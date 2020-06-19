6 базовых приемов тантрического секса, с которыми справятся даже новички

Базовые шаги к удовольствию для тех, кто ранее не практиковал нечто подобное

«Это слишком сложно», «Я не знаю, с чего начать», «Мне кажется, что у нас так не получится», «Я не занималась этим ранее и боюсь все испортить», - примерно с такими мыслями новички подходят к изучению данного вопроса. С одной стороны, им очень хочется добиться максимальной близости с партнером и получить новый чувственный опыт, но с другой – они переживают, что в попытках сделать как можно лучше, они сделают только хуже. На самом деле эксперты подбадривают, что нужно лишь настроиться на одну волну с партнером и отдаться во власть эмоциям (а не замыкаться в себе).

С чего же начать?

Подготовьтесь к процессу. Можно попрактиковать воздержание, чтобы у вас накопилось достаточно сексуальной энергии, и вы смогли выдержать марафон. Накануне близости откажитесь от тяжелой и жирной пищи (иначе это во время процесса «что-то может пойти не так»), лучше добавьте в рацион мед, орехи и фрукты (можно выбрать афродизиаки). Не забудьте сделать легкий комплекс упражнений и как следует потянуться – это поможет подготовить мышцы к процессу, и вы будете лучше чувствовать свое тело (а заодно и ваш партнер сможет оценить вашу гибкость и выносливость).

Что касается помещения, то необходимо заранее удостовериться, что кровать не скрипит и в комнате нет лишних острых углов, которые в самый ответственный момент могут оказаться весьма некстати. Если у вас есть кондиционер, то можно заранее выставить оптимальную температуру, чтобы потом не отвлекаться и не прерывать процесс. Зажгите ночники, свет должен быть приглушенным и мягким, а сама обстановка – комфортной и располагающей к близости. Можете заранее подготовить музыкальное сопровождение, только проследите, чтобы звук был мягким и обволакивающим, а не назойливым и нарочито громким.

Непосредственно перед близостью можете помедитировать – освободиться от негативных мыслей, забыть о проблемах и настроиться на своего партнера. Медитировать, кстати, можно вместе, это поможет быстрее «поймать» общую волну.