мужчина, то он тут же старается поскорее закончить эту историю? А предприимчивая особа остается ни с чем и обиженно рассказывает всем вокруг, какой подлец ей попался на пути. Но, минуточку, ее кавалер с самого начала четко и внятно озвучил свою позицию и принимать ли ее или не соглашаться на подобную авантюру зависело исключительно от дамы. Поэтому возьмите себе за правило чаще обсуждать важные вещи с партнером, слушать и слышать его. И тогда вариантов что кто-то кого-то недопонял будет гораздо меньше.