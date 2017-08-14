Поза «бутерброд» в ее классическом варианте (мужчина сверху), казалось бы, вовсе не допускает женской инициативы: все делает мужчина, ваше участие заключается в своевременном постанывании.

Именно такая поза (по задумке христианских миссионеров, как раз и предполагавшая полную женскую безучастность) идеальна для нас, поскольку практически во всех ее вариантах стимулируется одновременно и клитор, и точка G — так что, достигнув оргазма, вы и сами не сможете достоверно определить, был ли он вагинальным или клиторальным. Правда, придется немножко пошевелиться. Ну и что, что вы снизу и придавлены к кровати? Так даже интереснее! Давайте только сразу определимся: «миссионерской» поза считается ровно до тех пор, пока ваша спина распластана по матрасу, а мужской живот касается женского. Все варианты углов между телами (когда вы упираетесь мужчине в грудь ногами, или он стоит на коленях, а вы на борцовском мостике, или у вас ноги закинуты за голову) — это другая тема, и мы к ней непременно обратимся в следующий раз… А сегодня сексолог Алла Деларье, эксперт intimi.shop объясняет, каких высот наслаждения можно достичь, не нарушая скромных миссионерских требований.

Алла Деларье, сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов, эксперт магазина intimi.shop

Подушка под попу Приподнять женские ягодицы с помощью подушки — невинная уловка. Вы по-прежнему лежите ровно. И даже ноги вытянуты на постели. Такой способ практикуют 95% пар — чисто интуитивно, без всяких технических расчетов — и даже не подозревают, почему у них так обостряются ощущения. Оказывается, благодаря тому, что ягодицы приподняты, меняется угол входа во влагалище, а головка члена четко приходится на точку G. То же, но без подушки Примерно того же эффекта можно достичь, если положить под копчик кулачки. Но, во-первых, рукам может быть больно под массой двух тел, а во-вторых, есть способ лучше! Просто двигайте тазом вверх-вниз, когда мужчина совершает фрикции вперед-назад. Таким образом член будет входить под углом, упираться в точку G и, стимулируя ее, уходить вглубь вагины. Одновременно, в ритме движений вашего таза, будет стимулироваться клитор. Оргазм наступит неизбежно и очень скоро.