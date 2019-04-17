7 пикантных фактов об оргазме, которые вы, возможно, не знали

1. Без боли.

Оказывается, что оргазм – лучшее обезболивающее средство. Все дело в химии, а точнее, в тех веществах, которые выбрасываются в кровь при наступлении высшей точки наслаждения. Они блокируют сигналы боли, поступающие в мозг. При этом оргазм помогает при большей части видов боли, включая зубную и боль при артритах. Особенно эффективно это, безусловно, приятное средство, во время менструаций (если вашего партнера не пугает и не отталкивает кровь) и при мигренях. К тому же помогает оно быстрее лекарственных средств. Поэтому, дорогие девушки, запомните: если болит голова, не пейте таблетки, а ищите мужчину!

2. Оргазм – вещь уникальная.

Согласно статистике, только 30% женщин в мире может регулярно испытывать оргазм с постоянным партнером только от проникновения. Для еще 30% требуется дополнительная стимуляция или использование нескольких видов секса. Да и время на подготовку организма к нему потребуется от 10 до 30 минут, поэтому представителям сильного пола не стоит забывать о прелюдии, которая подготовит к дальнейшим активностям капризный женский организм! А около 12% процентов женщин вообще ни разу в жизни не испытывало оргазма. При этом аноргазмией страдала даже такой секс-символ, как Мэрилин Монро – ей пришлось ходить на сеансы психоаналитика. Зато именно дамы могут испытывать полиоргазм. У мужчин же с этим все просто: по статистике, они испытывают оргазм с любимой в 70% случаев.

3. Количество имеет значение!

В случае с оргазмом это утверждение верное. Новейшие исследования показали, что те мужчины, которые достигают удовлетворения не менее двух раз в неделю, имеют шансы прожить значительно более длительную жизнь. Кроме того, интенсивная половая активность снижает вдвое риск возникновения рака предстательной железы. Правда, для этого требуется практически ежедневно совершать секс-марафон, ведь чтоб эта статистика действовала, нужно не менее 21 оргазма в месяц.