6 шагов к женскому счастью: как найти и привлечь достойного мужчину

Преобразитесь внешне

Нет необходимости ежедневно посещать салоны красоты, достаточно следить за собой. Волосы должны быть чистыми, без отросших корней и небрежных пучков-гулек, а руки и ногти — ухоженными. На лице не приветствуется тонна косметики. Куда выигрышнее смотрится легкий макияж с акцентами либо на глаза, либо на губы. При чем притягивать внимание мужчин можно не только в мини-юбке и на каблуках, но и в спортивном костюме. Главное, чтобы выглядели опрятно и не прятались за мешковатой одеждой.

Развивайтесь

Важны не только внешние преображения, но и внутренние. Находите увлечения, стремитесь к новым знаниям, ежедневно совершенствуйтесь и тогда привлечете человека по интересам и способностям.

Полюбите себя и жизнь

Хороших мужчин привлекают самоуверенные женщины. Поэтому важно разобраться в себе, принять и полюбить. Только когда вы почувствуете собственную ценность, окружающие начнут относиться к вас соответственно. Говоря об отношении к жизни, рекомендую вспомнить о действии бумеранга. Если вы транслируете в мир негатив, он к вам и возвращается.