Гейши и их секреты искусного обольщения, которые пригодятся и вам

Красиво одеваться

Маленькая Чио после смерти матери попадает в дом гейш матушки Нитто, хозяйки дома, где уже живат одна прославленная гейша – Хацумомо с ученицей Тыковкой. Самое ценное в любом охийо, так называется дом гейш, — не они сами, а их дорогие одеяния из шелка, расшитые причудливыми узорами, цветами и изображениями бабочек и птиц. Одно кимоно могло стоить больше, чем заплатили за девушку, продавая ее в дом гейш. Недаром пожилая экономка матушки говорит маленькой Чио: «Без одежды ты не можешь быть гейшей».

Уметь переживать поражения

Хацумомо, с детства разглядев в Чио соперницу, подставляет ее – выкрадывает кимоно Мамехи, еще одной талантливой гейши, портит его, а потом отсылает девочку незаметно отнести кимоно назад. Все тайное становится явным, и Чио обвиняют в порче чужого платья. Тем самым она навлекает позор на свой дом. Матушка Нитто в ярости – теперь Чио до конца жизни придется быть ее служанкой, почти рабыней, а о карьере гейши она не может и помыслить. Девочка стирает, драит пол, ухаживает за пожилой матерью хозяйки.

Идти к своей мечте

В один прекрасный день маленькая Чио стоит на мосту и смотрит в воду. В окружении гейш появляется молодой мужчина, которого все называют Председатель, он покупает ей сливовое мороженое и говорит о том, что, если споткнешься, нужно уметь распрямиться. На прощание он дает девочке несколько монеток, завернутых в платок с его инициалами, и говорит, что теперь она сможет поужинать. Чио настолько впечатлена этой встречей, что тут же бежит в храм, отдает монеты божеству и теперь мечтает стать гейшей, чтобы вновь увидеть Председателя. Его платок становится ее талисманом, она носит его возле сердца.